Постпред РФ направил письмо в Совбез и Генассамблею ООН, предупредив о опасности провокаций Киева против Запорожской АЭС

Российский постпред в ООН направил официальное письмо в Организацию Объединённых Наций, которое посвящено ситуации вокруг Запорожской АЭС.В письме Василия Небензи на имя членов Генассамблеи, а также Совбеза ООН, говорится о непрекращающихся провокациях Киева в отношении ЗАЭС. Причём провокации эти не прекращаются, несмотря на усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасности на станции (формулировка Василия Небензи).Действия Украины в этом направлении российский постпред в ООН назвал безумными инсинуациями.Российский дипломат указал на заявления украинских чиновников о якобы намерениях российской стороны взорвать Запорожскую АЭС. Небензя отметил, что все эти объявления носят абсурдный характер, так как станция и большая часть Запорожской области находится под контролем России и взрывать подконтрольный объект для нашей страны нет никакого смысла. И для киевского режима соответствующие обвинения в адрес РФ могут являться отвлекающими от собственной подготовки крупной провокации на атомной электростанции.В письме содержится призыв к Западу в плане недопущения провокаций на Запорожской АЭС.На этом фоне внимание обращает на себя слова главы украинского Минздрава, который накануне в одном из эфиров заявил, что «в случае аварии на Запорожской АЭС до Киева последствия не достанут». Эта фраза крупного чиновника говорит о том, что сама возможность аварии на ЗАЭС киевским режимом рассматривается, и одновременно о том, что южные территории в плане ядерной безопасности киевский режим не особенно волнуют.