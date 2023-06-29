В США началась разработка морских транспортных кораблей предварительного позиционирования

Корпус морской пехоты США намерен получить морской транспортный корабль предварительного позиционирования следующего поколения, который, скорее всего, по размерам будет меньше действующих морских судов. Об этом сообщает портал Defense News.По информации издания, в настоящее время ведомство также прорабатывает вопрос о целесообразности дальнейшего содержания остальных своих боевых единиц, рассредоточенных в районе «цепи островов» в Тихом океане, выступающем в качестве важного стратегического рубежа США в данном регионе.В этом месяце были также внесены корректировки в Force Design 2030 (FD2030) – план реструктуризации сил Корпуса морской пехоты США, нацеленный на изменение их боевой мощи для подготовки к будущим конфликтам с потенциальным противником, а если быть точнее – с Китаем. Они и предусматривают создание глобальной системы определения местоположения с целью реализации концепции распределённых морских операций. Таким образом, все корпуса должны быть переведены на высший уровень боевой готовности, на случай возможных военных конфликтов.Как рассказал в беседе с порталом командующий экспедиционным корпусом США Рик Бетсингер, быстроходные и среднескоростные трейлерные суда, входящие в состав американских Военно-морских сил, будут задействованы в операциях в краткосрочной перспективе. Однако, как добавил американский военный, ведомство по-прежнему нуждается в боевых кораблях, способных заходить в более мелководные порты с тем, чтобы они имели возможность осуществить там дозаправку.Новый морское транспортное судно, как ожидается, будет введено в эксплуатацию не ранее 2030 года.