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Украинские ресурсы: СБУ получила указание блокировать любую информацию о работе ПВО Украины

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Украинские ресурсы: СБУ получила указание блокировать любую информацию о работе ПВО Украины

СБУ будет блокировать любую информацию о ракетных ударах по Киеву, а также по работе украинской ПВО. Соответствующее указание пришло из офиса Зеленского. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источники в администрации украинского президента.


Украинским медиа, а также различной блогосфере, категорически запрещено публиковать любую информацию о ракетных ударах по Киеву, а также о работе ПВО, в особенности американских зенитных комплексов Patriot. За выполнением этого будет следить СБУ, получившая специальное указание. Весь запрещенный Зеленским контент будет блокироваться, а виновные выявлены и наказаны.

Как пишут украинские ресурсы, в последнее время участились случаи "внештатных" ситуаций с ракетами американского ЗРК Patriot. В общем, они часто отклоняются от курса, не срабатывает система самоуничтожения, в итоге ракеты падают на жилые дома украинской столицы. Объяснить такие случаи якобы попаданием российских ракет удается не всегда, особенно в те дни, когда Россия атакует только беспилотниками типа "Герань".

В то же время власти Киева понимают, что падение ракет будет продолжаться, потому что половина из них имеет истекший срок эксплуатации, а обученные американцами украинские расчеты не имеют должного уровня подготовки, поскольку прошли лишь ускоренные курсы вместо полноценного обучения.

Между тем, Зеленский намерен потребовать от западных партнеров большой пакет военной помощи, в который должны обязательно войти новые системы ПВО/ПРО, способные бороться как с крылатыми, так и баллистическими ракетами. Кроме того, Киев будет торопить Запад с поставками истребителей, которые также планируется использовать в противовоздушной обороне.
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18 комментариев
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  1. Uno
    Uno Сегодня, 20:03
    +4
    Странно, а так в любых странах приветствуют съемки работы ПВО и место их нахождения. Новость как обычно)
  2. Тополь
    Тополь Сегодня, 20:19
    +4
    Шумерам для защиты средств ПВО нужно развернуть ещё сеть ПВО, а для защиты новой сети ПВО нужно ещё поставить средства ПВО, ну и т.д.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 20:30
      0
      Это замкнутая поверхность получается - лист Мёбиуса - неразрешимая задача....
      1. Fangaro
        Fangaro Сегодня, 20:43
        0
        Может не лист, а лента Мёбиуса?

        PS. Или это зависит от количества символов в сообщении?
        1. kakvastam
          kakvastam Сегодня, 21:18
          0
          Лист, лента или петля.
          Все три варианта допустимы.
    2. Lptsk
      Lptsk Сегодня, 21:20
      0
      Ну так то да. Эшелонированная ПВО называется
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:20
    +2
    Это они могут - запретить, отследить, наказать. Как ни как страна "процветающей демократии". А если серьёзно то места дислокации ПВО, в любой стране, запрещено снимать и публиковать.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:21
    +1
    СБУ получила указание блокировать любую информацию о работе ПВО Украины

    Это понятно, а вот почему Конашенков не публикует космические снимки объективного контроля - непонятно. Это не только интересно, но и очень хорошо работает в пользу РФ в рамках пропагандистской войну.
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 21:29
      0
      Ну это тоже понятно: верящие - и так верят, не верящих - никакие снимки всё равно не убедят (скажут "мультики "Мосфильма":)), а раз так - зачем напрягаться:?) Хотя для поддержания морального духа - да, было бы неплохо.
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 20:27
    +1
    Блокировка эта для дезинформации Запада и своего населения, которое ещё победы ждёт, и верит в помощь извне.
  6. faterdom
    faterdom Сегодня, 20:28
    +2
    Надо запрещать телефоны, кроме проводных в квартирах и офисах, а также телефонных будок.
    Ибо раньше, чтобы фотографировать надо было шастать с фотоаппаратом, что рискованно.
    А сейчас достаточно телефона.
    Кстати, надо запрещать и радиоприемники, с их помощью можно слушать и распространять вражескую пропаганду, а также средства бумажного копирования, по той же причине.
  7. Сергей Валов
    Сергей Валов Сегодня, 20:34
    +1
    На заставке ПУ от родного С-125 и КУНГ с дизельной электростанцией. Ностальжи…
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:34
    +1
    Ну это по принципу - ""нет негров - нет расизма. Нет ПВО - "любую информацию успешно заблокировали"
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 20:42
    +1
    СБУ пусть не переживает. Потенциальные покупатели внимательно отслеживают работу этих комплексов. Очень анимательно.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:14
    0
    Хочется прикрыть свой позор, но не получится...
  11. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 21:19
    0
    Занятно, они в своих сводках перестали писать, что мы обстреливаем города из С-300, видимо перетащили их остатки к передовой. А говорить как мы коварно обстреливаем их жилые многоэтажки из Патриотов пока еще стесняются)
  12. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:28
    0
    А как можно блокировать рассказы соседей вечером в конце недели? Или разговоры между теми, кто из одной области к знакомым в другую область приехал? Или общение "картофелеводов" на КВ? А неуемные репортёры, для которых любая новость - их работа и зарплата?
  13. уже москвич
    уже москвич Сегодня, 21:32
    0
    "Не всякий украинец виноват, что он украинец, но это уже непоправимо."
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