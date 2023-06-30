Военное обозрение
Войти Регистрация

«Ни о каких «скорых решениях» по ATACMS для Украины я не знаю» - официальный представитель Пентагона

2
«Ни о каких «скорых решениях» по ATACMS для Украины я не знаю» - официальный представитель Пентагона

Официального представителя Пентагона Патрика Райдера журналисты попросили прокомментировать информацию о том, что администрация Байдена склоняется к поставкам Украине ракет ATACMS.


Это баллистические ракеты американского производства с заявленной дальностью до 300 км. Основная модификация таких ракет относится к классу «земля-земля», однако есть и варианты ATACMS морского базирования. Иностранных ракет такой дальности наземного базирования у Украины пока не было. Правда, в арсенале киевского режима есть ракеты Storm Shadow сопоставимой дальности, но эти ракеты используются в варианте воздушного базирования – например, с таких носителей как бомбардировщики Су-24.

Патрик Райдер, отвечая на вопрос репортёров, заявил о том, что ему нечего сказать о поставках таких ракет.

Официальное лицо Минобороны США:

Мне нечего вам об этом сказать, так как ни о каких «скорых решениях» по ATACMS для Украины я не знаю
.
Напомним, что на днях советник главы офиса Зеленского Подоляк фактически обвинил Запад в проблемах с контрнаступлением ВСУ. По словам Подоляка, Украине не поставлено достаточное количество боеприпасов, также у Украины «нет дальнобойных ракет, которые позволяли бы перерезать пути снабжения российских войск». А глава Госдепа США Блинкен тем временем настаивает на том, что все средства для успешного контрнаступления Украине западными его партнёрами были поставлены, причём в полном объёме.
Использованы фотографии:
Википедия/http://sill-www.army.mil
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 06:32
    0
    Подсказываю МО, эти ракеты можно уничтожать еще на железнодорожной станции во Львове, не дожидаясь их боевого применения.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:36
    0
    ни о каких «скорых решениях» по ATACMS для Украины я не знаю
    Сегодня вроде как не знает, а завтра ракеты "вдруг" появятся у Киева. Начинали тоже скромненько с "Джавелинов" и "Стингеров", а сегодня практически полная номенклатура различных вооружений. И в Киеве не зря рвут глотку по этому поводу, т.к. хорошо научились уже даже не просить, а выбивать необходимое им.