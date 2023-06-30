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Партия модернизированных самоходных артиллерийских установок 2С19М1 «Мста-С» поступила в войска

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Партия модернизированных самоходных артиллерийских установок 2С19М1 «Мста-С» поступила в войска

Новая партия модернизированных самоходных артиллерийских установок 2С19М1 "Мста-С" поступила на вооружение российской армии, техника уже передана военным. Об этом сообщила пресс-служба "Ростеха".


Российские военные получили первую в этом году партию модернизированных САУ "Мста-С". Количество единиц переданной техники не сообщается, она уже отправлена в войска. Перед отправкой вся партия прошла все необходимые испытания. Как уточнили в Ростехе, на этот раз САУ отправляли автомобильным, а не железнодорожным транспортом.

В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2023 года "Ростех" поставил Минобороны РФ первую партию новых самоходных артиллерийских установок 2С19М1 "Мста-С". Модернизированная версия гаубицы оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем, позволяющей вести огонь по целям круглосуточно и в любых погодных условиях

- говорится в сообщении госкорпорации.

Гаубица "Мста-С" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, противотанковых средств, а также живой силы противника. Основу огневой мощи 2С19М1 "Мста-С" составляет орудие калибра 152-мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту.

Гаубица оснащена программируемым комплексом заряжания. Максимальная дальность стрельбы – 29 км. Боекомплект – 50 снарядов. Скорость – до 60 км/ч, запас хода – более 600 км. Модернизированные САУ могут вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, а также высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь".
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3 комментария
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  1. Sith
    Sith Сегодня, 06:15
    0
    Что то когда показывали применение краснополя из обычной пушки ... было очень геморройно и не быстро , надеюсь автоматизацию процесса прицеливания и выстрела докрутили в лучшую сторону
  2. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 06:18
    -1
    НЕПРАВИЛЬНО отвечать такими же средствами противнику, ибо - это приводит лишь к паритету огня(или даже - хуже, ибо - менее высокоточно) и к большим потерям. Применять надо другие, более эффективные средства. Тут первейшими должны быть - барражирующие боеприпасы, типа Ланцета. Вот ими - и надо истреблять все САУ. Это будет и быстрее, и - куда менее затратно. Весь вопрос в разработке достаточно убойных(У Ланцет-5 слишком слаба БЧ) и МАССОВОМ производстве и поставках в войска. Вот этим сегодня нужно заняться ПЕРВЕЙШИМ, особенно до поступления новых партий для ВСУ высокоточного оружия.

    Уже имеем достаточно разведывательных БПЛА(совокупно и китайские гражданские, и часть - от ВПК РФ), переход на ударные БПЛА - давно ПЕРЕЗРЕЛ, уже догонять нужно спешно. Только через кровь и потери - доходит до бестолковок и заказов у ответственных чиновников МО РФ - необходимого вооружения. А не пора ли спрос и ротацию за такие "промахи" ужесточить?! Ибо такие провалы - уже СИСТЕМНЫЕ.fool
  3. илья63
    илья63 Сегодня, 06:31
    +2
    Где коалиция???уже 1.5 года воюем а про них тишина...