Евросоюз принял решение продолжить оказание военной помощи Украине, но не в ущерб собственной безопасности

Евросовет подчеркивает важность постоянных усилий государств-членов по содействию удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины без ущерба для специфики политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов

Евросоюз продолжит поддерживать Украину до "полной" победы, поставляя ей оружие , но делать это будет с одной важной оговоркой. Решение было принято по итогам первого дня саммита стран ЕС в Брюсселе.Накануне в столице Евросоюза собрались лидеры ЕС, чтобы обсудить некоторые вопросы дальнейшего существования, а также финансирования Украины. Выступивший перед заседанием глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель клялся, что Европа продолжит поставлять оружие Киеву не только в рамках конфликта, но и после его окончания, пообещав даже переименовать европейский фонд мира в фонд поддержки Украины. По его словам, Украина должна воевать, а ЕС это обеспечит.В принципе, Боррель не ошибся, лидеры ЕС приняли решение и дальше поддерживать Украину, но не безоговорочно, а с одной важной поправкой. Как заявляется, военная помощь Киеву не должна влиять на возможность обороны отдельных стран Евросоюза, а также наносить вред общей безопасности ЕС. Простыми словами, европейские страны могут отказаться выделять вооружения Украине, если посчитают, что это может повлиять на их обороноспособность.- говорится в заявлении по итогам первого дня саммита.Как сообщают западные СМИ со ссылкой на подписанные документы, против каких либо долгосрочных обязательств в отношении помощи Украине выступили сразу несколько стран, хотя были и сторонники такого решения. За безоговорочную помощь Киеву выступала Прибалтика, Польша и еще несколько государств.