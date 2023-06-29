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Глава ГУР Буданов утверждает, что отряды ЧВК «Вагнер» якобы больше не будут участвовать в боевых действиях на Украине

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Глава ГУР Буданов утверждает, что отряды ЧВК «Вагнер» якобы больше не будут участвовать в боевых действиях на Украине

ЧВК "Вагнер" больше не будет участвовать в боевых действиях на Украине, штурмовые отряды частной военной компании выводятся с "оккупированной" территории. С таким заявлением выступил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.


Вновь появившийся в медийном пространстве начальник украинской военной разведки Буданов просто не мог не высказаться по поводу демарша Пригожина и происходящих сейчас событий, связанных в "Вагнером". Поскольку сказать, по сути нечего, Буданов заявил, что ЧВК "Вагнер" больше не будут воевать на территории Украины, от слова "совсем". Т.е. все, украинская армия может спать спокойно, злые "музыканты" к ним больше не придут.

В очередной раз разрушен миф о непоколебимости российского режима. (...) А еще – ЧВК "Вагнер" больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины

- завил Буданов.

Между тем в Киеве не торопятся принимать заявление главы ГУР на веру, Зеленский созывает новое заседание ставки, которое будет посвящено ЧВК "Вагнер" и размещению их в Белоруссии. Как заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов, в Киеве не исключают, что готовится удар с северного направления. К тому же, как оказалось, не все отряды "Оркестра" покинули зону СВО, часть еще находится в полевых лагерях.

Давайте посмотрим, где они (вагнеровцы) окажутся, каково будет их количество, какие будут угрозы. Это непростые люди. Есть понимание, что если количество вагнеровцев, а именно 8-8,5 тысяч, окажется непосредственно в Беларуси (...) Сейчас такого количества там нет. Посмотрим, чем они будут там заниматься

- заявил Данилов.

По данным украинской разведки, один полевой лагерь ЧВК "Вагнер" на территории Белоруссии уже развернут.
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17 комментариев
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  1. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 22:37
    +2
    Ну Буданов-то откуда всё знает? Ему прямо из Кремля сообщили?
    Каждая сосиска хочет стать колбасой.
    Ещё ничего не закончилось и как будут дальше использовать Вагнер, знает только президент России, а не какой-то Буданов.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 22:43
      +2
      Цитата: Ulan.1812
      Ну Буданов-то откуда всё знает? Ему прямо из Кремля сообщили?

      Немножко с другой стороны. Прямо из Овального Кабинета, мы же все помним Монику feel
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 22:53
        +1
        Цитата: михаилл
        Цитата: Ulan.1812
        Ну Буданов-то откуда всё знает? Ему прямо из Кремля сообщили?

        Немножко с другой стороны. Прямо из Овального Кабинета, мы же все помним Монику feel

        Ну в Овальном всё знают правда путают Украину с Ираком, но это ерунда.
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 23:05
          0
          Цитата: Ulan.1812
          Овальном всё знают правда путают Украину с Ираком

          Может не путают, а просто проводят позорную для себя аналогию?))))
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 22:56
      -1
      Цитата: Ulan.1812
      Ещё ничего не закончилось и как будут дальше использовать Вагнер, знает только президент России,

      Президент России публично опустил вагнеровцев ниже плинтуса, и воевать за него больше вряд ли пойдут.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 23:03
        +1
        Цитата: мордвин 3
        Президент России публично опустил вагнеровцев ниже плинтуса,

        Так и Вагнер опустил Президента ниже плинтуса. Самое смешное и трагичное, что Вагнер хотел помочь царю избавиться от гнилых бояр, а не унижать царя. Но царь поступил так как поступил.(((
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 23:28
          0
          Цитата: Румaтa
          Цитата: мордвин 3
          Президент России публично опустил вагнеровцев ниже плинтуса,

          Так и Вагнер опустил Президента ниже плинтуса. Самое смешное и трагичное, что Вагнер хотел помочь царю избавиться от гнилых бояр, а не унижать царя. Но царь поступил так как поступил.(((


          Хотел бы избавить от бояр, он бы к царю пошел. Но он пошел на царя, а значит бояре это предлог для обывателей.
      2. михаилл
        михаилл Сегодня, 23:11
        +1
        Цитата: мордвин 3
        Президент России публично опустил вагнеровцев ниже плинтуса, и воевать за него больше вряд ли пойдут.

        "Вагнер" за Путина воевал? Вот это поворот! Я думал за деньги.
    3. Michael67
      Michael67 Сегодня, 23:25
      0
      Эту мразь сейчас марвел или холивуд рисует? Или сепц проктологи от шольца вставили ему елехтрод в дымоход и с джойстика ипплом рулят? Доктора есть на связи? Скажите, я ведь наверняка угадал.
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 22:46
    0
    У Кирилла Федорова сейчас на стриме смотрел, говорилось что в одной из колонн идущих на Москву был и подполковник в отставке Уткин, военный глава вагнера, и вроде костяк командиров тоже, скорее всего практически все военное руководство вагнера ушло в Белоруссию. Не знаю кто будет заключать контракт с МО.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 23:00
      +2
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Не знаю кто будет заключать контракт с МО.

      Часть солдатского состава и некоторые младшие офицеры.
  3. alystan
    alystan Сегодня, 22:59
    -1
    Российские власти после произошедших событий с участием ЧВК "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина намерены взять под контроль "глобальную империю" предпринимателя, пишет The WSJ.

    Издание со ссылкой на дипломатов и офицеров разведки пишет, что после событий на юге России произошел "всплеск дипломатической активности Москвы".

    В частности, российские представители направились в Африку и страны Ближнего Востока с целью заверить партнеров, что ЧВК «Вагнер» продолжит проводить свои операции, но под контролем нового руководства.

    Как бы это новое руководство не обнулило все успехи и достижения ЧВК Вагнер, в той же Африке (?!)
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 22:59
    +2
    ЧВК "Вагнер" больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины

    Что значит "больше"? Они на Украине и не воевали. Разве Артёмовск, вообще Донбасс не Россия?
  5. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 23:04
    +1
    Часть бойцов никуда не денется, а перезаключит контракты с мин.обороны и будут действовать так же, в качестве обособленного подразделения, только под другим наименованием,не "музыканты", а к примеру "дирижёры", от чего бандерлогам легче не станет.
    Другая часть какое то время будет находиться в Белоруссии, но скорее всего так же сменит своё наименование, после чего уже будет задействована по прямому назначению.
    Сама по себе ЧВК "Вагнер" станет историей, героической и противоречивой, но в целом, на определённом этапе выполнившей свои определённые задачи. По крайней мере, бандерлоги, которые столкнулись с их работой и которым повезло остаться в живых, высоко оценили их профессионализм и по любому будут напрягаться, если будут знать о том, что против них работает подразделение которое состоит из бывших музыкантов.
  6. отважный
    отважный Сегодня, 23:11
    +1
    Вагнер сохранится в том или ином виде, возможно поменяет название или распадется на несколько чвк. Просто уберут Пригожина, который почему-то посчитал, что Вагнер принадлежит ему. Он изначально там был ставленник кремля, но его жажда денег, власти и неконтролируемые амбиции погубили его.
  7. sdivt
    sdivt Сегодня, 23:20
    0
    где они (вагнеровцы) окажутся, каково будет их количество, какие будут угрозы. Это непростые люди. Есть понимание, что если количество вагнеровцев, а именно 8-8,5 тысяч, окажется ...

    Жаль, очень жаль, что так сложилось.
    Считаю сложившуюся ситуацию большим просчетом кураторов Вагнера в Кремле, в МО. Наверняка всё можно было держать в поле зрения с первого же дня, не допускать бесконтрольного развития событий.

    Все предположения, что это какая-то двойная игра, хитрый план и прочее - это наши отчаянные попытки придать ситуации хоть какой-то здравый смысл, выдать желаемое за действительность.
    А по сути, Вагнер, в том виде, в котором мы его знали - слили.
    Жаль
    Украина, вон, никак такой удаче поверить не может...(
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 23:22
    0
    В очередной раз разрушен миф о непоколебимости российского режима. (...) А еще – ЧВК "Вагнер" больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины

    Нууууу... Украина - это государство со своей армией? Со своим механизмом призыва, обучения, использования граждан в военных целях. Так?
    Представитель государства, имеющей армию пишет о том, что ЧВК другого государства больше не будет угрожать.
    ЧВК одного государства не будет угрожать вооружённым силам государства.
    На Украине детей ещё не начали пугать вахнерамi?