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Жертвы пэвэошника группы «Вагнер»

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Жертвы пэвэошника группы «Вагнер»
Ил-22



Сбивать все, что в небе


Как заявил Евгений Пригожин, самолет Ил-22 был сбит по ошибке «дураком-пэвэошником», который работал по всему, что взлетало. Неизвестно, чем на самом деле поразили воздушный ретранслятор, но, скорее всего, это был не ПЗРК, как утверждают некоторые военкоры. Ил-22 работает вне зоны досягаемости подобных изделий.

Поэтому, предположим, что самолет с восемью членами экипажа сбили из ЗРК «Стрела» или ЗРАК «Панцирь-С1». И тот и другой были замечены в колонне «Вагнера». В этом случае «дурак-пэвэошник» мог определить все параметры цели достаточно оперативно, то есть он с большой долей вероятности знал, что, куда и с какой целью летит в небе. К слову, Ил-22 в Воронежской области занимался боевой работой – обеспечивал связь ударных вертолетов на СВО с командованием.

Попробуем проследить возможный вариант развития событий, а точнее – работу ПВО группы «Вагнер».

Очень повезло, что весь маршрут наемников проходил в зоне запрета полетов гражданской авиации. Что было бы с входом колонн в Тульскую область, на севере которой проходят внутрироссийские и международные трассы? Успевал бы «дурак-пэвэошник» отличать заходящие на посадку борта и боевые самолеты, которые неизбежно должны были работать по мятежникам?

На бумаге дальность до цели «Панциря-С1» составляет до 20 км. Свалить какой-нибудь пассажирский лайнер маршрута «Стамбул – Москва» можно в два счета.

В общем, хорошо, что пресловутый «марш справедливости» закончился так, как закончился.


Как утверждается, место падения Ми-88 МТПР. Источник: t.me/fighter_bomber

В первые часы вооруженного мятежа «Телеграм»-каналы запестрили сообщениями об уничтоженных вертолетах ВКС. О том, что именно авиация первой попадет под удар группы «Вагнер», ясно было с самого начала. Остановить колонны вооруженных людей и тяжелой техники глубоко в тылу на первых порах можно было только с воздуха. Быстро перебросить сухопутные подразделения, в том числе Росгвардию, было невозможно. Тем более в прифронтовой зоне, где большая часть подразделений гораздо западнее.

Единственное, на что могли рассчитывать обороняющиеся – организованно встретить «вагнеров» чуть ли не в Подмосковье. Со всеми вытекающими последствиями.

Поэтому снижать ударный потенциал колонн должны были пилоты армейской авиации. Большое количество гражданских добавляло немало проблем – поразить «Вихрем» условный Т-72 на трейлере посреди оживленной трассы в выходной день совсем не одно и то же, что подбить Leopard в степях Запорожья.

Учитывая высокую подготовленность личного состава группы «Вагнер», участь части пилотов была предрешена. И всех тех, кто по неосторожности оказался в небе поблизости.

Минута молчания


27 июня Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших летчиках. Информация о количестве пораженных «вагнеровцами» бортов разнится. По официальным данным, представленным властями Ивановской и Псковской областей, подтверждена гибель экипажа упоминаемого выше Ил-22 и ударного Ка-52.

В самолете-ретрансляторе 24 июня погибли сразу восемь военнослужащих – командир и штурман корабля, бортовой инженер, бортовой техник, двое старших воздушных радистов и старший бортовой механик. Старший по званию в числе погибших – подполковник, заместитель начальника 610 ЦБП и ПЛС (АП ВТА) ПО ВПР. Самому возрастному в этом году должно было исполниться 50 лет, самому младшему – 29 лет.

Подсчитать, сколько детей остались сиротами, пока невозможно. Известно только, что у капитана и бортинженера трое детей, у командира корабля двое. Место дислокации экипажа – Ивановская область.

В новейшей истории это второй случай поражения Российского военного самолета с такими большими потерями личного состава. В 2018 году в Сирии местный расчет С-200 сбил самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М с пятнадцатью членами экипажа на борту. Трагический «дружественный огонь» сирийцы открыли в ответ на ракетный удар ВВС Израиля.

Печальным рекордсменом последнего времени по количеству погибших в Сирии стал военно-транспортный Ан-26, разбившийся при посадке в Хмеймиме. Случилась катастрофа в 2018 году и унесла жизни 39 военнослужащих.


«Всё против нас, только ветер навстречу...» Памяти летчиков, выполнивших свой долг перед Родиной... 24.06.2023 г. Арт от группы «Байкал». Источник: t.me/fighter_bomber

Второй официально признанной потерей среди авиаторов стала гибель экипажа Ка-52 из Псковской области. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников на своей страничке в Telegram.

Из неофициальных источников, 24 июня «пэвэошники» группы «Вагнер» сбили еще пять вертолетов – три Ми-8МТПР с системами РЭБ, транспортный Ми-8 и ударный Ми-35. В общей сложности не менее семи летательных аппаратов вместе с Ил-22. Точное количество погибших также пока не озвучено.

Если взять за основу техническую составляющую потерь, то отдельно стоит остановиться на вертолетах радиоэлектронной борьбы Ми-8 МТПР.

Во-первых, непонятно, какую угрозу они могли представлять колоннам группы «Вагнера».

Во-вторых, эти машины крайне ценны сейчас для фронта. Противник неоднократно акцентировал внимание именно на вертолетах РЭБ, способных оперативно и эффективно подавлять электронную аппаратуру наведения и навигации.

На данный момент Евгений Пригожин согласился выплатить семьям погибших в Ил-22 в общей сложности 50 млн рублей. На момент объявления было известно о десяти погибших членах экипажа – каждой семье причиталось по 5 млн рублей. Интересно, сейчас, когда мы знаем о восьмерых, Пригожим снизит выплату до 40 млн рублей?

О возмещении семьям остальных погибших пока ни слова. Как и нет информации о компенсации материального ущерба ВКС – в конце концов, сгорела современная техника, нередко критически важная на фронте.

А после марша группы «Вагнер» часть вертолетов придется дополнительно держать в тылу – ЧВК в полном составе пока не поменяла статус и вполне может решиться на реванш.

Под вопросом компенсация за сгоревший от ракеты «Вагнера» резервуар с керосином в Воронеже.

Наконец, последний вопрос – в каком юридическом статусе сейчас находится тот самый «дурак-пэвэошник», озвученный Пригожиным? И командир, отдавший приказ на поражение Российских военных бортов?

Это, пожалуй, главные вопросы, отодвигающие на второй план все материальные возмещения.
Автор:
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37 комментариев
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  1. A2AD
    A2AD Сегодня, 05:02
    +1
    А что на счет жертв среди мирного населения погибших при бомбардировке и обстрелах трассы М4? И как на счет погибших на нефтезаводе, прикрываясь которым и всем воронежом впридачу один из вертолетов вел обстрел колонны?
    Или это другое? Когда укры обстреливают прячась среди гражданской застройки - они нацисты. Когда наши вертолеты ведут огонь прячась за резервуары с топливом - они герои.
    И потом еще кто то любит рассуждать про западные двойные стандарты?
    1. гильза
      гильза Сегодня, 06:04
      +4
      Класс... Месяца не прошло,а Ка52 уже "прикрывается нефтехранилищем"... Быстро.
    2. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Сегодня, 07:15
      -1
      А что на счет жертв среди мирного населения погибших при бомбардировке и обстрелах трассы М4?


      А мы бережем любой ценой только украинское мирное население, а не наше.

      Города надо брать с максимальными жертвами наших солдат, потому что там мирные украинцы (это не они по всему интернету желают всем россиянам умереть разными неприятными способами, это кто-то другой). Зато о мирных гражданах РФ, кажется, никто не волнуется.
    3. Улюм
      Улюм Сегодня, 07:25
      0
      А что ж "героические" наёмники из вагнера не выпускали гражданские машины из колонны? Уподобились ВСУшникам, которыми так восхищался их хозяин. Прикрылись мирными на марше, в Ростове. Наёмник героем быть не может . Он воюет за деньги а не за Родину.Посмотрим как они будут бесплатно геройствоватЬ. после отключения от госфинансирования.
  2. Bacha
    Bacha Сегодня, 05:13
    +7
    Не сбежали бы Шойгу и Герасимов из Ростова, встретились бы с Пригожиным и не было бы марша на Москву, не было бы жертв среди пилотов и мирного населения. Вся статья, формирование штампов и навязывание одного мнения. Не туда копаете.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 05:24
      +4
      Цитата: Bacha
      Не сбежали бы Шойгу и Герасимов из Ростова, встретились бы с Пригожиным и не было бы марша на Москву

      Вы еще скажите, что тот марш на Москву двигался в погоню за ними... Тот "марш" состоялся бы и даже если бы их встреча произошла в Ростове, так как колонны "музыкантов" сразу начали движения и на Ростов и в сторону Воронежа, а значит и на Москву...
      Цитата: Bacha
      Не туда копаете.

      Так и Вам бы стоит "копать" в другом месте...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 05:56
        +7
        Ни сколько не оправдываю действия ПВО "музыкантов",но в данном случае виновно все командование.И руководители.Не сумевшие,а скорее всего не хотевшие идти на компромисс с самого начала.С обеих сторон.Делать крайними сейчас одну сторону неправильно.
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 06:31
          +1
          Цитата: dmi.pris1
          Делать крайними сейчас одну сторону неправильно.

          Да, что Вы говорите... Во все времена мятежники провалившие свой путч были и будут КРАЙНИМИ... А, что бы кто не говорил, но "музыканты" совершили вооруженный мятеж.
        2. Жгучая_Крапива
          Жгучая_Крапива Сегодня, 07:24
          0
          Здесь писали, что самолёт Рэб может вывести из строя связь и ПВо, а за ним летит следующий самолёт, который уже уничтожает колонны, ставшие беззащитными. Такое бывало. То есть это такой же военный самолёт.
      2. Пахарь
        Пахарь Сегодня, 06:56
        0
        Одни называют это маршем, что бы предотвратить нападение, вторые – мятежом, что был повод вдарить.
    2. иван2022
      иван2022 Сегодня, 07:02
      +2
      Цитата: Bacha
      Не сбежали бы Шойгу и Герасимов из Ростова, встретились бы с Пригожиным и не было бы марша на Москву, не было бы жертв среди пилотов и мирного населения. Вся статья, формирование штампов и навязывание одного мнения. Не туда копаете.

      Зато вы клпаете как раз туда. laughing Арестовали бы Щойгу и Герасимова и СВО осталась бы вообще без командования.... И дальше что? Да..... с.... Любят наши соотечественники "деловых" до безумия....

      Это кстати и Пригожин подметил : у него одновременно вагнеровцы и герои и дураки, которые сбивают самолёты "просто так".

      А когда приходят кранты, Пригожин всех закапывает в Бакинской, не заморачиваясь даже доставкой 200 х по адресам....
      И народ счастлив :"наконец нашёлся крутой, который дело делает !"

      А что? Такому стаду такой волк-пастух как раз в пору...
      Евреи, русские и украинцы братья навек........ Пока ещё живы русские и украинцы...
  3. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 05:25
    +3
    Наконец, последний вопрос – в каком юридическом статусе сейчас находится тот самый «-пэвэошник», озвученный Пригожиным? И командир, отдавший приказ на поражение Российских военных бортов?

    А кто выплатит гражданским, которые попали под удар умных ВКС?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 05:38
      -4
      Цитата: мордвин 3
      А кто выплатит гражданским, которые попали под удар умных ВКС?

      Вообще то ГОСУДАРСТВО, но если у Вас есть желание, то пожалуйста можете свои добавить...
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 05:51
        +8
        Цитата: svp67
        у Вас есть желание, то пожалуйста можете свои добавить...

        Я и так с этим государством скоро на паперти стоять буду.
        1. гильза
          гильза Сегодня, 06:06
          -1
          А что случилось? В каком месте вас государство обнимать заставило? Налоги заплатить пришлось?
        2. svp67
          svp67 Сегодня, 06:28
          +3
          Цитата: мордвин 3
          Я и так с этим государством скоро на паперти стоять буду.

          О...решили сменить сферу деятельности и наконец то стать богатым человеком... Но учтите, на паперть кого угодно не пускают, за это место еще побороться надо
        3. vet
          vet Сегодня, 06:35
          0
          Вы ещё и "Вагнер" за обрушение курса рубля, которое никак остановить не могут, и грядущее подорожание всего поблагодарить не забудьте.
    2. Наган
      Наган Сегодня, 05:46
      +8
      Кто отдал приказ атаковать вертолетами трассу, на которой помимо Вагнеров и вперемежку с ними было полно мирняка? Ведь он не мог не знать, что у Вагнеров есть и ПЗРК, и Стрелы, и Панцири. Отправил экипажи на верную гибель. Будь он японским самураем, тут единственный выход - харакири. Но он ни разу не самурай.
      1. Vitaly.17
        Vitaly.17 Сегодня, 06:00
        +11
        Цитата: Наган
        Кто отдал приказ атаковать вертолетами трассу, на которой помимо Вагнеров и вперемежку с ними было полно мирняка? Ведь он не мог не знать, что у Вагнеров есть и ПЗРК, и Стрелы, и Панцири. Отправил экипажи на верную гибель.

        Наверняка тот же, кто первым отдал приказ атаковать ракетами базу Вагнера в результате чего погибли 30 бойцов и что в итоге стало поводом для марша Вагнера в сторону штаба в Ростове и в сторону Москвы. Психология преступников, если их не остановить, то за первым преступным приказом последует и второй и третий. Путин и Шойгу испугались и на жертвы среди мирного населения им было явно плевать. Их даже не озвучивают в отчетах. Как и не будет ни когда уголовного дела по поводу гибели бойцов Вагнера от ракетного удара, которого по официальному заявлению МО РФ не было.
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 06:34
          +1
          Цитата: Vitaly.17
          в результате чего погибли 30 бойцов и что в итоге стало поводом для марша Вагнера

          Знаете, на счет этого удара так и нет ни каких доказательств, видео,которое показывал Пригожин не несет ни какой информации подтверждающий это. Так, что повод..мог быть и чисто провокационным. А вот причина, это ПОТЕРЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ "музыкантами", из-за их нежелания подписывать контракты с МО РФ. Сколько там Путин объявил? 86 "лярдов"... и за меньшие суммы люди шли убивать друг дружку. Тем более, что эта сумма не окончательная. А кто считал, во сколько обходилось обслуживание тех же самолетов "музыкантов", зарплаты тех персонала, который не разу не относился к ЧВК, а был вполне себе от ВКС и тд, и тп... Так, что сумма на содержание этой ЧВК будет значительно выше объявленных 86 "лярдов".
      2. Комментарий был удален.
  4. литий17
    литий17 Сегодня, 06:32
    +6
    Как я всегда отмечал, у нас национальный символ Иван из сказки , который всегда умнее царя! Фактически данный "мятеж" имеет суть бандитской стрелки, а темнейший оказался в стиле смотрящего! Если разобрать данный грандиозный шухер, то на выхлопе будет не государство а кланы мафиозные, которые уже давно перешли все "красные линии"! И при данном марше совершается переворот не обозленными мужиками-боевиками, а вот как раз придворными деятелями, имеющие корни за бугром! В плюсах остался умнейший и хитрейший батька Александр Григорьевич, а вот наш отец как обычно...., правда Росгвардию все же решил вооружить по полной!
    1. Иван Мак_2
      Иван Мак_2 Сегодня, 07:10
      +1
      Ну а что мы хотим спустя десятилетия после приватизационной вакханалии. При всём своём патриотическом настрое - за что ему, конечно, огромный респект,- наш президент может предложить только компромиссные решения. Это относится и к вопросу о тех самых пресловутых 1.5 миллионов комплектов обмундирования, где явно замешаны ставленники каких то деловых кругов.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:48
    0
    Наконец, последний вопрос – в каком юридическом статусе сейчас находится тот самый «-пэвэошник», озвученный Пригожиным? И командир, отдавший приказ на поражение Российских военных бортов?

    В том же самом, в котором находится турецкий лётчик, сбивший С-24 в Сирии...
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 07:11
      +1
      Цитата: ROSS 42
      В том же самом, в котором находится турецкий лётчик, сбивший С-24 в Сирии...

      Ну тут не соглашусь...пилот то оказался потом замешан в мятеже, так, что статусы у них сейчас явно разные. Статус схож скорей всего с "пэвэошником" из Азербайджана, сбившим наш Ми-24.
  6. Пахарь
    Пахарь Сегодня, 06:52
    0
    Если бы не было нападения со стороны вертолетов, то не было бы и ответки, так думается. ФИО командира отдавшего приказ скрыто. Он то жив остался.
  7. Konnick
    Konnick Сегодня, 07:00
    -1
    Во-первых, непонятно, какую угрозу они могли представлять колоннам группы «Вагнера».

    А тогда зачем они там нужны были?
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:01
    +4
    ВВП тянул до последнего решение проблемы с ЧВК Вагнер...она перезрела и лопнула таким нарывом.
    В последнее время наш президент что то потерял железную схватку...нет у меня уже в нем уверенности...три раз он обьявил что его обманули..., минские договоренности, Стамбул, зерновая сделка...и вот теперь серьезный прокол с Пригожиным.
    Для политика такого уровня это непростительные ошибки. what
    Что дальше будет? request
    У меня нет ясного понимания будущего страны.
  9. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 07:02
    +2
    в каком юридическом статусе сейчас находится тот самый «-пэвэошник», озвученный Пригожиным? И командир, отдавший приказ на поражение Российских военных бортов?

    В данном случае - это вопрос к военным прокурорам и военным следователям. Однако, на текущий момент времени нет точного определения ЧВК в юрисдикции РФ. Так как сотрудники ЧВК выполняли СБЗ в зоне СВО, следовательно у них возникли права и обязанности военнослужащих РФ, могут быть привлечены к уголовной ответственности, тем более они еще и граждане РФ.

    Меня больше всего интересует другой вопрос, использование ВКС, подразделений ВС РФ и Росгвардии для пресечения незаконных действий ЧВК - это действия по пресечению мятежа.
    А вот как работают наши "особые отделы" (какое там - 8 Управление ГШ ВС РФ?) департамента военной контрразведки ФСБ России? Уже не один раз обсуждалось, что выдвижение нескольких колонн ЧВК к местам назначения, заход в н.п., захват зданий, выставление заслонов, МТО колонн - такие задачи и действия экспромтом не совершаются, дескать обстреляли лагеря, на эмоциях, завели моторы, попрыгали на броню и помчались "правды искать". Нет, данному действию предшествовала подготовка и планирование. Не поверю, что какой-либо оперативник контрразведчик не получил сообщение, не доложил руководству...
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 07:15
      +1
      Цитата: Lynx2000
      тем более они еще и граждане РФ.

      Нет, состав "музыкантов" интернационален.
      Цитата: Lynx2000
      Не поверю, что какой-либо оперативник контрразведчик не получил сообщение, не доложил руководству...

      И вот тут больше вопросов к РУКОВОДСТВУ.
      Хотя поступали данные о том, что в самом "Вагнеры" была вооруженная стычка, с погибшими. Кто то пытался помешать этому маршу "изнутри", не вышло.
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 07:28
        0
        С другой стороны, значительна часть "вагнеровцев" изначально не стала принимать участие в этом марше, а из числа участвовавших несколько десятков сдали оружие и отказались принимать дальнейшее участие.
  10. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 07:05
    0
    Какой смысл обсуждать подобные темы, если у большинства обсуждающих оперативная память на два дня а дальше не помнят..
    Ещё недавно не задумываясь любили чвк. Но хотя тогда помните. что против чвк когда они выходили закладывали мины. Никто тогда особенно не удивлялся. А сейчас почему не верите, что чвк обстреливали, как на отдыхе, так и на марше?
    Писать целую статью, на основании слов Пригожина про дурака пвошника. А что вы хотели бы услышать? Назвать командиров, которые отдали приказ на сбитие. Тогда почему молчите, что лагер Вагнера обстреляли. Хорошая позиция тут помню, тут не помню.
    Кстати об юридическом статусе дурака. Помните, как один всего лишь оттолкнул командира шника. Так присел на семь лет..
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 07:17
      +1
      Цитата: Гардамир
      Ещё недавно не задумываясь любили чвк.

      А еще раньше обожали Гиркина и всячески поносили Пригожина... Это обычная медийная жизнь
      Цитата: Гардамир
      Тогда почему молчите, что лагер Вагнера обстреляли.
      А почему молчите на счет бунта внутри самого ЧВК, который подавили силой оружия?
  11. parusnik
    parusnik Сегодня, 07:14
    +1
    А кто виноват, что "войско взбунтовалось"? Его сейчас называют не законным, а на основании чего оно финансировалось? Вооружалось? 89 лярдов,государство выдало.Если "войско" являлось не законным? У нас интересно, сначала заявляют,что государство ни какого отношения к Вагнеру отношения не имеет,затем оказывается,что имеет?Виновных в гибели летчиков в другом месте поищем? Как вообще могло произойти,что бы марш состоялся? Или это наша традиция и мы её храним?
  12. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:17
    -1
    Ловко Пригожин переобулся, всё списал на "на дурака", а ведь сам во всеуслышание заявлял, что будет сбивать всё самолёты в зоне досягаемости, получается "stultus" выполнял его "дурацкое" распоряжение.
    А вообще, все эти ЧВК сильно смахивают на ОПГ, которую мы ещё с дурья и вооружили.
    Незачем скрывать, что отдавая, власть в России "на места", у руководства регионами есть ребятки, которые мнят себя " князьками" и что "Москва им не указ", а эти ЧВК дают им " законное" право заиметь собственную карманную армию.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 07:31
      0
      ЧВК "Вагнер", другие ЧВК, например, газпромовская, носят экстерриториальный характер и к местным властям не привязаны.
  13. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:22
    0
    Цитата: Гардамир
    Какой смысл обсуждать подобные темы, если у большинства обсуждающих оперативная память на два дня а дальше не помнят..
    Ещё недавно не задумываясь любили чвк.

    smile Обсуждать надо...чтобы людей не дурили...
    Вот говорят что государство вложило там 86 миллиардов в ЧВК Вагнер...а они неблагодарные ответили мятежом...но почему то никто не говорит сколько вагнера потеряли своих бойцов убитыми, ранеными, калеками.
    В одном Бахмуте двадцать тысяч наших людей положили...вдумайтесь в эту цифру, я уж не говорю про Сирию, Пальмиру...и говорить после этого о 86 миллиардах оплаченных жизнями людей как то не прилично. request
  14. Улюм
    Улюм Сегодня, 07:30
    0
    Трлляры пригожинские, вас ещё не отключили и не сняли с довольствия?
    Каким же надо быть негодяем, чтобы восхищаться теми, кто готовил кровавый конфликт для России. Спокойная жизнь надоела? Вам эти "герои " устроили бы такую движуху, что ваши задницы бы дымили не хуже паровоза.