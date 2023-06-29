Глава ГУР Буданов утверждает, что отряды ЧВК «Вагнер» якобы больше не будут участвовать в боевых действиях на Украине

В очередной раз разрушен миф о непоколебимости российского режима. (...) А еще – ЧВК "Вагнер" больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины

Давайте посмотрим, где они (вагнеровцы) окажутся, каково будет их количество, какие будут угрозы. Это непростые люди. Есть понимание, что если количество вагнеровцев, а именно 8-8,5 тысяч, окажется непосредственно в Беларуси (...) Сейчас такого количества там нет. Посмотрим, чем они будут там заниматься

ЧВК "Вагнер" больше не будет участвовать в боевых действиях на Украине, штурмовые отряды частной военной компании выводятся с "оккупированной" территории. С таким заявлением выступил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.Вновь появившийся в медийном пространстве начальник украинской военной разведки Буданов просто не мог не высказаться по поводу демарша Пригожина и происходящих сейчас событий, связанных в "Вагнером". Поскольку сказать, по сути нечего, Буданов заявил, что ЧВК "Вагнер" больше не будут воевать на территории Украины, от слова "совсем". Т.е. все, украинская армия может спать спокойно, злые "музыканты" к ним больше не придут.- завил Буданов.Между тем в Киеве не торопятся принимать заявление главы ГУР на веру, Зеленский созывает новое заседание ставки, которое будет посвящено ЧВК "Вагнер" и размещению их в Белоруссии. Как заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов, в Киеве не исключают, что готовится удар с северного направления. К тому же, как оказалось, не все отряды "Оркестра" покинули зону СВО, часть еще находится в полевых лагерях.- заявил Данилов.По данным украинской разведки, один полевой лагерь ЧВК "Вагнер" на территории Белоруссии уже развернут.