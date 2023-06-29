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Американское издание: Вашингтон склоняется к передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS

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Американское издание: Вашингтон склоняется к передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS

Украина, с большой вероятностью, все же получит на вооружение оперативно-тактические ракеты ATACMS, власти США близки к принятию положительного решения. Об этом сообщает The Wall Street Journal.


Американское издание, ссылаясь на неназванных чиновников из США и Европы пишет, что вопрос возможной поставки Украине ракет ATACMS рассматривается на самом высоком уровне. При этом Белый дом якобы склоняется к поставке ракет Киеву, поскольку контрнаступление ВСУ, на которое делали ставку в Киеве и Вашингтоне, фактически провалилось. В настоящее время американцы рассматривают различные варианты как помочь украинской армии снова "побеждать", в том числе и передачу ATACMS.

По имеющейся информации, в Белом доме планируют принять окончательное решение в ближайшие недели и, с большой вероятностью, оперативно-тактические ракеты отправятся на Украину, где их с нетерпением ожидают. Пока Вашингтон останавливают опасения, что Киев непременно применит дальнобойные ракеты по территории России. В Киеве клятвенно обещают этого не делать. Даже Байден, скептически относившийся к перспективе поставок ракет, теперь якобы выступает за их отправку.

В то же время поступают данные, что в случае положительного решения ракеты будут заказаны, а не взяты из наличия армии США. В Пентагоне ранее заявляли, что запас ракет ATACMS у США невелик, поэтому для отправки Украине придется заказывать новые. Подтверждением этому могут послужить планы США выделить в конце 2023 года 80 млн долларов на приобретение Украиной ракет большой дальности ATACMS.

ATACMS (Army TACtical Missile System - Армейский тактический ракетный комплекс) представляет собой тактическую баллистическую ракету с дальностью применения до 300 километров. Для ее запуска используются наземные комплексы HIMARS и M270 MLRS, имеющиеся на вооружении ВСУ.
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:59
    +3
    Байден отмежевался от ввода войск США на Украину,но есть кто это сделает без США.У них всё это есть с избытком, я Польше говорю .После саммита НАТО в Вильнюсе можно всё ожидать .50 /50.
  2. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 20:59
    0
    Если эти ракеты несут опасность для России, то такое введение в бой американских ракет может привести к вынужденному применению Россией тактического ядерного оружия на территории Украины. Все в соответствии с военной доктириой российского государства.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 21:07
      +2
      Цитата: Evgenijus
      Все в соответствии с военной доктириой российского государства.

      Ви имеете мине говорить шо это таки да будем иметь настоящую нестираемую красную линию, а не контрабас с Малой Арнаутской?
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 21:10
      +1
      Применение тактического ядерного оружия Россией будет иметь нужный для нас эфект ,только в комплексе с МБР.Им добивают, то что осталось ещё живым и готовым к сопротивлению.Ещё при СССР так было разработано.Ограниченной ядерной войны не будет.И запад это знает,неучей за управлением ядерным арсеналом там не держат.В отличие от журналистов и политиков.Хватит верить в эти сказки про ТЯС.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 21:05
    +6
    Вашингтон склоняется к передаче

    Раз так пишут, то скорее всего уже передал под столом.
    З.Ы. Но это мелочи. Так или иначе, но укронацисты когда их сильно прижмёт несомненно взорвут одну из АЭС. Типа не доставайся же ты Украина никому. Гарантирую на 10 000%
    1. Черный_Ватник
      Черный_Ватник Сегодня, 21:10
      +2
      Раз так пишут, то скорее всего уже передал под столом.

      А скорее всего ждет от всушников хоть какого-нибудь успеха на фронте.

      укронацисты когда их сильно прижмёт несомненно взорвут одну из АЭС. Типа не доставайся же ты Украина никому. Гарантирую на 10 000%

      Если это и произойдет, то скорее всего сделают это ребята с аглицкими фамилиями и амерскими акцентами. Не доверят амеры такую операцию нарколыге и КО.
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:07
    0
    ATACMS (Army TACtical Missile System - Армейский тактический ракетный комплекс) представляет собой тактическую баллистическую ракету с дальностью применения до 300 километров. Для ее запуска используются наземные комплексы HIMARS и M270 MLRS, имеющиеся на вооружении ВСУ.
    и возможно выше 300км дальность !
    ну что когда там ядерные удары по европе и по сша ?????????? это уже край из краев ! или опять проглотим ? а если проглотим дальше тока лодки подлодки и ядерная бомба самы скора и скорей сего ф16 и а-10 бородавочник ! ну либо я не прав и все это фуфло а не оружие ! тогда вопрос что не фуфельное оружие ?????????

    напомню путина кто забыл !
    «Несколько очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлителен. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались», — заявил Владимир Путин в обращении, которое транслировалось на телеканале «Россия — 24».перед сво говорил !
  5. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 21:20
    0
    Долго ещё нам будет икаться оставленное за собой право...
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:24
    0
    В РАЙ всегда успеем отправиться ,кому невтерпеж могут сами туда пойти ,вариантов много от героического до бытового.Если так дело пойдёт ,без нас решат.