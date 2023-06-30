Франция впервые испытала гиперзвуковой летательный аппарат

Ракета с летательным аппаратом VMaX на стартовой позиции. Фото Le Mond
Несколько лет назад Франция запустила свою собственную гиперзвуковую программу, конечной целью которой является создание принципиально новых вооружений. К настоящему времени по заказу военного ведомства был разработан экспериментальный летательный аппарат VMaX, предназначенный для отработки новых технологий. На днях он совершил первый полет и продемонстрировал свои реальные характеристики. Теперь заказчик и исполнитель изучают результаты первого полета и строят планы на будущее.
Экспериментальная разработка
О начале разработки «экспериментального маневрирующего летательного аппарата» Véhicule Manœuvrant eXpérimental (VMaX) министерство вооруженных сил Франции впервые объявило в январе 2019 г. Как тогда сообщалось, целью проекта является создание и проверка новых технологий. В дальнейшем опыт проекта VMAX может быть использован при создании полноценных ударных комплексов для армии.
Общее руководство программой VMaX осуществляло Главное управление вооружений Минобороны (DGA). Разработку и строительство поручили компании Ariane Group (совместное предприятие Airbus и Safran). Проведение научно-исследовательской части проекта обеспечил Национальный центр аэрокосмических исследований ONERA.
Согласно первоначальным планам, разработка проекта и строительство первого изделия VMaX с последующей подготовкой к испытаниям должны были занять менее трех лет. Первый испытательный запуск планировали на конец 2021 г. По всей видимости, проект оказался сложнее, чем ожидалось, и основные этапы пришлось переносить вправо. Как теперь ясно, сборка опытного летательного аппарата завершилась только в этом году. Подготовка испытаний так же состоялась в недавнем прошлом.
Первый испытательный пуск аппарата VMaX состоялся вечером 26 июня на полигоне Бискаросс (рег. Аквитания) на юго-западе Франции. Взлет, вывод на расчетную траекторию и разгон до требуемой скорости обеспечивались переоснащенной геофизической ракетой одной из доступных моделей.
Старт ракеты. Фото DGA
Пуск осуществлялся в направлении Атлантического океана. Пролетев по заданной траектории, опытное изделие рухнуло в воду. Конденсационный след от ракеты и летательного аппарата наблюдался в южных регионах Франции и на севере Испании.
Согласно пресс-релизу DGA, при подготовке таких испытаний было использовано множество новых технологий. Решены беспрецедентные технические задачи, которые позволят продолжать развитие национальной гиперзвуковой программы. Кроме того, по результатам этих испытаний Франция вошла в узкий круг государств, способных создавать гиперзвуковые летательные аппараты.
Технические вопросы
Военное ведомство и разработчики проекта VMaX пока не раскрывали облик экспериментального аппарата и не называли его точные характеристики. Также остается неизвестным потенциал этого изделия с точки зрения адаптации конструкции к решению конкретных боевых задач. Тем не менее, имеются некоторые сведения, позволяющие составить общую картину.
Согласно наиболее популярным версиям, опытное изделие VMaX представляет собой гиперзвуковой планер без собственной двигательной установки. Полет осуществляется только за счет энергии, полученной при разгоне за счет ракеты-носителя. Внешний вид аппарата скрывают, но можно предполагать, что он не имеет кардинальных отличий от иностранной техники этого класса.
Запуск осуществлялся при помощи геофизической ракеты, тип которой называть не стали. На ней поместили головной отсек в виде обтекателя с гиперзвуковым VMaX внутри. В распоряжении центра ONERA имеются ракеты нескольких моделей с разными характеристиками. Исходя из их параметров, можно предполагать, что опытный летательный аппарат имеет длину до нескольких метров и непропорционально малую ширину / диаметр. Предельная масса – 150-200 кг.
Ранее официальные лица раскрывали целевые показатели скорости полета. Согласно одним заявлениям, VMaX должен лететь со скоростью более 5 М. По другим данным, этот параметр превышает 6 тыс. км/ч. Высотные характеристики не раскрывались, но очевидно, что гиперзвуковая часть полета происходит в стратосфере.
Предположительно, конденсационный след от VMaX. Фото Telegram / "Ядерный буревестник"
На фото и видео от случайных свидетелей полета можно увидеть конденсационный след в виде изогнутой белой линии. Ее форму можно объяснить воздействием воздушных потоков или маневрированием летательного аппарата на траекториях. По всей видимости, VMaX имеет полноценный автопилот с системами навигации и средствами управления. Без значительных потерь кинетической энергии планер должен выполнять простые маневры по высоте и курсу. Как сильно он может отклоняться от исходного курса, неизвестно.
Гиперзвуковой летательный аппарат должен нести определенную полезную нагрузку. В случае с демонстратором технологий требуется только контрольная аппаратура и средства записи / передачи данных. При дальнейшем развитии проекта место таких приборов займет боевая часть.
Планы на будущее
В ближайшее время Минобороны, Ariane Group и ONERA будут изучать результаты первого испытательного пуска и делать необходимые выводы. Затем планируется разработать улучшенный вариант существующего проекта с повышенными техническими характеристиками. Такой аппарат неоднократно упоминался под названием VMaX-2.
Испытания второй версии гиперзвукового планера должны состояться в 2024-25 гг. По результатам этого мероприятия заказчик и разработчики вновь сделают выводы, а также определят будущее всей программы и направления. Если военное ведомство примет соответствующее решение, то программа VMaX получит развитие и, вероятно, приведет к появлению полноценного гиперзвукового ракетного комплекса.
Как именно могут использоваться наработки по нынешнему проекту VMaX, пока не сообщалось. По разным оценкам, планирующий боевой блок может использоваться в качестве боевой нагрузки для баллистических ракет подлодок. В этом случае единственная компонента стратегических ядерных сил Франции получит принципиально новые возможности и резко улучшит свой потенциал.
Концепт гиперзвукового планера от Raytheon
Впрочем, сроки выполнения всех необходимых работ пока остаются под вопросом. Проект VMaX-2 доведут до испытаний не ранее, чем через два года, и после этого некоторое время уйдет на анализ его результатов и составление дальнейших планов. Разработка полноценного боевого блока и, возможно, БРПЛ под него растянется еще на несколько лет. В связи с большими сроками разработки, носителями перспективного оружия, вероятнее всего, станут не актуальные ПЛАРБ типа Triomphant, а перспективные корабли SNLE 3G, разработка которых началась в недавнем прошлом.
Следует отметить, что VMaX не является единственным французским проектом в области гиперзвука. Так, DGA вместе с Ariane Group разрабатывают перспективную крылатую ракету воздушного базирования нового поколения ASN4G (Air-Sol Nucléaire de 4ème Génération). Это изделие оснастят гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем, который сейчас создается в рамках сотрудничества ONERA и компании MBDA.
На разработку, испытания и подготовку производства ракеты ASN4G уйдет не менее 10-12 лет. Ее планируют принять на вооружение ВВС и морской авиации только в середине тридцатых годов. Среди прочего, это показывает, что на данный момент ключевые технологии перспективного проекта находятся на самых ранних стадиях развития.
Гиперзвуковой клуб
Таким образом, французская промышленность по заказу военного ведомства не только разработала гиперзвуковой летательный аппарат, но и впервые успешно испытала его. Это демонстрирует ее потенциал и возможности, а также вводит Францию в узкий «клуб» стран, обладающих гиперзвуковыми технологиями.
Дальнейшее развитие существующих наработок в течение нескольких следующих лет должно привести к появлению, как минимум, двух образцов принципиально нового вооружения с высокими характеристиками. Удастся ли создать новые ракеты, пока неизвестно. Однако вопрос национального престижа в этом контексте уже решен – Франция показала свои технологические возможности.