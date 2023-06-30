«Ни о каких «скорых решениях» по ATACMS для Украины я не знаю» - официальный представитель Пентагона

Мне нечего вам об этом сказать, так как ни о каких «скорых решениях» по ATACMS для Украины я не знаю

Официального представителя Пентагона Патрика Райдера журналисты попросили прокомментировать информацию о том, что администрация Байдена склоняется к поставкам Украине ракет ATACMS.Это баллистические ракеты американского производства с заявленной дальностью до 300 км. Основная модификация таких ракет относится к классу «земля-земля», однако есть и варианты ATACMS морского базирования. Иностранных ракет такой дальности наземного базирования у Украины пока не было. Правда, в арсенале киевского режима есть ракеты Storm Shadow сопоставимой дальности, но эти ракеты используются в варианте воздушного базирования – например, с таких носителей как бомбардировщики Су-24.Патрик Райдер, отвечая на вопрос репортёров, заявил о том, что ему нечего сказать о поставках таких ракет.Официальное лицо Минобороны США:Напомним, что на днях советник главы офиса Зеленского Подоляк фактически обвинил Запад в проблемах с контрнаступлением ВСУ. По словам Подоляка, Украине не поставлено достаточное количество боеприпасов, также у Украины «нет дальнобойных ракет, которые позволяли бы перерезать пути снабжения российских войск». А глава Госдепа США Блинкен тем временем настаивает на том, что все средства для успешного контрнаступления Украине западными его партнёрами были поставлены, причём в полном объёме.