Американское издание: Вашингтон пока не принял окончательного решения по поставкам Украине кассетных боеприпасов

Соединенные Штаты пока не приняли окончательного решения по поставкам Украине кассетных боеприпасов, но обсуждение этого вопроса сильно активизировалось. Об этом пишет Politico.Американское издание, ссылаясь на свои источники утверждает, что в Вашингтоне готовы снять запрет на поставки кассетных боеприпасов на Украину, поскольку это может повлиять на ситуацию на поле боя. Кроме того, боеприпасов такого типа у США много, тогда как обычных артиллерийских снарядов уже не хватает, американская промышленность не имеет возможности выпускать столько боеприпасов, сколько требуется Украине для ведения боевых действий.Киев неоднократно требовал от США поставки кассетных боеприпасов заявляя, что с их помощью намерен "компенсировать численное превосходство российской армии", поскольку один кассетный боеприпас наносит поражение в 10 раз больше, чем стандартные артиллерийские снаряды. В Белом доме неизменно отказывали, поскольку американские законы не запрещают применять кассетные боеприпасы, но запрещают их передавать другим странам. Однако, в настоящее время эти законы могут быть переписаны, потому что украинское контрнаступление завязло в российской обороне.По данным Politico, в администрации Байдена склоняются к тому, что поставка кассетных боеприпасов может помочь Украине одержать победу. Хотя окончательного решения еще не принято.В то же время, если США все же примут положительное для Киева решение, к ним присоединится еще ряд европейских государств, давно желающих "помочь" Украине. Например, Эстония еще в прошлом году планировала передать Киеву артиллерийские снаряды калибра 155-мм, закупленные в свое время у Германии. Однако сделка сорвалась, потому что немцы, глядя на американцев, реэкспорт запретили.