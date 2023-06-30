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В ночное время суток удары нанесены по объектам противника в Николаеве, Запорожье и Днепропетровской области

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В ночное время суток удары нанесены по объектам противника в Николаеве, Запорожье и Днепропетровской области

Минувшая ночь не стала исключением в плане нанесения российскими войсками ударов по тыловым объектам киевского режима. Причём украинские чиновники перестали использовать фразу «у русских заканчиваются ракеты», которая доносилась из Киева с марта прошлого года в течение нескольких месяцев.


Известно о нанесении ударов и поражении объектов в их результате в целом ряде тыловых районов противника. Взрывы минувшей ночью прогремели в Николаеве. По некоторым данным, там поражена инфраструктура, на которой ВСУ размещали личный состав и технику.

Взрывы прогремели на объектах противника в Днепропетровской области.

Несколько взрывов прогремело в оккупированном войсками противника городе Запорожье. Поражены пункты размещения личного состава резервных подразделений, которые командование ВСУ собиралось бросить в очередную волну контрнаступления на Васильевку, а также в направлении Орехов-Работино. Киеву нужна демонстрация если не успехов, то хотя бы военной активности, приуроченная к очередному натовскому саммиту. Он пройдёт 11-12 июля в Вильнюсе.

Касаясь этого саммита, обратил на себя внимание такой факт как «угрозы» от офиса Зеленского натовским странам следующего характера:

Президент Украины может не поехать на саммит НАТО, если там не будет принято мужественное и верное решение.

Проблема для Зеленского в том, что на саммит как таковой его и не приглашают, а приглашают на 1-е заседание совета НАТО-Украина, который (совет) будет сформирован вместо одноимённой комиссии. В чём для Украины принципиальное отличие совета от комиссии, толком не могут объяснить в самом Брюсселе.
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8 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:05
    +7
    Президент Украины может не поехать на саммит НАТО, если там не будет принято мужественное и верное решение.
    Уже даже не смешно - шантажировать НАТО отказом поездки Зеленского. "Послушный мальчик-комик" усилиями Запада превратился в злого и страшного клоуна, который позволяет себе указывать тому кто его содержит и выдвигать свои условия. Утритесь и срочно примите к исполнению все пожелания Киева, а то он устроит мировую "бяку".
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 08:00
      +4
      Цитата: rotmistr60
      Президент Украины может не поехать на саммит НАТО, если там не будет принято мужественное и верное решение.

      Какая потеря для мыслящего человечества!
      Клоун-кокаинист не приедет на саммит убийц, посидеть в сторонке на раскладном стульчике.
      Несите мне валидол! wink
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:00
      +3
      Киеву нужна демонстрация если не успехов, то хотя бы военной активности, приуроченная к очередному натовскому саммиту. Он пройдёт 11-12 июля в Вильнюсе.

      Предлагаю Киеву, до этой даты, провести круглосуточный телемарафон по танцу гопаку (или гАпаку request ), а 11 июля, перед открытием саммита, самому Зеленскому спеть песню "Сирота казанская... то есть - киевская" crying
      Не благодарите.
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:51
      0
      Цитата: rotmistr60
      Уже даже не смешно - шантажировать НАТО отказом поездки Зеленского.

      Зато он думает, что таким образом "лицо" сохранит! Счас! )))
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:18
    +4
    Поедет или нет от этого ничего не изменится. Никто Украину в НАТО не возьмёт, так как: "...проблемы негра шерифа не интересуют..."
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:21
    +4
    "Президент Украины может не поехать??Хвост виляет собакой?
  4. Комментарий был удален.
  5. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 07:28
    +3
    Минувшая ночь не стала исключением в плане нанесения российскими войсками ударов по тыловым объектам киевского режима.

    И это не может не радовать. Правда очень хотелось-бы увидеть результаты этих так сказать мероприятий, с догорающей натовской техникой и с остатками укрофашистов
    Проблема для Зеленского в том, что на саммит как таковой его и не приглашают, а приглашают на 1-е заседание совета

    Его проблемы в том, что он фашистская нечисть.
  6. Drug67
    Drug67 Сегодня, 08:06
    -1
    Поражены пункты размещения личного состава резервных подразделений, которые командование ВСУ собиралось бросить в очередную волну контрнаступления Это конечно радует, но хотелось бы попутно уничтожать логистику. Сегодня уничтожили роту, а завтра перекинут туда батальон. Мосты, туннели и другие сооружения вполне себе исправно выполняют свою задачу. И это не радует.