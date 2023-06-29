Украинские ресурсы: СБУ получила указание блокировать любую информацию о работе ПВО Украины

СБУ будет блокировать любую информацию о ракетных ударах по Киеву, а также по работе украинской ПВО. Соответствующее указание пришло из офиса Зеленского. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источники в администрации украинского президента.
Украинским медиа, а также различной блогосфере, категорически запрещено публиковать любую информацию о ракетных ударах по Киеву, а также о работе ПВО, в особенности американских зенитных комплексов Patriot. За выполнением этого будет следить СБУ, получившая специальное указание. Весь запрещенный Зеленским контент будет блокироваться, а виновные выявлены и наказаны.
Как пишут украинские ресурсы, в последнее время участились случаи "внештатных" ситуаций с ракетами американского ЗРК Patriot. В общем, они часто отклоняются от курса, не срабатывает система самоуничтожения, в итоге ракеты падают на жилые дома украинской столицы. Объяснить такие случаи якобы попаданием российских ракет удается не всегда, особенно в те дни, когда Россия атакует только беспилотниками типа "Герань".
В то же время власти Киева понимают, что падение ракет будет продолжаться, потому что половина из них имеет истекший срок эксплуатации, а обученные американцами украинские расчеты не имеют должного уровня подготовки, поскольку прошли лишь ускоренные курсы вместо полноценного обучения.
Между тем, Зеленский намерен потребовать от западных партнеров большой пакет военной помощи, в который должны обязательно войти новые системы ПВО/ПРО, способные бороться как с крылатыми, так и баллистическими ракетами. Кроме того, Киев будет торопить Запад с поставками истребителей, которые также планируется использовать в противовоздушной обороне.