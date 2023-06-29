Польская пресса: Киев ведёт переговоры с Варшавой по закупке противокорабельных комплексов NSM

Украина планирует закупить береговые ракетные комплексы для прикрытия черноморского побережья. На данный момент Киев ведет переговоры с Варшавой, намереваясь получить на вооружение норвежские противокорабельные комплексы NSM. Об этом сообщает Defence24.Польское издание, ссылаясь на собственные источники утверждает, что представители Киева уже ведут переговоры с польскими властями о закупке береговых комплексов NSM. На каком этапе находятся переговоры неизвестно, но источники утверждают, что в планах Украины приобрести не меньше одной батареи, а лучше, целый дивизион противокорабельных комплексов.Как подчеркивается, средства на закупку ПКР у Киева имеются, кроме того, Евросоюз якобы готов профинансировать сделку из так называемого европейского фонда мира. Стоимость потенциальной сделки пока не называется.На сегодняшний день на вооружении Польши стоят два полных дивизиона, закупленных в Норвегии двумя партиями. Первый контракт на поставку ракет NSM и пусковых установок Варшава заключила в 2012 году, поставки начались в 2013-м, второй контракт был заключен в конце 2014 года, поставки велись до 2017-го. Каждый дивизион состоит из двух батарей по три пусковые установки, несущие по четыре контейнера с ракетами. Также в состав входят командные машины батареи и дивизиона, мобильные центры связи, радары обнаружения и сопровождения целей производства PIT-RADWAR, а также транспортные средства логистики.Противокорабельная ракета NSM (Naval Strike Missile) разработана норвежской группой Kongsberg, производится в США в рамках совместного предприятия с Raytheon. ПКР двухступенчатая дозвуковая с дальностью поражения 185 км. Длина - 4 м, масса вместе с контейнером - 710 кг, масса боевой части - 120 кг.