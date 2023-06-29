Американское издание: Вашингтон склоняется к передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS

Украина, с большой вероятностью, все же получит на вооружение оперативно-тактические ракеты ATACMS, власти США близки к принятию положительного решения. Об этом сообщает The Wall Street Journal.Американское издание, ссылаясь на неназванных чиновников из США и Европы пишет, что вопрос возможной поставки Украине ракет ATACMS рассматривается на самом высоком уровне. При этом Белый дом якобы склоняется к поставке ракет Киеву, поскольку контрнаступление ВСУ, на которое делали ставку в Киеве и Вашингтоне, фактически провалилось. В настоящее время американцы рассматривают различные варианты как помочь украинской армии снова "побеждать", в том числе и передачу ATACMS.По имеющейся информации, в Белом доме планируют принять окончательное решение в ближайшие недели и, с большой вероятностью, оперативно-тактические ракеты отправятся на Украину, где их с нетерпением ожидают. Пока Вашингтон останавливают опасения, что Киев непременно применит дальнобойные ракеты по территории России. В Киеве клятвенно обещают этого не делать. Даже Байден, скептически относившийся к перспективе поставок ракет, теперь якобы выступает за их отправку.В то же время поступают данные, что в случае положительного решения ракеты будут заказаны, а не взяты из наличия армии США. В Пентагоне ранее заявляли, что запас ракет ATACMS у США невелик, поэтому для отправки Украине придется заказывать новые. Подтверждением этому могут послужить планы США выделить в конце 2023 года 80 млн долларов на приобретение Украиной ракет большой дальности ATACMS.ATACMS (Army TACtical Missile System - Армейский тактический ракетный комплекс) представляет собой тактическую баллистическую ракету с дальностью применения до 300 километров. Для ее запуска используются наземные комплексы HIMARS и M270 MLRS, имеющиеся на вооружении ВСУ.