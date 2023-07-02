Боевая техника из-под пера: авиация



Кадр из кинофильма «Воздушные приключения» (1965). Увы, никто из романистов в начале ХХ века не описал в своих романах ничего подобного вот таким самолетам. По-видимому, они просто не произвели на них никакого впечатления…

Он метил в корпус аэроплана, но в последний момент у него промелькнула

счастливая мысль. Он свернул в сторону и с налета врезался в край правого крыла.

Аэропил отбросило назад, и нос его скользнул по гладкой поверхности крыла аэроплана.

Грэхэм почувствовал, что огромная машина мчится, увлекая аэропил. Но сразу не понял, что случилось.

Потом услыхал тысячеголосый крик и увидел, что его машина балансирует на краю

громадного крыла аэроплана и скользит вниз. Взглянув через плечо, он увидел, что корпус

аэроплана и противоположное крыло поднимаются кверху.

Перед ним промелькнули ряды сидений, испуганные лица, руки, судорожно цепляющиеся за тросы.

В крыле были открыты клапаны – очевидно, аэронавт пытался выровнять машину.

Второй аэроплан круто взмыл вверх, чтобы избегнуть воздушного водоворота

от падения гигантской машины. Широкие крылья взметнулись ввысь.

Грэхэм почувствовал, что аэропил высвободился, а чудовищное сооружение,

перевернувшись в воздухе, повисло над ним, как стена.

Герберт Уэллс «Когда Спящий проснется»



Обложка романа «Когда Спящий проснется». Нью-йорк, 1899 г. Первое американское издание. Иллюстрации Х. Ланоса



Грэхем садится в аэропил. Иллюстрация Х. Ланоса из романа «Когда Спящий проснется, 1899 г.



Смерть Грэхема. Иллюстрация Х. Ланоса из романа «Когда Спящий проснется, 1899 г.



Обложка романа Герберта Уэллса «Война в воздухе». Первое издание. 1908 г.



Первый полет дирижабля типа «цеппелин» на Боденском озере, июль 1900 года. Фотография из архива Библиотеки Конгресса США



Германские дирижабли. Иллюстрация из романа «Война в воздухе», Герберта Уэллса, 1908 г.



Титульный лист первого французского издания романа «Необыкновенные приключения экспедиции Барсака». Художник Жорж Ру



Самые настоящие квадрокоптеры, хотя правильнее их было бы назвать «пентокоптерами», поскольку у верновских аппаратов, как мы видим, воздушных винтов пять: один отвечает за подъем аппарата и удерживает его в воздухе, а четыре других – рулевые, позволяют мгновенно изменять направление полета. Иллюстрация из романа «Необыкновенные приключения экспедиции Барсака». Художник Жорж Ру



А вот так в романе с помощью «пентокоптеров» идет борьба с негодяями из числа «веселых ребят». Иллюстрация из романа «Необыкновенные приключения экспедиции Барсака». Художник Жорж Ру



Обложка романа «Борьба в эфире», первое издание, 1928 г.



Танки в романе вооружены не только пушками, но и грабьими клешнями, которыми они хватают и перекусывают друг друга пополам! Иллюстрация из романа «Борьба в эфире» А. Беляева

«В задней кабине самолета помещался удаленный от пассажирской кабины атомный реактор. Применение быстролетящих нейтронов позволило сделать его очень легким. Реактор охлаждался кипящей при колоссальном давлении водой. Образующийся при этом пар направлялся в компактную паровую турбину сверхвысокого давления, на валу которой со скоростью в тридцать тысяч оборотов в минуту вращался постоянный магнит электрического генератора высокой частоты. Электрический ток направлялся по проводам к высокочастотным электромоторам у винтов».



Радиоистребители атакуют самолеты Вельта. Иллюстрация из романа «Пылающий остров»