Госдеп США: Джо Байден чётко дал понять, что американских войск на Украине не будет

Президент дал очень четко понять, что американские войска не будут отправлены на Украину

Соединенные Штаты не будут отправлять свои войска на помощь Киеву, в Вашингтоне не планируют размещать американских военнослужащих на территории Украины в любом случае. С таким заявлением выступил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.В Госдепе США прокомментировали заявление экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена заявившего, что некоторые страны альянса могут направить свои войска на Украину в индивидуальном порядке в случае, если на саммите в Вильнюсе Украина не получит никаких гарантий своей безопасности. В частности, речь может идти о Польше и странах Прибалтики. По словам Миллера, к США это не относится, американской армии на Украине не будет, Джо Байден четко дал понять, что не намерен вступать в прямую конфронтацию с Россией.- заявил представитель Госдепа.В то же время Миллер пообещал, что НАТО на саммите в Вильнюсе продемонстрирует Украине "ощутимую поддержку", но не стал уточнять, в чем она будет заключаться.Между тем, в Киеве сейчас реализуют запасной план по втягиванию в конфликт Польши, если поддержка от США уменьшится и Украина не получит никаких гарантий на саммите НАТО. Зеленский намерен обменять Западную Украину на военную помощь со стороны Варшавы, об этом в открытую пишут украинские паблики и т.д. В рамках "Варшавской унии" планируется ввод польских войск на территорию западных областей Украины якобы для прикрытия территории и высвобождения частей ВСУ для переброски на фронт, затем эти области полностью переходят под контроль Варшавы.Кстати, о размещении польско-литовско-украинской бригады на западе Украины Зеленский и Дуда уже договорились.