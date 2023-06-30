Военное обозрение
Войти Регистрация

Постпред РФ направил письмо в Совбез и Генассамблею ООН, предупредив о опасности провокаций Киева против Запорожской АЭС

6
Постпред РФ направил письмо в Совбез и Генассамблею ООН, предупредив о опасности провокаций Киева против Запорожской АЭС

Российский постпред в ООН направил официальное письмо в Организацию Объединённых Наций, которое посвящено ситуации вокруг Запорожской АЭС.


В письме Василия Небензи на имя членов Генассамблеи, а также Совбеза ООН, говорится о непрекращающихся провокациях Киева в отношении ЗАЭС. Причём провокации эти не прекращаются, несмотря на усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасности на станции (формулировка Василия Небензи).

Действия Украины в этом направлении российский постпред в ООН назвал безумными инсинуациями.

Российский дипломат указал на заявления украинских чиновников о якобы намерениях российской стороны взорвать Запорожскую АЭС. Небензя отметил, что все эти объявления носят абсурдный характер, так как станция и большая часть Запорожской области находится под контролем России и взрывать подконтрольный объект для нашей страны нет никакого смысла. И для киевского режима соответствующие обвинения в адрес РФ могут являться отвлекающими от собственной подготовки крупной провокации на атомной электростанции.

В письме содержится призыв к Западу в плане недопущения провокаций на Запорожской АЭС.

На этом фоне внимание обращает на себя слова главы украинского Минздрава, который накануне в одном из эфиров заявил, что «в случае аварии на Запорожской АЭС до Киева последствия не достанут». Эта фраза крупного чиновника говорит о том, что сама возможность аварии на ЗАЭС киевским режимом рассматривается, и одновременно о том, что южные территории в плане ядерной безопасности киевский режим не особенно волнуют.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:11
    +1
    слова главы украинского Минздрава, который накануне в одном из эфиров заявил, что «в случае аварии на Запорожской АЭС до Киева последствия не достанут»

    "Неумный человек"! (остальные эпитеты не проходят по сайту) Будет авария - достанут и Киев и дальше. Разве что все "главы" успеют смотаться. Тогда да, до вас не достанут! (((
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 06:36
      0
      Радиоактивное заражение ЗАЭС - США не коснется вообще. Великобритания, Франция - тоже не пострадают. Пострадают: РФ, Белоруссия, Украина, а про Крым и Чёрное море - можно будет забыть лет на 25; там - будет зона отчуждения. В интернете - давно есть карта прогнозируемого радиоактивного покрытия от ЗАЭС. НАТО - использует любые преступные действия, для уничтожения России.crying
  2. Комментарий был удален.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:22
    +1
    Достанут или нет будет зависеть от направления ветра и воли нашего политческого руководства.
  4. dementor873
    dementor873 Сегодня, 06:24
    0
    Меня больше интересует, что должно произойти, чтобы это трактовалась, как КРАСНАЯ линия?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:30
    +1
    В письме содержится призыв к Западу в плане недопущения провокаций на Запорожской АЭС.
    Призыв на сегодня в пустоту. Бесполезно призывать к чему-то тех кто сам активно участвует в вооруженном конфликте и подталкивает Киев на провокации. Виновный во всем, что не случится Западом уже обозначен давно - Россия. Но по дипломатическим меркам такое предупреждение-призыв конечно необходим.
  6. A2AD
    A2AD Сегодня, 06:37
    0
    В письме содержится призыв к Западу
    Зарплата идет. Контора пишет.
    В спортлото то же письмо отправили?