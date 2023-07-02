Боевая техника из-под пера: авиация

Кадр из кинофильма «Воздушные приключения» (1965). Увы, никто из романистов в начале ХХ века не описал в своих романах ничего подобного вот таким самолетам. По-видимому, они просто не произвели на них никакого впечатления…
Он метил в корпус аэроплана, но в последний момент у него промелькнула
счастливая мысль. Он свернул в сторону и с налета врезался в край правого крыла.
Аэропил отбросило назад, и нос его скользнул по гладкой поверхности крыла аэроплана.
Грэхэм почувствовал, что огромная машина мчится, увлекая аэропил. Но сразу не понял, что случилось.
Потом услыхал тысячеголосый крик и увидел, что его машина балансирует на краю
громадного крыла аэроплана и скользит вниз. Взглянув через плечо, он увидел, что корпус
аэроплана и противоположное крыло поднимаются кверху.
Перед ним промелькнули ряды сидений, испуганные лица, руки, судорожно цепляющиеся за тросы.
В крыле были открыты клапаны – очевидно, аэронавт пытался выровнять машину.
Второй аэроплан круто взмыл вверх, чтобы избегнуть воздушного водоворота
от падения гигантской машины. Широкие крылья взметнулись ввысь.
Грэхэм почувствовал, что аэропил высвободился, а чудовищное сооружение,
перевернувшись в воздухе, повисло над ним, как стена.
Герберт Уэллс «Когда Спящий проснется»
счастливая мысль. Он свернул в сторону и с налета врезался в край правого крыла.
Аэропил отбросило назад, и нос его скользнул по гладкой поверхности крыла аэроплана.
Грэхэм почувствовал, что огромная машина мчится, увлекая аэропил. Но сразу не понял, что случилось.
Потом услыхал тысячеголосый крик и увидел, что его машина балансирует на краю
громадного крыла аэроплана и скользит вниз. Взглянув через плечо, он увидел, что корпус
аэроплана и противоположное крыло поднимаются кверху.
Перед ним промелькнули ряды сидений, испуганные лица, руки, судорожно цепляющиеся за тросы.
В крыле были открыты клапаны – очевидно, аэронавт пытался выровнять машину.
Второй аэроплан круто взмыл вверх, чтобы избегнуть воздушного водоворота
от падения гигантской машины. Широкие крылья взметнулись ввысь.
Грэхэм почувствовал, что аэропил высвободился, а чудовищное сооружение,
перевернувшись в воздухе, повисло над ним, как стена.
Герберт Уэллс «Когда Спящий проснется»
Рассказы об оружии. В прошлом материале про вооружения, вышедшие из-под пера писателей-фантастов, речь шла про придуманные ими сухопутные машины и огромные линейные корабли. Сегодня речь пойдет о воздушных средствах ведения войны, вышедших из-под пера писателей-фантастов. Ну а начать, пожалуй, нам нужно будет с романа «Когда Спящий проснется» Герберта Уэллса, в котором речь идет о событиях, отделенных от нас двумя столетиями.
Пожалуй, это ко всему прочему ещё и один из первых романов «о попаданцах», только вот попадает его герой Грэхем в будущее вполне естественным путем – впав в летаргический сон, после пробуждения от которого он оказывается в совершенно чуждом ему мире, все также наполненном несправедливостью и эксплуатацией. И вот там начинается революция, в которой Грэхем участвует и… Он сражается в воздухе с армадой аэропланов, которые везут в Лондон негров подавлять восстание.
Обложка романа «Когда Спящий проснется». Нью-йорк, 1899 г. Первое американское издание. Иллюстрации Х. Ланоса
В романе действуют два вида летательных аппаратов: огромные транспортные аэропланы и сравнительно небольшие, обычно двухместные аэропилы, конструкция которых описана достаточно подробно. Аэропил имеет кабину с остеклением и подвижный мотор с воздушным винтом, расположенным, видимо, позади кабины. Управление осуществляется смещением мотора, то есть изменением центра тяжести аппарата, кроме того, на крыле у него имеются клапаны, которые можно открывать и закрывать.
Аэропилы описаны как довольно прочные машины, взлетающие по специальным рельсам. Во всяком случае, в романе Грэхем таранным ударом сбивает сначала аэропил, а затем ещё и два аэроплана противника, прежде чем его собственный аппарат выходит из строя и разбивается при ударе о землю.
Грэхем садится в аэропил. Иллюстрация Х. Ланоса из романа «Когда Спящий проснется, 1899 г.
Интересно, что роман издавался в нашей стране в двух вариантах перевода. В одном более раннем встречаются оба эти названия: «аэроплан» и «аэропил». Но в более позднем варианте слово «аэропил» почему-то заменили на «моноплан».
Смерть Грэхема. Иллюстрация Х. Ланоса из романа «Когда Спящий проснется, 1899 г.
Казалось бы, после этого Уэллс должен был бы писать свои фантастические романы о борьбе в воздухе, ориентируясь исключительно на аппараты тяжелее воздуха. Но нет, следующий его роман «Война в воздухе», написанный им в 1907 году и напечатанный в 1908 году, посвящен главным образом дирижаблям.
Хотя аэропланы в нем также появляются. Роман очень интересен своими предвидениями, в частности, грядущей мировой войны и роли бомбардировок городов в этой войне.
Обложка романа Герберта Уэллса «Война в воздухе». Первое издание. 1908 г.
Но самое интересно, это описанные им дирижабли. Ведь в то время, когда он писал свой роман, дирижабли типа «цеппелин» уже существовали и летали. О них писали, их изображения помещали в журналах.
Но Уэллс придумал свой «цеппелин», расположив его вооружение – скорострельную пушку – в носу. Бомбят противника, в частности корабли американского флота, они тоже весьма оригинально – при помощи планеров, которые запускаются с борта дирижабля.
Первый полет дирижабля типа «цеппелин» на Боденском озере, июль 1900 года. Фотография из архива Библиотеки Конгресса США
Так что недаром сегодня идет речь о новом средстве ведения войны: сверхвысотном дирижабле большой грузоподъемности, с борта которого будут запускаться беспилотники и вестись наблюдение на сотни километров в глубь неприятельской территории, а сам он будет так высоко и далеко, что никакая зенитная ракета его не достанет!
Германские дирижабли. Иллюстрация из романа «Война в воздухе», Герберта Уэллса, 1908 г.
Интересно, что для борьбы с наполненными водородом дирижаблями в романе Уэллса используются ружья, стреляющие «кислородным патроном». Очевидно, конечно, что не патроном, а пулей. Причем Уэллс не описал её устройства, хотя и показал очень сильное воспламеняющее воздействие.
Рассуждая гипотетически, стрелять такими пулями следовало из ружья 12-калибра, а сами они могли бы представлять достаточно тонкую оболочку из магния, заполненную под давлением кислородом, и воспламенителем под сминающимся колпачком из смеси бертолетовой соли и красного фосфора.
Стоило лишь его смять, так эта смесь тут же воспламенялась, а поскольку вокруг был чистый кислород, сразу же воспламенялась и магниевая оболочка, в результате чего в том месте, куда попадала такая вот пуля, происходила высокотемпературная , способная поджечь все на свете.
В романе «Необыкновенные приключения экспедиции Барсака», впервые опубликованном отдельным изданием в 1919 году, 5 первых глав написал сам француз Жюль Верн в 1905 году, а остальные – его сын Мишель Верн через 9 лет, в 1913 году.
Титульный лист первого французского издания романа «Необыкновенные приключения экспедиции Барсака». Художник Жорж Ру
И вот там-то каких только летающих машин нет. Есть там и скоростные аэропланы, куда более быстрые, чем аппараты начала ХХ века, безусловно, знакомые и месье Верну, и уж тем более его сыну. Есть и дистанционно управляемые вертолеты – «гирокоптеры», одним словом, придумок там всяких «выше крыши».
Роман был опубликован в СССР в 1939 году в восьми номерах журнала «Пионер», но понятно, что в сильно сокращенном варианте. Затем его издали в 1955 году, и до 1960 года он выдержал пять изданий, причем одно на украинском языке, но зато потом до 1983 года его не переиздавали.
Самые настоящие квадрокоптеры, хотя правильнее их было бы назвать «пентокоптерами», поскольку у верновских аппаратов, как мы видим, воздушных винтов пять: один отвечает за подъем аппарата и удерживает его в воздухе, а четыре других – рулевые, позволяют мгновенно изменять направление полета. Иллюстрация из романа «Необыкновенные приключения экспедиции Барсака». Художник Жорж Ру
А вот так в романе с помощью «пентокоптеров» идет борьба с негодяями из числа «веселых ребят». Иллюстрация из романа «Необыкновенные приключения экспедиции Барсака». Художник Жорж Ру
Чрезвычайно интересен в плане «вооружений из-под пера» роман Александра Беляева «Борьба в эфире».
Впервые он был напечатан в 1927 году под названием «Радиополис» в журнале «Жизнь и техника связи» № 1–9. Это одно из немногих творений советской фантастики, в котором описана война будущего между США и СССР.
Переиздания романа последовали лишь после 1986 года, причем по количеству сбывшихся пророчеств этот роман можно считать настоящим «каталогом научных и научно-фантастических идей». Кстати, это же и еще роман о «попаданцах». Правда, герой его переносится в будущее в бреду, но тем не менее.
Обложка романа «Борьба в эфире», первое издание, 1928 г.
Опять-таки, чего только в этом романе нет. И выродившиеся до состояния морлоков и элоев американцы, как бедные, так и богатые, хотя и советские коммунисты, лишенные в нем волос и зубов, тоже немногим лучше!
Танки в романе вооружены не только пушками, но и грабьими клешнями, которыми они хватают и перекусывают друг друга пополам! Иллюстрация из романа «Борьба в эфире» А. Беляева
Но, конечно, главное в нем – это всевозможные летательные аппараты и даже космический корабль, на котором остатки разгромленных американских богачей пытаются удрать с Земли в космос.
Позднее Беляев разовьет эту тему в романе «Прыжок в ничто», но начало её было положено именно в «Борьбе в эфире». Кстати, в этом романе также говорится о «стратосферных бомбардировочных ракетах» или «снарядах без пушек», управляемых по радио.
Наконец, мы вновь обращаемся к роману Александра Казанцева «Пылающий остров». Ведь в нем он придумал не только сухопутный броненосец, но и атомный самолет-паролет, в котором пар от атомного реактора вращает турбину, та в свою очередь вращает генератор, а тот вырабатывает ток, питающий тяговые электродвигатели. У Казанцева это описано так:
«В задней кабине самолета помещался удаленный от пассажирской кабины атомный реактор. Применение быстролетящих нейтронов позволило сделать его очень легким. Реактор охлаждался кипящей при колоссальном давлении водой. Образующийся при этом пар направлялся в компактную паровую турбину сверхвысокого давления, на валу которой со скоростью в тридцать тысяч оборотов в минуту вращался постоянный магнит электрического генератора высокой частоты. Электрический ток направлялся по проводам к высокочастотным электромоторам у винтов».
Причем, интересно, что попытки построить самолеты с атомным приводом предпринимались и в США, и в СССР, но… закончились ничем. Опытные самолеты были поставлены на прикол. Уж очень опасной была бы авария такого самолета!
Радиоистребители атакуют самолеты Вельта. Иллюстрация из романа «Пылающий остров»
Но зато придуманные им радиоистребители, которыми Герои Советского Союза управляют с земли, нашли свое воплощение в современных ударных дронах, от которых до беспилотных истребителей, по сути дела, всего лишь один шаг!