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В США началась разработка морских транспортных кораблей предварительного позиционирования

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В США началась разработка морских транспортных кораблей предварительного позиционирования

Корпус морской пехоты США намерен получить морской транспортный корабль предварительного позиционирования следующего поколения, который, скорее всего, по размерам будет меньше действующих морских судов. Об этом сообщает портал Defense News.


По информации издания, в настоящее время ведомство также прорабатывает вопрос о целесообразности дальнейшего содержания остальных своих боевых единиц, рассредоточенных в районе «цепи островов» в Тихом океане, выступающем в качестве важного стратегического рубежа США в данном регионе.

В этом месяце были также внесены корректировки в Force Design 2030 (FD2030) – план реструктуризации сил Корпуса морской пехоты США, нацеленный на изменение их боевой мощи для подготовки к будущим конфликтам с потенциальным противником, а если быть точнее – с Китаем. Они и предусматривают создание глобальной системы определения местоположения с целью реализации концепции распределённых морских операций. Таким образом, все корпуса должны быть переведены на высший уровень боевой готовности, на случай возможных военных конфликтов.

Как рассказал в беседе с порталом командующий экспедиционным корпусом США Рик Бетсингер, быстроходные и среднескоростные трейлерные суда, входящие в состав американских Военно-морских сил, будут задействованы в операциях в краткосрочной перспективе. Однако, как добавил американский военный, ведомство по-прежнему нуждается в боевых кораблях, способных заходить в более мелководные порты с тем, чтобы они имели возможность осуществить там дозаправку.

Новый морское транспортное судно, как ожидается, будет введено в эксплуатацию не ранее 2030 года.
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9 комментариев
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  1. faterdom
    faterdom Сегодня, 19:47
    +4
    Какой-то криво переведенный термин. Так и не понял назначение этих судов в войне с Китаем.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 19:50
      +3
      Да, не текст, а сплошные кудреватые мудрейки и мудреватые кудрейки.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 20:22
        +1
        транспортные корабли предварительного позиционирования

        Угу. Просто обозвать "плавучей базой" не в тему будет.
        Кто-же захочет служить на базе - что потом своим детям расскажет. Где экшен?
        То ли дело "Я пять лет плавал на корабле предварительного позиционирования, это, скажу тебе, круть несусветная, без нас ни одна операция, ни одни учения бы со своими задачами не справились".
        Кстати, в случае войны топить такой корабль - одна из приоритетных целей. Утопишь один такой кораблик - и целый флот без припасов остаётся.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 19:57
      0
      Цитата: faterdom
      Какой-то криво переведенный термин.

      Нормально переведенный, матрасы мозги пудрят.
      https://www.defensenews.com/naval/2023/06/28/us-marine-corps-begins-developing-smaller-pre-positioning-ship/
      Суть в том, что их выперли отовсюду, и что хоть как-то иметь возможность снабжать гарнизоны морпехов, которые по новой их тактике становятся одноразовыми камикадзе - высадились на мелкий островок недалеко от китая с пусковой ПКР, выпустили - и их там и закопали. Ну вот, текущиек транспорты перехватывают, нужны одноразовые мелкие корыта, чтоб заходили в мелкие бухточки. Прямо не сказано. что одноразовые, но из статьи вытекает.
      Короче, амерская тактика - завалим мясом! Банзай!
      Вообще-то ничего нового - те же Либерти, которые клепали быстрей, чем их успевали топить волны или японцы.
      А ну и да - расписались. что крупные перевалочные базы защитить не в состоянии. Видать дошло, что ПВО у них - нет))) Будут склады тоже на мелкие дробить - типа их и прикрывать не надою Малацы. Говорю же - мясом завалить
    3. spirit
      spirit Сегодня, 19:59
      -1
      Так и не понял назначение этих судов в войне с Китаем.
      для того же для чего они и "лёгкий" М10 Booker делают.Планируют как во вторую мировую бои вести на маленьких остравах.А для этого им нужна лёгкая "баржа" которая сможет зайти в малую гавань и высадить эти самые Букеры hi
      1. faterdom
        faterdom Сегодня, 20:22
        +1
        А Китай будет захватывать маленькие острова? Он захватит Корейский полуостров, Тайвань, нейтрализует Японию и установит контроль над зоной Панамского канала. А также наглухо перекроет Тихий и Индийский океан. А через тысячу лет археологи будут изучать скелеты на маленьких островах и чертить пути миграции.
    4. km-21
      km-21 Сегодня, 20:28
      +1
      Речь идет о новомодной концепции проектирования и строительства кораблей, согласно которой корпуса и надстройки будут собираться из модулей, стыкующихся между собой по принципу Лего-конструктора. "Предварительное позиционирование" означает предварительное определение технологических стандартов, согласно которым различные судоверфи смогут независимо друг от друга производить модули требуемой номенклатуры, из которых затем будут собираться разные корабли путем соединения воедино разных модулей в различных комбинациях. Таким образом существенно повышается эффективность и кораблестроительства и последующей эксплуатации
      1. abrakadabre
        abrakadabre Сегодня, 21:18
        0
        "Предварительное позиционирование" означает предварительное определение технологических стандартов, согласно которым различные судоверфи смогут независимо друг от друга производить модули требуемой номенклатуры, из которых затем будут собираться разные корабли путем соединения воедино разных модулей в различных комбинациях.
        Что там определять? Берешь пакет ПСД, включая полный пакет чертежей с сопроводиловкой. Копируешь для каждой верфи и каждой указываешь, какую часть ПСД им превращать в железо. Все вами перечисленное должно утрясаться на уровне проектирования. Как-то же крупносерийное производство различной техники до сих пор в мире организовывают. Включая модификации внутри серии. От автопрома и станкостроения, до авиалайнеров. Как-то заводы в разных странах даже координируют выпуск крупных блоков и комплектующих, чтобы на сборочном конвейере все срослось правильно. А тут чего вдруг проблему нарисовали?
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:59
    0
    ПВО для этих корыт предусмотрено? Впрочем, ежели чо, то его время жизни не более 15-ти минут. К 2030 году у КНР будут сотни батарей с гиперзвуковыми ракетами. Никакое ПВО не спасёт.