От Storm Shadow к JASSM-ER: красные линии, за которыми закончится безопасность российской инфраструктуры и авиации на аэродромах

Малозаметная крылатая ракета Storm Shadow – этот коллаж создан западным средством массовой информации, враждебным по отношению к России, он отчётливо показывает, для нанесения ударов по каким целям страны Запада поставляют это оружие
Отличительной чертой Российской специальной военной операции (СВО) на Украине является рисование красных линий. Обычно эти линии означают какое-либо деяние, которое должны совершить вооружённые силы Украины (ВСУ) или страны Запада – нанести удар по Крымскому мосту или по Кремлю, поставить танки или высокоточное оружие большой дальности, в общем, сделать что-то такое, что переполнит чашу нашего терпения, и в ответ мы им такое устроим, что мало не покажется – откажемся от зерновой сделки, нанесём удары по центрам принятия решений или что-то в этом духе.
Проблема в том, что красные линии противник переступает без колебаний, а каких-то радикальных последствий пока не ощущается. В чём причина? У нас нет сил ответить на пересечение «красных линий»? Тогда не стоило их и рисовать, не пришлось бы потом позориться. Не хотим ответить? А почему не хотим? Кто-то мешает? Кто? Не это ли является одной из причин, недавно произошедших внутри страны событий?
В части поставок ВСУ вооружений зачастую то, что привлекает всеобщее внимание и выдаётся за некий «прорыв», далеко не всегда им является, а то, о чём говорят достаточно мало, вполне может оказаться реальной угрозой.
К примеру, поставки танков и другой бронетехники стран Запада медийно были достаточно сильно «раскручены», говорилось чуть ли не о том, что они сметут русские оборонительные порядки и помогут Киеву «восстановить территориальную целостность», если можно так говорить об оккупации собственного народа сворой бандеровских прихвостней США. А по факту западные танки стали скорее посмешищем в глазах всего мира, как и предполагалось, их уничтожение наносит огромные репутационные потери европейским оборонным концернам.
Сожжённая ВС РФ украинская бронетехника, в том числе танки «Леопард 2А6»
С другой стороны, ряд вооружений, поставленных странами Запада, нанёсли нашей стране значительный урон, в первую очередь это относится к поставкам дальнобойных ракетных и артиллерийских систем. Вначале таким оружием стали управляемые самоходные артиллерийские установки (САУ) и артиллерийские снаряды Excalibur, а также пусковые установки (ПУ) и управляемые ракеты реактивных систем залпового огня HIMARS.
Их поставки значительно усложнили логистику Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ), привели к потерям техники и живой силы с нашей стороны. Подверглись обстрелам гражданские объекты, в том числе сугубо мирные – ВСУ боеприпасов не жалко, платят-то за них не они, а североамериканские и европейские лохи.
Теперь постепенно страны Запада переходят к тому, о чём ВСУ их так долго уговаривали – к поставкам высокоточного оружия большой дальности. Хотя ВСУ уже давно выпрашивали американские оперативно-тактические ракеты MGM-140 ATACMS, запускаемые с ПУ HIMARS и MLRS, судя по всему, как и в случае с танками, в ситуации с поставкой ракет большой дальности США вновь решили протолкнуть вперёд себя глуповатых европейцев.
Оперативно-тактические ракеты ATACMS ВСУ пока ещё не получили
В результате первой ласточкой стали франко-британские малозаметные крылатые ракеты (КР) Storm Shadow.
Storm Shadow
Эта малозаметная крылатая ракета большой дальности была разработана французской компанией Matra и британской British Aerospace в 2001 году, серийное производство осуществляет концерн MBDA. Изначально разработанная как КР воздушного базирования, в настоящее время ракета Storm Shadow (французское обозначение SCALP-EG) адаптирована для применения с кораблей и подводных лодок. Основное назначение – это поражение особо важных целей, таких, как штабы, склады топлива и вооружений, ракетные установки, корабли, подводные лодки и самолёты на стоянках, объекты инфраструктуры.
Ракета Storm Shadow оснащена турбореактивным двигателем, позволяющим ей преодолеть 560 километров со скоростью порядка 0,8 Маха. Масса проникающей противобункерной боеголовки BROACH составляет 450 килограмм при общей массе ракеты около 1 300 килограмм. Длина корпуса составляет около 5 метров при максимальном диаметре в 48 сантиметров. Размах разложенных крыльев 3 метра.
Изображение ракеты Storm Shadow в полёте
Ракета Storm Shadow осуществляет маловысотный полёт по координатам, полученным с помощью спутниковой навигационной системы GPS, а также по карте высот местности. На конечном участке полёта ракета делает «горку» и пикирует на цель, распознавая её с помощью инфракрасной головки самонаведения. В будущих модификациях КР Storm Shadow должна получить двусторонний канал передачи данных для перенацеливания в полёте и оценки результатов удара.
В качестве авиационных носителей КР Storm Shadow могут выступать самолёты тактической авиации, в том числе истребители-бомбардировщики Tornado, Mirage 2000, многофункциональные истребители Gripen, Rafale и Eurofighter Typhoon, в перспективе к ним добавятся американские F-35.
Истребитель-бомбардировщик Tornado с подвешенными КР Storm Shadow
Как выяснилось, КР Storm Shadow могут быть достаточно просто интегрированы на советские фронтовые бомбардировщики Су-24, всё ещё сохранившиеся у ВВС Украины. Именно с них ВСУ и наносят удары по российской территории и ВС РФ.
Украинские Су-24 с подвешенными КР Storm Shadow
Угрозы и риски
Какие угрозы несёт применение ВСУ КР Storm Shadow?
С одной стороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) однозначно способны перехватывать такие цели. С другой стороны – всё-таки цель эта достаточно сложная для поражения, этому способствуют низкая высота полёта и малая заметность в радиолокационном диапазоне длин волн.
Кроме того, дальность полёта КР Storm Shadow достигает 560 километров. Да, предположительно, она должна быть снижена до 250–300 километров в угоду исполнению режима контроля за ракетными технологиями, однако, где гарантия того, что это так? Возможно, эти ограничения пока введены, а завтра будут сняты, а вероятно, что они вообще не вводились.
Ограничена может быть не дальность, а возможность ввода координат целей, расстояние до которых не превышает 250 километров от границы Украины. Казалось бы – это одно и то же? Отнюдь нет, поскольку это позволяет ВСУ прокладывать маршрут КР к цели не по прямой, а по оптимальной траектории в обход средств ПВО ВС РФ.
Или же у части ракет разблокирована дальность, но ограничены координаты – их будут применять по целям на территории и рядом с территорией Украины, а у части разблокированы координаты, но ограничена дальность, с их помощью ВСУ могут попытаться устроить рейд – низковысотный бросок на одном-двух Су-24 в глубину территории РФ.
Даже при введённых ограничениях в зоне поражения КР Storm Shadow находятся такие города, как Севастополь, Керчь, Ростов-на-Дону, Воронеж, Курск, Орёл, Брянск, а при разблокировке полной дальности полёта к ним добавляются Краснодар, Сочи, Ставрополь, Тамбов, Рязань, Тула, Калуга, Смоленск и южная часть Московской области. С использованием короткого маловысотного броска ВСУ могут попытаться вдарить и по Москве.
Возможная зона поражения КР Storm Shadow при разблокированной дальности полёта
Далеко не факт, что, в отличие от примитивных украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - камикадзе большой дальности, удастся «приземлить» КР Storm Shadow средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Существует ещё один, наиболее вероятный вариант, что координаты целей вводят реальные хозяева ракет – военнослужащие стран НАТО, кто доверит «холопам» такое оружие? В этом случае никаких ограничений и вводить не надо. Примут решение – вдарят по относительно близкорасположенным целям, посчитают, что с политической и военной точек зрения необходимо нанести удары вглубь территории России – сделают.
Что у нас в зоне риска?
Да всё что угодно. Вариантов для нанесения ударов очень много. Крупные склады боеприпасов и топлива, авиация на аэродромах, штабы ВС РФ, Московский Кремль, критические предприятия промышленности, в том числе предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и многое другое. И все эти объекты не защитить средствами ПВО – слишком много потенциальных целей, слишком много возможных направлений для удара.
Единственное, что ограничивает противника – это количество поставленных ему крылатых ракет Storm Shadow. Но проблема в том, что поставками КР Storm Shadow дело явно не ограничится.
КР AGM-158A JASSM / AGM-158B JASSM-ER
Сейчас США поводят своим звёздно-полосатым носом, посмотрят, как ВСУ топчутся по нашим красным линиям, нанося удары КР Storm Shadow вглубь российской территории, после чего возьмут и решаться на поставку крылатых ракет AGM-158A JASSM и AGM-158B JASSM-ER.
Крылатая ракета AGM-158
Крылатая ракета AGM-158A JASSM сопоставима по своим характеристикам с КР Storm Shadow, а вот у AGM-158B JASSM-ER дальность полёта достигает уже 980 километров, что позволит ВСУ наносить удары почти по всей европейской части России.
И если удар, нанесённый с помощью Ту-141 «Стриж» по аэродрому стратегической авиации в Энгельсе не дал им особых результатов, то лишить нас дюжины-другой «стратегов» с помощью КР JASSM-ER шансов у них станет намного больше. Или кораблей. Или вертолётов армейской авиации, на которые сейчас легла важнейшая задача по сдерживанию украинского «контрнаступа».
Им потребуется время на интеграцию КР AGM-158A JASSM / AGM-158B JASSM-ER на фронтовые бомбардировщики Су-24?
Потребуется, но немного. А возможно, что эти работы уже идут. Или они уже выполнены.
А может, AGM-158 интегрируют не на Су-24, или не только на Су-24, но и на истребители МиГ-29, один из которых недавно засветился с новыми большими пилонами вооружений, явно под что-то крупное, может, под те же КР Storm Shadow, а может, и под КР AGM-158A JASSM / AGM-158B JASSM-ER.
Украинский фронтовой истребитель МиГ-29 с пилонами увеличенной размерности
Да и до начала поставок истребителей F-16, судя по всему, времени осталось не много, а они способны нести КР AGM-158A JASSM / AGM-158B JASSM-ER в модификации F-16C/D.
Истребитель F-16 с двумя КР JASSM
Выводы
За поставки КР Storm Shadow и других вооружений нам обязательно необходимо расквитаться с нашими врагами, в первую очередь с Польшей, через которую всё это оружие поставляется на Украину, не считаясь с потерями противника.
Пора вообще отказаться от любых ограничений на действия в отношении нашего реального противника – нормой должно стать уничтожение спецслужбами РФ лиц, принимающих решения, враждебно настроенных к нашей стране.
Мы должны осуществлять поставки наступательных вооружений любому, кто готов применять его против наших врагов – пусть атакуют корабли и военные базы США, Великобритании, Франции и других стран Европы по всей планете.
Мы должны наносить максимальный урон инфраструктуре стран Запада и так же не признаваться в этом, как они не признаются в подрыве газопровода «Северный поток».
Мы должны открыто экспроприировать все их нематериальные активы – сейчас иногда доходит до абсурда, когда западные компании подают в суд на российские компании, требуя от них выплат за невыполнение обязательств, которые те не могут выполнить из-за санкций, введённых странами Запада – интересно, а предприятия нацисткой Германии подавали иски в суды СССР, например, за несвоевременную поставку зерна, угля или стали во время Великой Отечественной войны?
Необходимо наконец уже осознать, что обороной войны не выигрывают – только нападением.