Партия модернизированных самоходных артиллерийских установок 2С19М1 «Мста-С» поступила в войска

В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2023 года "Ростех" поставил Минобороны РФ первую партию новых самоходных артиллерийских установок 2С19М1 "Мста-С". Модернизированная версия гаубицы оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем, позволяющей вести огонь по целям круглосуточно и в любых погодных условиях

Новая партия модернизированных самоходных артиллерийских установок 2С19М1 "Мста-С" поступила на вооружение российской армии, техника уже передана военным. Об этом сообщила пресс-служба "Ростеха".Российские военные получили первую в этом году партию модернизированных САУ "Мста-С". Количество единиц переданной техники не сообщается, она уже отправлена в войска. Перед отправкой вся партия прошла все необходимые испытания. Как уточнили в Ростехе, на этот раз САУ отправляли автомобильным, а не железнодорожным транспортом.- говорится в сообщении госкорпорации.Гаубица "Мста-С" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, противотанковых средств, а также живой силы противника. Основу огневой мощи 2С19М1 "Мста-С" составляет орудие калибра 152-мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту.Гаубица оснащена программируемым комплексом заряжания. Максимальная дальность стрельбы – 29 км. Боекомплект – 50 снарядов. Скорость – до 60 км/ч, запас хода – более 600 км. Модернизированные САУ могут вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, а также высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь".