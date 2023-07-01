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От Storm Shadow к JASSM-ER: красные линии, за которыми закончится безопасность российской инфраструктуры и авиации на аэродромах

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От Storm Shadow к JASSM-ER: красные линии, за которыми закончится безопасность российской инфраструктуры и авиации на аэродромах
Малозаметная крылатая ракета Storm Shadow – этот коллаж создан западным средством массовой информации, враждебным по отношению к России, он отчётливо показывает, для нанесения ударов по каким целям страны Запада поставляют это оружие



Отличительной чертой Российской специальной военной операции (СВО) на Украине является рисование красных линий. Обычно эти линии означают какое-либо деяние, которое должны совершить вооружённые силы Украины (ВСУ) или страны Запада – нанести удар по Крымскому мосту или по Кремлю, поставить танки или высокоточное оружие большой дальности, в общем, сделать что-то такое, что переполнит чашу нашего терпения, и в ответ мы им такое устроим, что мало не покажется – откажемся от зерновой сделки, нанесём удары по центрам принятия решений или что-то в этом духе.

Проблема в том, что красные линии противник переступает без колебаний, а каких-то радикальных последствий пока не ощущается. В чём причина? У нас нет сил ответить на пересечение «красных линий»? Тогда не стоило их и рисовать, не пришлось бы потом позориться. Не хотим ответить? А почему не хотим? Кто-то мешает? Кто? Не это ли является одной из причин, недавно произошедших внутри страны событий?

В части поставок ВСУ вооружений зачастую то, что привлекает всеобщее внимание и выдаётся за некий «прорыв», далеко не всегда им является, а то, о чём говорят достаточно мало, вполне может оказаться реальной угрозой.

К примеру, поставки танков и другой бронетехники стран Запада медийно были достаточно сильно «раскручены», говорилось чуть ли не о том, что они сметут русские оборонительные порядки и помогут Киеву «восстановить территориальную целостность», если можно так говорить об оккупации собственного народа сворой бандеровских прихвостней США. А по факту западные танки стали скорее посмешищем в глазах всего мира, как и предполагалось, их уничтожение наносит огромные репутационные потери европейским оборонным концернам.


Сожжённая ВС РФ украинская бронетехника, в том числе танки «Леопард 2А6»

С другой стороны, ряд вооружений, поставленных странами Запада, нанёсли нашей стране значительный урон, в первую очередь это относится к поставкам дальнобойных ракетных и артиллерийских систем. Вначале таким оружием стали управляемые самоходные артиллерийские установки (САУ) и артиллерийские снаряды Excalibur, а также пусковые установки (ПУ) и управляемые ракеты реактивных систем залпового огня HIMARS.

Их поставки значительно усложнили логистику Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ), привели к потерям техники и живой силы с нашей стороны. Подверглись обстрелам гражданские объекты, в том числе сугубо мирные – ВСУ боеприпасов не жалко, платят-то за них не они, а североамериканские и европейские лохи.

Теперь постепенно страны Запада переходят к тому, о чём ВСУ их так долго уговаривали – к поставкам высокоточного оружия большой дальности. Хотя ВСУ уже давно выпрашивали американские оперативно-тактические ракеты MGM-140 ATACMS, запускаемые с ПУ HIMARS и MLRS, судя по всему, как и в случае с танками, в ситуации с поставкой ракет большой дальности США вновь решили протолкнуть вперёд себя глуповатых европейцев.


Оперативно-тактические ракеты ATACMS ВСУ пока ещё не получили

В результате первой ласточкой стали франко-британские малозаметные крылатые ракеты (КР) Storm Shadow.

Storm Shadow


Эта малозаметная крылатая ракета большой дальности была разработана французской компанией Matra и британской British Aerospace в 2001 году, серийное производство осуществляет концерн MBDA. Изначально разработанная как КР воздушного базирования, в настоящее время ракета Storm Shadow (французское обозначение SCALP-EG) адаптирована для применения с кораблей и подводных лодок. Основное назначение – это поражение особо важных целей, таких, как штабы, склады топлива и вооружений, ракетные установки, корабли, подводные лодки и самолёты на стоянках, объекты инфраструктуры.

Ракета Storm Shadow оснащена турбореактивным двигателем, позволяющим ей преодолеть 560 километров со скоростью порядка 0,8 Маха. Масса проникающей противобункерной боеголовки BROACH составляет 450 килограмм при общей массе ракеты около 1 300 килограмм. Длина корпуса составляет около 5 метров при максимальном диаметре в 48 сантиметров. Размах разложенных крыльев 3 метра.


Изображение ракеты Storm Shadow в полёте

Ракета Storm Shadow осуществляет маловысотный полёт по координатам, полученным с помощью спутниковой навигационной системы GPS, а также по карте высот местности. На конечном участке полёта ракета делает «горку» и пикирует на цель, распознавая её с помощью инфракрасной головки самонаведения. В будущих модификациях КР Storm Shadow должна получить двусторонний канал передачи данных для перенацеливания в полёте и оценки результатов удара.

В качестве авиационных носителей КР Storm Shadow могут выступать самолёты тактической авиации, в том числе истребители-бомбардировщики Tornado, Mirage 2000, многофункциональные истребители Gripen, Rafale и Eurofighter Typhoon, в перспективе к ним добавятся американские F-35.


Истребитель-бомбардировщик Tornado с подвешенными КР Storm Shadow

Как выяснилось, КР Storm Shadow могут быть достаточно просто интегрированы на советские фронтовые бомбардировщики Су-24, всё ещё сохранившиеся у ВВС Украины. Именно с них ВСУ и наносят удары по российской территории и ВС РФ.


Украинские Су-24 с подвешенными КР Storm Shadow

Угрозы и риски


Какие угрозы несёт применение ВСУ КР Storm Shadow?

С одной стороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) однозначно способны перехватывать такие цели. С другой стороны – всё-таки цель эта достаточно сложная для поражения, этому способствуют низкая высота полёта и малая заметность в радиолокационном диапазоне длин волн.

Кроме того, дальность полёта КР Storm Shadow достигает 560 километров. Да, предположительно, она должна быть снижена до 250–300 километров в угоду исполнению режима контроля за ракетными технологиями, однако, где гарантия того, что это так? Возможно, эти ограничения пока введены, а завтра будут сняты, а вероятно, что они вообще не вводились.

Ограничена может быть не дальность, а возможность ввода координат целей, расстояние до которых не превышает 250 километров от границы Украины. Казалось бы – это одно и то же? Отнюдь нет, поскольку это позволяет ВСУ прокладывать маршрут КР к цели не по прямой, а по оптимальной траектории в обход средств ПВО ВС РФ.

Или же у части ракет разблокирована дальность, но ограничены координаты – их будут применять по целям на территории и рядом с территорией Украины, а у части разблокированы координаты, но ограничена дальность, с их помощью ВСУ могут попытаться устроить рейд – низковысотный бросок на одном-двух Су-24 в глубину территории РФ.

Даже при введённых ограничениях в зоне поражения КР Storm Shadow находятся такие города, как Севастополь, Керчь, Ростов-на-Дону, Воронеж, Курск, Орёл, Брянск, а при разблокировке полной дальности полёта к ним добавляются Краснодар, Сочи, Ставрополь, Тамбов, Рязань, Тула, Калуга, Смоленск и южная часть Московской области. С использованием короткого маловысотного броска ВСУ могут попытаться вдарить и по Москве.


Возможная зона поражения КР Storm Shadow при разблокированной дальности полёта

Далеко не факт, что, в отличие от примитивных украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - камикадзе большой дальности, удастся «приземлить» КР Storm Shadow средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Существует ещё один, наиболее вероятный вариант, что координаты целей вводят реальные хозяева ракет – военнослужащие стран НАТО, кто доверит «холопам» такое оружие? В этом случае никаких ограничений и вводить не надо. Примут решение – вдарят по относительно близкорасположенным целям, посчитают, что с политической и военной точек зрения необходимо нанести удары вглубь территории России – сделают.

Что у нас в зоне риска?

Да всё что угодно. Вариантов для нанесения ударов очень много. Крупные склады боеприпасов и топлива, авиация на аэродромах, штабы ВС РФ, Московский Кремль, критические предприятия промышленности, в том числе предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и многое другое. И все эти объекты не защитить средствами ПВО – слишком много потенциальных целей, слишком много возможных направлений для удара.

Единственное, что ограничивает противника – это количество поставленных ему крылатых ракет Storm Shadow. Но проблема в том, что поставками КР Storm Shadow дело явно не ограничится.

КР AGM-158A JASSM / AGM-158B JASSM-ER


Сейчас США поводят своим звёздно-полосатым носом, посмотрят, как ВСУ топчутся по нашим красным линиям, нанося удары КР Storm Shadow вглубь российской территории, после чего возьмут и решаться на поставку крылатых ракет AGM-158A JASSM и AGM-158B JASSM-ER.


Крылатая ракета AGM-158

Крылатая ракета AGM-158A JASSM сопоставима по своим характеристикам с КР Storm Shadow, а вот у AGM-158B JASSM-ER дальность полёта достигает уже 980 километров, что позволит ВСУ наносить удары почти по всей европейской части России.

И если удар, нанесённый с помощью Ту-141 «Стриж» по аэродрому стратегической авиации в Энгельсе не дал им особых результатов, то лишить нас дюжины-другой «стратегов» с помощью КР JASSM-ER шансов у них станет намного больше. Или кораблей. Или вертолётов армейской авиации, на которые сейчас легла важнейшая задача по сдерживанию украинского «контрнаступа».

Им потребуется время на интеграцию КР AGM-158A JASSM / AGM-158B JASSM-ER на фронтовые бомбардировщики Су-24?

Потребуется, но немного. А возможно, что эти работы уже идут. Или они уже выполнены.

А может, AGM-158 интегрируют не на Су-24, или не только на Су-24, но и на истребители МиГ-29, один из которых недавно засветился с новыми большими пилонами вооружений, явно под что-то крупное, может, под те же КР Storm Shadow, а может, и под КР AGM-158A JASSM / AGM-158B JASSM-ER.


Украинский фронтовой истребитель МиГ-29 с пилонами увеличенной размерности

Да и до начала поставок истребителей F-16, судя по всему, времени осталось не много, а они способны нести КР AGM-158A JASSM / AGM-158B JASSM-ER в модификации F-16C/D.


Истребитель F-16 с двумя КР JASSM

Выводы


За поставки КР Storm Shadow и других вооружений нам обязательно необходимо расквитаться с нашими врагами, в первую очередь с Польшей, через которую всё это оружие поставляется на Украину, не считаясь с потерями противника.

Пора вообще отказаться от любых ограничений на действия в отношении нашего реального противника – нормой должно стать уничтожение спецслужбами РФ лиц, принимающих решения, враждебно настроенных к нашей стране.

Мы должны осуществлять поставки наступательных вооружений любому, кто готов применять его против наших врагов – пусть атакуют корабли и военные базы США, Великобритании, Франции и других стран Европы по всей планете.

Мы должны наносить максимальный урон инфраструктуре стран Запада и так же не признаваться в этом, как они не признаются в подрыве газопровода «Северный поток».

Мы должны открыто экспроприировать все их нематериальные активы – сейчас иногда доходит до абсурда, когда западные компании подают в суд на российские компании, требуя от них выплат за невыполнение обязательств, которые те не могут выполнить из-за санкций, введённых странами Запада – интересно, а предприятия нацисткой Германии подавали иски в суды СССР, например, за несвоевременную поставку зерна, угля или стали во время Великой Отечественной войны?

Необходимо наконец уже осознать, что обороной войны не выигрывают – только нападением.
Автор:
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17 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 04:49
    +4
    Малозаметная крылатая ракета Storm Shadow – этот коллаж создан западным средством массовой информации, враждебным по отношению к России, он отчётливо показывает, для нанесения ударов по каким целям страны Запада поставляют это оружие

    А это ещё раз говорит об адекватности ответов российского руководства.
    Хотя бы, создали коллаж с общим видом какого-нибудь «Биг-Бена», «Капитолия» или ещё какой «богоматери» и «Кинжала»...
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 06:26
      +3
      Цитата: ROSS 42
      это ещё раз говорит об адекватности ответов российского руководства.
      Хотя бы, создали коллаж с общим видом какого-нибудь «Биг-Бена», «Капитолия» или ещё какой «богоматери» и «Кинжала»...

      Xoxлы создали такие коллажи.
      И с горящим крейсером "Москва", и с горящим Крымским мостом.
      Даже почтовые марки с этой тематикой выпустили...
      А потом всем xoxляцким кагалом самозабвенно фотились и селфились на фоне мегапостеров на площадях Куева...
      Помогло им это?
      Сейчас cpут в пакеты и моются лишь на День рождения Бандеры.
      Вы нам такой же перемоги желаете?
      Никаких коллажей!
      Удары ракетами по тылам, инфраструктуре и переднему краю!
      Уничтожать свинособак! am
    2. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 06:37
      +3
      Я поддерживаю конфискацию зарубежных активов недружественных стран в России.

      И испытания ядерного оружия в районе баз английского ВМФ)))
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 07:38
      0
      Позвольте, а в чем репутационные потери для Западного ВПК от гибели его техники на Украинской войне? Горела уже западная бронетехника в Ираке и Сирии, Йемене и Афганистане. А как иначе это может быть?
  2. Комментарий был удален.
  3. avia12005
    avia12005 Сегодня, 05:51
    +7
    Мне интересно, кем желает в историю нынешнее российское руководство? Победителями или пораженцами?

    Если и дальше продолжать заниматься пустыми увещеваниями врага, толку не будет. Потому как он принял решение нас уничтожить как страну и как народ. Каждое новое упоминание о неких переговорах враг воспринимает как свидетельство слабости с нашей стороны и это сподвигает его на всё новые и новые наглости.

    Фактически мы сами воодушевляем врага. Надо понимать, что он уже считает конфликт между Россией и Украиной своей победой по факту. Надо понимать, что это правда, потому как врагу удалось столкнуть между собой две крупнейшие части Русского мира.

    Кто не верит, почитайте про конфликт в Руанде, где точно также Западу удалось столкнуть между собой две местные народности - тутси и хуту (в фильме "Отель Руанда" это показано достаточно хорошо). Там одна часть единого народа называла другую насекомыми, а вторая называла первую тараканами. И это расчеловечивание привело к многим и многим сотням тысяч жертв.

    Ничего не напоминает? И украинская, и российская пропаганда во многом схоже расчеловечивает противника. То есть, идёт на поводу у Запада. Но если с Киевом всё понятно, мы-то зачем этим занимаемся?

    Длительный конфликт только в пользу Запада. В конце концов, почему одни русские должны убивать других русских ради исполнения его целей?

    Если на одной чаше весов братоубийственная война и сотни тысяч жертв, а с другой абсолютно целые западные города и "центры принятия решений", которые развязали этот конфликт, вывод должен быть очевиден: без удара по зажравшемуся наглому Западу война не прекратится.
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 06:30
      +3
      Цитата: avia12005
      Фактически мы сами воодушевляем врага.
      - воодушевление это от безнаказанности и медленной реакции
  4. Архитектор
    Архитектор Сегодня, 05:55
    -5
    Мы должны осуществлять поставки наступательных вооружений любому, кто готов применять его против наших врагов – пусть атакуют корабли и военные базы США, Великобритании, Франции и других стран Европы по всей планете.

    Это называется Третья мировая война.
    Оно это надо ?
    Потопят все наши танкеры и взорвут оствашиеся топливопроводы .
    В добавок разрушат АЭС коих в РФ полно .
    И чего ради ?
    1. Ларкис
      Ларкис Сегодня, 06:43
      0
      И в самом деле, ну нафиг, лучше просто сдаться? Я правильно понял твою мысль? И Сталин был дураком , что немцам не то что не сопротивлялся, а взял и победил.... Свидомый, что ты тут делаешь?
      P.S. На ВО цензура введена? Слово на букву х...л (синоним укр) под запретом? А почему слово негр разрешено?
  5. Eug
    Eug Сегодня, 05:58
    +4
    Ага... предложееия автора особенно актуальны сейчвс, когда китайский посол в ЕС заговорил о поддержке Китаем возвращения Украины в границы 1991 года... тянутся к сильным, над слабыми издеваются и терзают...
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:05
    +4
    красные линии противник переступает без колебаний, а каких-то радикальных последствий пока не ощущается. В чём причина?
    О причинах многие хотели бы узнать, но не многие могут получить такую информацию. Заявления президента "мы еще не начинали" или "пока нет необходимости" (про удары по административным объектам министерств и ведомств) в итоге вызывают целый ряд конспирологических версий вплоть до т.н. "договорняке". А это явно не идет на пользу общества, да и самой власти. С врагом, которому дай возможность и он всю Россию превратит в пыль, необходимо поступать жестко и без всяких сантиментов, забыв про обещания если таковые были.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 07:27
      0
      Цитата: rotmistr60
      О причинах многие хотели бы узнать, но не многие могут получить такую информацию.

      Информационный вакуум в наших СМИ поражает . К примеру . МО РФ сообщает ВКС и ВМФ нанесли удар по объектам свидо Всук . И...... всё !!! Куда , нанесли , что пытались уничтожить , что уничтожили ...
  7. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 06:08
    +3
    Автору стоит успокоится и не нести чушь.

    Нам не нужно никому раздавать оружие, потомучто оно нам нужно самим и оно может быть потом использовано против нас (уже раздали странам Варшавского договора и сейчас это оружие воюет против нас)

    Мы не должны наносить урон инфраструктуре Запада, если не готовы начать третью мировую и не сопровождать каждый сухогруз военным эскортом. Тем более, что прямых доказательств участия США в подрыве газопроводов нет.

    Мы не должны ничего ни у кого отбирать, чтобы не нанести репутационный удар по нашей стране, те кто уходят и так мимо все отдают (Рено - ВАЗ, Макдональдс - теперь это Вкусно и точка и т.п.

    А должны мы победить в войне с Украиной и вот тогда мы нанесем самый страшный урон всему Западу, весь мир увидит, что они не всесильны, весь мир увидит, что деньги решают не все и весь мир увидит в России новый центр силы и справедливости с которым можно выстраивать долгосрочные и выгодные отношения!!!
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 06:29
      +3
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Тем более, что прямых доказательств участия США в подрыве газопроводов нет.

      Ага! Не пойман - не вор! особенно, если учитывать, что ловить (проводить собственное расследование причин взрывов) не допускают американские вассалы...
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Мы не должны ничего ни у кого отбирать, чтобы не нанести репутационный удар по нашей стране

      Именно это имел ввиду г-н Путин, когда говорил:

      Про Чубайса напомнить? Рассказать, почему он беспрепятственно покинул страну?
  8. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 06:27
    +2
    Цитата: Eug
    Ага... предложееия автора особенно актуальны сейчвс, когда китайский посол в ЕС заговорил о поддержке Китаем возвращения Украины в границы 1991 года... тянутся к сильным, над слабыми издеваются и терзают...


    Вот только есть нюанс. В МИД КНР на просьбу прокомментировать яркое заявление посла сообщили: официальная позиция Китая по поводу российско-украинского кризиса неизменна. И к отъёму суверенных территорий России не имеет никакого отношения.

    Я не знаю, что конкретного заявил посол Фу, но… позиция Китая по украинскому кризису остаётся последовательной и очень ясной. Что касается вашего упоминания о Крыме, мы также надеемся, что вопрос с Крымом может быть урегулирован политическими средствами, — сказала Мао Нин, пресс-секретарь китайского МИД.

    Так что китайцы ещё такие... Китайцы
    1. Eug
      Eug Сегодня, 07:26
      0
      Об этом почему-то мало говорят, но Крым был фактически отдан китайцам еще Януковичем. По едва ли не гос.договоренностям воплощать в Крыму китайские проекты должны были почти 2 000 000 китайских же строителей-мужчин... кому бы тогда принадлежал Крым? И лично я уверен, что именно поэтому свержению Януковича Россия практически не препятствовала, а вот присоединение Крыма было за рамками договоренностей. А в нынешней ситуации, даже если представить, что Крым снова станет украинским - китайцам точно ничего не обломится, все накроют полосатики с англами...
  9. squid
    squid Сегодня, 06:33
    -2
    да нечем нам ответить. атака на польшу = война с нато. когда мы даже с украиной справиться не можем. т. е. либо быстрый разгром рф в конвенциональном конфликте, либо самоубийство в поломасштабной ядерной войне. ликвидация "лиц, принимающих решения" бесполезна - на их место придут другие и только больше разозлятся. это только у нас есть одно незаменимое "лицо". поставки оружия врагам врагов - так сша дальновидно вышли из того же афганистана, над чем у нас тут смеялись а теперь не смешно. атака на инфраструктуру - ну, можно чтото взорвать на морском дне, но ход конфликта это не переломит, да и скрыть не факт что получится. а запад в ответ может, скажем, устроить нам морскую блокаду - и плакали наши танкеры в индию.
    в общем куда ни кинь всюду клин
  10. Владимир Павлов_2
    Владимир Павлов_2 Сегодня, 06:53
    +3
    Ну что можно сказать,ну поставят ракеты древним украм,будут они их применять,а РФ в очередной раз обозначат красные линии и на этом успокоятся,ну взорвут они крымский мост, ничего страшного,помогли украм,развалили чвк Вагнер,чем ещё помочь Украине? А! Можно тактически отступить например на свою территорию мы ведь "своих не бросаем", можно ещё пригласить Абрамовича с самолётом прокатить военных преступников в Турцию,к "другу",поселив из в 5 звездочный отель, подарить им по айфончигу,да куча вариантов же есть,Шойгу вместе с зятем наградить,Лапину героя России дать...