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Евросоюз принял решение продолжить оказание военной помощи Украине, но не в ущерб собственной безопасности

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Евросоюз принял решение продолжить оказание военной помощи Украине, но не в ущерб собственной безопасности

Евросоюз продолжит поддерживать Украину до "полной" победы, поставляя ей оружие, но делать это будет с одной важной оговоркой. Решение было принято по итогам первого дня саммита стран ЕС в Брюсселе.


Накануне в столице Евросоюза собрались лидеры ЕС, чтобы обсудить некоторые вопросы дальнейшего существования, а также финансирования Украины. Выступивший перед заседанием глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель клялся, что Европа продолжит поставлять оружие Киеву не только в рамках конфликта, но и после его окончания, пообещав даже переименовать европейский фонд мира в фонд поддержки Украины. По его словам, Украина должна воевать, а ЕС это обеспечит.

В принципе, Боррель не ошибся, лидеры ЕС приняли решение и дальше поддерживать Украину, но не безоговорочно, а с одной важной поправкой. Как заявляется, военная помощь Киеву не должна влиять на возможность обороны отдельных стран Евросоюза, а также наносить вред общей безопасности ЕС. Простыми словами, европейские страны могут отказаться выделять вооружения Украине, если посчитают, что это может повлиять на их обороноспособность.

Евросовет подчеркивает важность постоянных усилий государств-членов по содействию удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины без ущерба для специфики политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов

- говорится в заявлении по итогам первого дня саммита.

Как сообщают западные СМИ со ссылкой на подписанные документы, против каких либо долгосрочных обязательств в отношении помощи Украине выступили сразу несколько стран, хотя были и сторонники такого решения. За безоговорочную помощь Киеву выступала Прибалтика, Польша и еще несколько государств.
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5 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 06:37
    +1
    Может ли Россия по международному праву в целях защиты своей территории и жизни граждан надосить удары по перевалочным базам вооружения еще в Европе ???? Мировой прецендент есть, это Израиль, просто МИДу надо четко это сформулировать и дальше действовать, а кто будет в ООН бесноваться процитировать ранее принятые резолюции Запада оправдывающие такие действия.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 06:42
      0
      Цитата: Silver99
      процитировать ранее принятые резолюции Запада оправдывающие такие действия.

      Так они скажут, что это другое. Типа то было ради безопасности, а мы вроде бы как агрессоры. Двойные стандарты...
      Quod licet Iovi, non licet bovi. (Что можно Юпитеру, того нельзя быку.)
    2. A2AD
      A2AD Сегодня, 06:46
      0
      просто МИДу надо четко это сформулировать и дальше действовать, а кто будет в ООН бесноваться процитировать ранее принятые резолюции Запада оправдывающие такие действия.
      Четко формулировать, указывать на недопустимость и цитировать как и рисовать радужные линии они то конечно могут сколько угодно. Вот только с действиями совсем беда. По этому пустобрёхов ни кто даже не слушает. Собака лает - ветер носит.
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 06:42
    0
    Будем помогать.
    На пол-шишечки!
    Евросовет подчеркивает важность постоянных усилий государств-членов по содействию удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины без ущерба для специфики политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:47
    0
    Жозеп Боррель: Украина должна воевать, а ЕС это обеспечит.
    То, что Украина должна это понятно, а вот сколько может выдержать ЕС этот марафон - вопрос? Пока выпучив глаза и сорвав голос в призывах "победы на поле боя" продолжают поставки отдавая все, что могут, а некоторые все, что есть (Прибалтика). При этом сами себя успокаивают и подбадривают Украину мечтами о том, что "Россия выдыхается, осталось чуть поднажать и она посыпется..." А в итоге должен (со временем) посыпаться ЕС вместе со своими чиновниками-русофобами.