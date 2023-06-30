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Американское издание: Вашингтон пока не принял окончательного решения по поставкам Украине кассетных боеприпасов

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Американское издание: Вашингтон пока не принял окончательного решения по поставкам Украине кассетных боеприпасов

Соединенные Штаты пока не приняли окончательного решения по поставкам Украине кассетных боеприпасов, но обсуждение этого вопроса сильно активизировалось. Об этом пишет Politico.


Американское издание, ссылаясь на свои источники утверждает, что в Вашингтоне готовы снять запрет на поставки кассетных боеприпасов на Украину, поскольку это может повлиять на ситуацию на поле боя. Кроме того, боеприпасов такого типа у США много, тогда как обычных артиллерийских снарядов уже не хватает, американская промышленность не имеет возможности выпускать столько боеприпасов, сколько требуется Украине для ведения боевых действий.

Киев неоднократно требовал от США поставки кассетных боеприпасов заявляя, что с их помощью намерен "компенсировать численное превосходство российской армии", поскольку один кассетный боеприпас наносит поражение в 10 раз больше, чем стандартные артиллерийские снаряды. В Белом доме неизменно отказывали, поскольку американские законы не запрещают применять кассетные боеприпасы, но запрещают их передавать другим странам. Однако, в настоящее время эти законы могут быть переписаны, потому что украинское контрнаступление завязло в российской обороне.

По данным Politico, в администрации Байдена склоняются к тому, что поставка кассетных боеприпасов может помочь Украине одержать победу. Хотя окончательного решения еще не принято.

В то же время, если США все же примут положительное для Киева решение, к ним присоединится еще ряд европейских государств, давно желающих "помочь" Украине. Например, Эстония еще в прошлом году планировала передать Киеву артиллерийские снаряды калибра 155-мм, закупленные в свое время у Германии. Однако сделка сорвалась, потому что немцы, глядя на американцев, реэкспорт запретили.
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19 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 07:05
    +1
    Соединенные Штаты пока не приняли окончательного решения по поставкам Украине кассетных боеприпасов, но обсуждение этого вопроса сильно активизировалось. Об этом пишет Politico.
    Ключевое слово - ПОКА!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:17
      +1
      Американцы продолжат разгонять конфликт. Кассетные боеприпасы не поставят, так другое что-нибудь подкинут укронацикам. Всё сделают чтобы увеличить потоки крови с обеих сторон.
      Нет, я не поклонник шароварных и Украины, скорее наоборот. Но обычных селюков которых гонят как скот на убой банда Зели - чисто по человечески жаль. Могли бы мирно жить....
    2. антивирус
      антивирус Сегодня, 07:22
      +2
      Вся жизнь впереди...
      И хим оружие еще не передали...
      И спутники в аренду...
      И климатическое оружие...
      Амцы, помните саранча очень быстро и страшно может сожрать весь урожай сев америки...
      А мы тут все упкрлись в дснв.
      Жизнь шире.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:23
      +1
      Цитата: Victor_B
      Ключевое слово - ПОКА!

      У кого-то есть сомнения, что они там будут?
      Со смехом вспоминаются западные "да-да, нет-нет, никогда" про какое-то там "нелетальное оружие". А на Украине уже "Леопарды" горят (даже Безумная Грета приехала разбираться, кто тут леопардов обижает), "Патриоты" и "Химеры" приехали. Про "Три топора" месяца два "спорили". И Фы-16 будут, и тактическое ядерное оружие получат, если ЗАЭС не получится взорвать.

      Мне эти дискуссии напоминают американское толковище о повышении госдолга. Всем ясно, чем закончится, но ради медиашума, ради "картинки" сами себя доводят до исступления глупыми риторическими вопросами: "Поднимется ли планка госдолга или нет? Поднимется или нет? Да или нет?"

      Трафарет. Методичка. Скучно их слушать.
      Мир спасать у них принято за полторы секунды до "армагедца", "принимать решение" в тот момент, когда даже моя овчарка уже месяц как поняла, что оно давно принято.
      Шаблон ток-шоу для домохозяек. Момент, когда перед уходом на рекламу нужно задать глупый вопрос, ответ на который всем ясен.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:06
    +2
    И чем ответит на это наша армия?
    Потери вырастут кратно.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 07:11
      +5
      Должный ответ нужно ждать от кремля. Нужно уже наконец признать НАТО участниками конфликта и бить ракетами по местам временного хранения в Польше. А также полностью остановить жд перевозки вна. Во львовской области можно совсем затруднить по максимуму движение транспорта (мосты, дороги и т.д.), чтобы подобные грузы дольше находились в местах временного хранения. Так легче их будет вычислить и разбомбить.
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 07:26
        +3
        Как можно?! Там же гуманитарные миссии едут. Гринпис не сможет приехать в жмеринку и отчет написать.
        А женские прокладки не доставить в киев? - преступление против человечности.... хахлашек.
        Это ж красный крест обидется на кремль.
        Курорты щвейцарии закроют для семей высших патриотов.. и банковские ячейки.
      2. Red Hunter
        Red Hunter Сегодня, 08:29
        +2
        Удар по Польше сейчас превратит войну из локальной в региональную, а то и вовсе в мировую. Нужно уничтожать логистические цепочки поставок вооружения на ЗУ, а это невозможно сделать без полного господства в небе. Основные усилия я бы сосредоточил на уничтожении остатков ПВО 404, чтобы дать возможность фронтовой и дальней авиации без особого риска работать чугунием с высот более 5 км. Если радикально снизить объемы западной помощи, то фронт неизбежно рухнет через несколько месяцев. Без топлива, запчастей и боеприпасов Леопарды, Абрамсы и Химеры очень быстро превратятся в бесполезный металлолом.
        Перемалывание западной техники на ЛБС в обороне не может продолжаться бесконечно, т.к. мы ежедневно несём ощутимые потери. Одной лишь обороной войну не выиграть !
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:15
    +2
    в администрации Байдена склоняются к тому, что поставка кассетных боеприпасов может помочь Украине одержать победу
    А F-16 и "Абрамсы" помогут одержать победу? Кассетные боеприпасы конечно могут доставить большие проблемы нашим военнослужащим, а при ударах по городам и поселкам гражданскому населению. Если не ошибаюсь у России тоже много кассетных боеприпасов, так может не дожидаясь поставок уже самим начать выкашивать ВСУ применяя свои?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:22
      +1
      Не помогут ни Абрамсы ни Ф16 шароварным. Да, к сожалению наши потери могут возрасти от появления этих "вундервафель". Но не думаю что наши ребята просто так замохают этих западных железяк. Ими, кстати, надо еще уметь пользоваться. Западная пресса кстати вовсю разгоняет тему что потери западной техники не от того что техника плохая, а от того что шароварные её пользовать толком не научились. Кстати, получается они сами себя выпороли - а кто учил шароварных пользоваться этой техникой ? Разве не они сами???
    2. Наган
      Наган Сегодня, 07:26
      0
      Цитата: rotmistr60
      Если не ошибаюсь у России тоже много кассетных боеприпасов, так может не дожидаясь поставок уже самим начать выкашивать ВСУ применяя свои?

      Не уверен в чисто военных результатах их применения, а вот то, что это даст маразматику Джо лишний повод поставить подобные в/на, это к бабке ходить не надо.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:35
      0
      Цитата: rotmistr60
      Если не ошибаюсь у России тоже много кассетных боеприпасов, так может не дожидаясь поставок уже самим начать выкашивать ВСУ применяя свои?

      "Мыжнетакие", матьихувдушу.... am
      Нам надо, чтобы как в американском кино с ВанДаммом - сначала что бы они по нам вдарили, умыться красными соплями, а потом... мы.... "ответным ударом"... "раззудись плечо"...
      А превентивно - не, такого слова не слышали...

      Интересно в этой связи пофантазировать.
      Как бы разворачивались события, если бы с 2014-го года на нашем месте была Америка. Думаю, что ещё в 2015-м всё закончилось бы. Возможно, с парой-тройкой ударов ракет с тактическими ядерными головами. И вся Европка захлёбывалась бы аплодисментами.
    4. Red Hunter
      Red Hunter Сегодня, 08:40
      0
      Если у России много кассетных боеприпасов, то почему их не используют на фронте ? Глупо сдерживать себя в применении эффективного оружия, а кассеты весьма эффективны против пехоты и лёгкой бронетехники. Пресловутые мины "лепесток" могут оставить украинцев не только без ног, но и без колес. Не стоит забывать и о зажигательных боеприпасах, содержащих белый фосфор и напалм, которые отлично подойдут для выкуривания противника из лесополос и окопов. В такую погоду леса будут пылать как костёр !
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:27
    0
    На данный момент это издание уподобилось той телеги, что бежит впереди лошади. Далее: такие поставки дадут РФ моральное и юридическое право применить аналогичное или более тяжелое оружие. Боязно им...
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 07:30
      +2
      А сейчас у нас нет морального права применять подобное? (после обстрелов жилых домов в Донецке и убийства наших военнопленных)
  5. maykl8
    maykl8 Сегодня, 07:31
    0
    один кассетный боеприпас наносит поражение в 10 раз больше, чем стандартные артиллерийские снаряды.

    Кассетные боеприпасы предназначены для поражения открыто расположенной живой силы и не бронированных технических средств. По обороняющимся войскам они малоэффективны т.к. пехота в окопах, а на переднем крае все в броне. Потомки Бандеры надеются обстреливать тылы ВС РФ и гражданские объекты. А ответка? До последнего украинца?
  6. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:33
    +4
    поставка кассетных боеприпасов может помочь Украине одержать победу.
    История нас учит тому, что Россия может проиграть войну только из-за предательства (или просто тупости) собственной верхушки. Так было всегда, уже многие сотни лет, без исключений. Всё остальное российский солдат вытянет. Потери вырастут, конечно. И чтобы этого избежать, пора уже, перезрело уже, вмазать по бандеровцам от души, чтоб у них из всех хотелок только одна осталась - заховаться подальше и не отсвечивать.
    1. bk-sarmat
      bk-sarmat Сегодня, 08:43
      0
      как показали недавние события,у гаранта друзья не очень,а они увы, все так или иначе верхушка
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:27
    +1
    В Белом доме неизменно отказывали, поскольку американские законы не запрещают применять кассетные боеприпасы, но запрещают их передавать другим странам. Однако, в настоящее время эти законы могут быть переписаны, потому что украинское контрнаступление завязло в российской обороне.
    . Красная линия или как?