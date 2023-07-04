Роберт Гвискар. Из разбойников – в герцоги



Роберт Гвискар (1015–1085 гг.). Картина Мерри-Жозефа Блонделя (1781–1853 гг.). (Версальский дворец, Франция)

Кое-что о викингах



Драккар викингов



Сооружение викингов в L'anse Aux Meadows (Ньюфаундленд). Реконструкция



«Прибытие норманнов на юг Италии». Автор: Ангус Макбрайд (Angus McBride)

Пришельцы с Севера



Политическая карта Италии к 1000 году



Апулия, Калабрия и Кампания на карте Южной Италии. Коллаж luminman



Норманнские рыцари



Карта Итальянского королевства в составе Священной Римской империи и Европы около 1000 года н. э., желтым цветом отмечены многочисленные герцогства Южной Италии



Папа Лев IX у постели больного. Автор: Леонард Бек. Иллюстрация начала XVI века



Портрет Роберта Гвискара. Гравюра 1836 года

Начало пути

«Мы родились от бедных и скромных родителей и покинули бесплодную страну Котантен (небольшой полуостров на северо-западе Франции) и свой дом, которые даже не могли оказать нам помощь для поездки в Рим».

«...Этот Роберт был нормандцем по происхождению, неясного происхождения, с властным характером и насквозь злодейским складом ума; он был храбрым бойцом, очень хитрым в своих нападках на богатство и власть великих людей; в достижении своих целей абсолютно неумолим, отводя критику неопровержимыми аргументами. Он был человеком огромного роста, превосходящим даже самых крупных мужчин; у него был румяный цвет лица, светлые волосы, широкие плечи, глаза, которые буквально метали огненные искры. В хорошо сложенном мужчине хочется широты здесь и стройности там; в нем все было восхитительно пропорционально и элегантно...»



Анна Комнина – принцесса, старшая дочь императора Алексея I Комнина. Первая женщина-историк

На службе



Этот вражеский народ будет изгнан из Христовой Церкви, христианство окажется отомщено». «Мы должны быть верны нашей миссии защиты христианства, и мы сложим оружие , только когда опасность минует...Этот вражеский народ будет изгнан из Христовой Церкви, христианство окажется отомщено».

Граф Апулии

«Род Отвилей прошел путь от захудалой рыцарской семьи, у которой было слишком мало земли и слишком много сыновей, до разветвленной династии, которой были подвластны Апулия и Калабрия, Сицилия, Киликия и северная Сирия, кратковременно – Эдесса, Галилея и Тунис».

Присоединение Калабрии

«когда они [византийцы] увидели, как к ней [крепости] подтягиваются осадные машины, потеряли уверенность в свои силы и пришли к соглашению».



Норманнский замок Санта-Северина в Калабрии, построенный Робертом Гвискаром

Вновь Византия и внутренний мятеж



Апулийские города – Бриндизи, Орио и Таранто. Коллаж luminman

Осада Бари



Городские укрепления Бари. Автор: Джузеппе Барберис (Giuseppe Barberis). 1898 год



Город Бари на карте Южной Италии

Захват Салерно



Город Салерно, Кампания, Южная Италия

«В Салерно, норманнская армия состояла из трех разных народов, латинян, греков и сарацин, и он [Гвискар] приказал многим кораблям прийти в Салерно для охраны гавани...

...а все необходимые укрепления были построены вокруг города, чтобы блокировать его подходы».

Захват Сицилии



Папа Николай II дарует Роберту Гвискару титул герцога (1059 г.)



Арабская живопись, выполненная для норманнских королей в Palazzo dei Normanni, первоначально эмирском дворце в Палермо



Роберт Гвискар принимает капитуляцию Палермо

«Норманнская раса до этого момента ничего не знала о военно-морских войнах. Он [Роберт Гвискар] очень обрадовался новизне этой морской победы, надеясь, что он и норманны смогут в будущем вступить в морское сражение с большей надеждой на успех».



Неф – морское транспортное средство в Средние века



Замок Каккамо, образец норманнской архитектуры в Сицилии

На Византию

«Турецкое проникновение разбросало восточные армии во всех направлениях, и турки почти полностью контролировали все районы между Черным морем и Геллеспонтом, сирийскими и эгейскими водами».



Сожжение Рима в 1084 году. Опубликовано в 1878 г.

Кончина Гвискара

«Ты покоришь все страны вплоть до самого Атераса, а оттуда отправишься в Иерусалим, для того чтобы отдать долг судьбе».



Гробница рода Отвилей, в которой погребен Роберт Гвискар

Итоги

...блестящий стратег и компетентный государственный деятель, Роберт начал организовывать государство, состоящее из различных этнических и гражданских групп: латинских и германских на ломбардских территориях и греческих на византийских владениях.



Новое политическое устройство строилось на характерных для того времени монархически-феодальных основах, но управлялось им энергичным и бескомпромиссным Робертом, пытавшимся использовать свою герцогскую власть для создания могущественного и процветающего государства.



Другой базой, на которой он строил, был католицизм, религия завоевателей и большинства побежденных, которую он использовал для примирения покоренных народов. Чрезвычайно религиозный человек, Роберт с недоверием относился к греческому духовенству из-за его связей с Византией.



С другой стороны, его щедрость по отношению к латинской церкви была обильной. Он наделил его территориями и клерикальными иммунитетами, чтобы прочно привязать его к феодальной системе. Великолепные соборы и бенедиктинские аббатства были построены в надежде, что они объединят и распространят латинский язык и культуру среди разнородных людей и свяжут их в новое, единое государство.



Роберту помешала реализовать это политическое видение только его смерть.

Память

Информация

Литература

1. Дж. Норвич. «Нормандцы в Сицилии. Второе нормандское завоевание»

2. Анна Комнина. «Алексиада».

3. Журнал «Исторический вестник». «Нормандцы на острие латинского движения на Восток».

4. П. В. Кузенков. «Разделение между Римом и Константинополем и норманнское завоевание Италии».

5. В. В. Прудников. «Кто отнял у арабов Сицилию?»

6. Курышева М. А. «Этно-демографические процессы в Южной Италии периода Средневековья».

7. T. Georgios. «The campaigns of the Norman dukes of southern Italy against Byzantium, in the years between 1071 and 1108 AD. PhD thesis, University of Glasgow»

8. University of Leeds. «The Re-Arrangement of the Nobility Under the Hauteville Monarchy: The Creation of the South Italian Counties»