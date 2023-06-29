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Госдеп США: Джо Байден чётко дал понять, что американских войск на Украине не будет

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Госдеп США: Джо Байден чётко дал понять, что американских войск на Украине не будет

Соединенные Штаты не будут отправлять свои войска на помощь Киеву, в Вашингтоне не планируют размещать американских военнослужащих на территории Украины в любом случае. С таким заявлением выступил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.


В Госдепе США прокомментировали заявление экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена заявившего, что некоторые страны альянса могут направить свои войска на Украину в индивидуальном порядке в случае, если на саммите в Вильнюсе Украина не получит никаких гарантий своей безопасности. В частности, речь может идти о Польше и странах Прибалтики. По словам Миллера, к США это не относится, американской армии на Украине не будет, Джо Байден четко дал понять, что не намерен вступать в прямую конфронтацию с Россией.

Президент дал очень четко понять, что американские войска не будут отправлены на Украину

- заявил представитель Госдепа.

В то же время Миллер пообещал, что НАТО на саммите в Вильнюсе продемонстрирует Украине "ощутимую поддержку", но не стал уточнять, в чем она будет заключаться.

Между тем, в Киеве сейчас реализуют запасной план по втягиванию в конфликт Польши, если поддержка от США уменьшится и Украина не получит никаких гарантий на саммите НАТО. Зеленский намерен обменять Западную Украину на военную помощь со стороны Варшавы, об этом в открытую пишут украинские паблики и т.д. В рамках "Варшавской унии" планируется ввод польских войск на территорию западных областей Украины якобы для прикрытия территории и высвобождения частей ВСУ для переброски на фронт, затем эти области полностью переходят под контроль Варшавы.

Кстати, о размещении польско-литовско-украинской бригады на западе Украины Зеленский и Дуда уже договорились.
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2 комментария
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 21:38
    0
    Вонючки матрасные... посейдона на них не хватает
  2. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 21:39
    +1
    Зачем США отправлять свои войска умирать, если можно приказать сателлитам?! Тем более поляки сами рвутся в бой.
    А о вводе войск пшеков во Львовскую область давно говорят и в самой Польше.
    "Стрижка только началась"...