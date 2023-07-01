Жертвы пэвэошника группы «Вагнер»

Ил-22
Сбивать все, что в небе
Как заявил Евгений Пригожин, самолет Ил-22 был сбит по ошибке «дураком-пэвэошником», который работал по всему, что взлетало. Неизвестно, чем на самом деле поразили воздушный ретранслятор, но, скорее всего, это был не ПЗРК, как утверждают некоторые военкоры. Ил-22 работает вне зоны досягаемости подобных изделий.
Поэтому, предположим, что самолет с восемью членами экипажа сбили из ЗРК «Стрела» или ЗРАК «Панцирь-С1». И тот и другой были замечены в колонне «Вагнера». В этом случае «дурак-пэвэошник» мог определить все параметры цели достаточно оперативно, то есть он с большой долей вероятности знал, что, куда и с какой целью летит в небе. К слову, Ил-22 в Воронежской области занимался боевой работой – обеспечивал связь ударных вертолетов на СВО с командованием.
Попробуем проследить возможный вариант развития событий, а точнее – работу ПВО группы «Вагнер».
Очень повезло, что весь маршрут наемников проходил в зоне запрета полетов гражданской авиации. Что было бы с входом колонн в Тульскую область, на севере которой проходят внутрироссийские и международные трассы? Успевал бы «дурак-пэвэошник» отличать заходящие на посадку борта и боевые самолеты, которые неизбежно должны были работать по мятежникам?
На бумаге дальность до цели «Панциря-С1» составляет до 20 км. Свалить какой-нибудь пассажирский лайнер маршрута «Стамбул – Москва» можно в два счета.
В общем, хорошо, что пресловутый «марш справедливости» закончился так, как закончился.
Как утверждается, место падения Ми-88 МТПР. Источник: t.me/fighter_bomber
В первые часы вооруженного мятежа «Телеграм»-каналы запестрили сообщениями об уничтоженных вертолетах ВКС. О том, что именно авиация первой попадет под удар группы «Вагнер», ясно было с самого начала. Остановить колонны вооруженных людей и тяжелой техники глубоко в тылу на первых порах можно было только с воздуха. Быстро перебросить сухопутные подразделения, в том числе Росгвардию, было невозможно. Тем более в прифронтовой зоне, где большая часть подразделений гораздо западнее.
Единственное, на что могли рассчитывать обороняющиеся – организованно встретить «вагнеров» чуть ли не в Подмосковье. Со всеми вытекающими последствиями.
Поэтому снижать ударный потенциал колонн должны были пилоты армейской авиации. Большое количество гражданских добавляло немало проблем – поразить «Вихрем» условный Т-72 на трейлере посреди оживленной трассы в выходной день совсем не одно и то же, что подбить Leopard в степях Запорожья.
Учитывая высокую подготовленность личного состава группы «Вагнер», участь части пилотов была предрешена. И всех тех, кто по неосторожности оказался в небе поблизости.
Минута молчания
27 июня Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших летчиках. Информация о количестве пораженных «вагнеровцами» бортов разнится. По официальным данным, представленным властями Ивановской и Псковской областей, подтверждена гибель экипажа упоминаемого выше Ил-22 и ударного Ка-52.
В самолете-ретрансляторе 24 июня погибли сразу восемь военнослужащих – командир и штурман корабля, бортовой инженер, бортовой техник, двое старших воздушных радистов и старший бортовой механик. Старший по званию в числе погибших – подполковник, заместитель начальника 610 ЦБП и ПЛС (АП ВТА) ПО ВПР. Самому возрастному в этом году должно было исполниться 50 лет, самому младшему – 29 лет.
Подсчитать, сколько детей остались сиротами, пока невозможно. Известно только, что у капитана и бортинженера трое детей, у командира корабля двое. Место дислокации экипажа – Ивановская область.
В новейшей истории это второй случай поражения Российского военного самолета с такими большими потерями личного состава. В 2018 году в Сирии местный расчет С-200 сбил самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М с пятнадцатью членами экипажа на борту. Трагический «дружественный огонь» сирийцы открыли в ответ на ракетный удар ВВС Израиля.
Печальным рекордсменом последнего времени по количеству погибших в Сирии стал военно-транспортный Ан-26, разбившийся при посадке в Хмеймиме. Случилась катастрофа в 2018 году и унесла жизни 39 военнослужащих.
«Всё против нас, только ветер навстречу...» Памяти летчиков, выполнивших свой долг перед Родиной... 24.06.2023 г. Арт от группы «Байкал». Источник: t.me/fighter_bomber
Второй официально признанной потерей среди авиаторов стала гибель экипажа Ка-52 из Псковской области. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников на своей страничке в Telegram.
Из неофициальных источников, 24 июня «пэвэошники» группы «Вагнер» сбили еще пять вертолетов – три Ми-8МТПР с системами РЭБ, транспортный Ми-8 и ударный Ми-35. В общей сложности не менее семи летательных аппаратов вместе с Ил-22. Точное количество погибших также пока не озвучено.
Если взять за основу техническую составляющую потерь, то отдельно стоит остановиться на вертолетах радиоэлектронной борьбы Ми-8 МТПР.
Во-первых, непонятно, какую угрозу они могли представлять колоннам группы «Вагнера».
Во-вторых, эти машины крайне ценны сейчас для фронта. Противник неоднократно акцентировал внимание именно на вертолетах РЭБ, способных оперативно и эффективно подавлять электронную аппаратуру наведения и навигации.
На данный момент Евгений Пригожин согласился выплатить семьям погибших в Ил-22 в общей сложности 50 млн рублей. На момент объявления было известно о десяти погибших членах экипажа – каждой семье причиталось по 5 млн рублей. Интересно, сейчас, когда мы знаем о восьмерых, Пригожим снизит выплату до 40 млн рублей?
О возмещении семьям остальных погибших пока ни слова. Как и нет информации о компенсации материального ущерба ВКС – в конце концов, сгорела современная техника, нередко критически важная на фронте.
А после марша группы «Вагнер» часть вертолетов придется дополнительно держать в тылу – ЧВК в полном составе пока не поменяла статус и вполне может решиться на реванш.
Под вопросом компенсация за сгоревший от ракеты «Вагнера» резервуар с керосином в Воронеже.
Наконец, последний вопрос – в каком юридическом статусе сейчас находится тот самый «дурак-пэвэошник», озвученный Пригожиным? И командир, отдавший приказ на поражение Российских военных бортов?
Это, пожалуй, главные вопросы, отодвигающие на второй план все материальные возмещения.