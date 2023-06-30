В ночное время суток удары нанесены по объектам противника в Николаеве, Запорожье и Днепропетровской области

Президент Украины может не поехать на саммит НАТО, если там не будет принято мужественное и верное решение.

Минувшая ночь не стала исключением в плане нанесения российскими войсками ударов по тыловым объектам киевского режима. Причём украинские чиновники перестали использовать фразу «у русских заканчиваются ракеты», которая доносилась из Киева с марта прошлого года в течение нескольких месяцев.Известно о нанесении ударов и поражении объектов в их результате в целом ряде тыловых районов противника. Взрывы минувшей ночью прогремели в Николаеве. По некоторым данным, там поражена инфраструктура, на которой ВСУ размещали личный состав и технику.Взрывы прогремели на объектах противника в Днепропетровской области.Несколько взрывов прогремело в оккупированном войсками противника городе Запорожье. Поражены пункты размещения личного состава резервных подразделений, которые командование ВСУ собиралось бросить в очередную волну контрнаступления на Васильевку, а также в направлении Орехов-Работино. Киеву нужна демонстрация если не успехов, то хотя бы военной активности, приуроченная к очередному натовскому саммиту. Он пройдёт 11-12 июля в Вильнюсе.Касаясь этого саммита, обратил на себя внимание такой факт как «угрозы» от офиса Зеленского натовским странам следующего характера:Проблема для Зеленского в том, что на саммит как таковой его и не приглашают, а приглашают на 1-е заседание совета НАТО-Украина, который (совет) будет сформирован вместо одноимённой комиссии. В чём для Украины принципиальное отличие совета от комиссии, толком не могут объяснить в самом Брюсселе.