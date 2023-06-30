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Ставка ВСУ на низкую активность российской авиации в связи с непогодой на фронте снова не сработала

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Ставка ВСУ на низкую активность российской авиации в связи с непогодой на фронте снова не сработала

Практически по всей линии фронта с пятницы-субботы восстанавливается тёплая и сухая (без осадков) погода. Это означает, что активность боевых действий снова, после небольшого перерыва, связанного с ливнями, возрастёт.


Во время дождей, которые шли от Запорожского направления до Харьковской области, противник старался проводить перегруппировку и накапливать резервы для так называемой «второй волны» контрнаступления. На самом фронте ВСУ существенно снизили количество использований западной тяжёлой техники в связи с размоканием от дождей грунта. В очередной раз использование, например, немецких танков Leopard сводилось к обстрелам с дальних, закрытых позиций. Причём ставку в этом плане украинские войска делали на то, что в значительной мере была снижена активность российской авиации. И ставка ВСУ на низкую активность в связи с непогодой российской авиации на фронте не сработала.

Теперь же накопленные резервы могут быть снова брошены в бой при поддержке тяжёлой бронетехники, однако ясная погода открывает и дополнительные возможности для ВКС РФ. Мало того, украинскую армию могут ожидать новые «сюрпризы», связанные с геометрией минирования местности на Запорожском направлении и Времевском выступе, ведь и российские войска в течение того времени, пока шли дожди, сложа руки не сидели.

Как отмечают эксперты, на проведение второй волны контрнаступления у Киева остаётся максимум 8-10 суток, так как режиму Зеленского нужно будет что-то «продать» тем, кто соберётся в Вильнюсе на натовском саммите. К настоящему моменту вследствие самоотверженности российских бойцов по всей линии фронта главе киевского режима предъявить какого-то акцентированного успеха, кроме взятия пары разрушенных деревень под Времевкой, не получается. Причём и этот ограниченный тактический успех ВСУ нивелируется тем, что украинские войска за последние несколько суток потеряли значительные территории на других направлениях - в лесах под Кременной и в районе Купянска.
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13 комментариев
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  1. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:31
    +1
    А разве тактической авиации погода помеха? Вертолетам так вообще все равно какая погода, птуры могут наводить и по радиокомандам, зря они радуются.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:52
      +2
      Конечно-помеха.Есть требования к видимости,ветру.Минимум погоды.Нет,можно вылететь,но как в ливень обнаружить ту же цеьь.Тут и тепловизор особо не поможет
      1. Вадим С
        Вадим С Сегодня, 08:49
        0
        Насколько знаю ми-28н радаром может находить цель и по нему же наводить ракеты.
  2. Бородач
    Бородач Сегодня, 07:32
    +3
    Ждем вторую волну нахрюка. Уверен, результат будет такой же: кровавая свинорезка. am
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 07:33
    -3
    Вспоминаю гуманизьмы весны 22г.
    Как хотелось примириться.
    Не оценили наших прогибов, не засчитали.
    Скоро в актив запишут и луч солнца золотой.
    И портянки снятые с хранения из стратегических запасов.
    Но зону сво и цели не... льзя расширять.
  4. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:37
    +7
    Погода, погода... Проконсультируйтесь с французским императором или немецким фюрером, господа бандеровцы, они в метеорологи специалисты.
  5. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 07:39
    -9
    Авиация не помешала хохлам срезать Временьевский выступ.
    1. unhappy
      unhappy Сегодня, 08:07
      +5
      достижение))
      Это предполье, они только приблизились к первой линии эшелонированной обороны! Они вводят в бой части предназначенные к вводу в прорыв к Азовскому морю. Всем уже ясно что дальше будет, но щёки надувают и продолжают рассуждать о поражении России))
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:49
    +2
    Как отмечают эксперты, на проведение второй волны контрнаступления у Киева остаётся максимум 8-10 суток, так как режиму Зеленского нужно будет что-то «продать» тем, кто соберётся в Вильнюсе на натовском саммите.
    . Реально, забугорные прям таки ждут не дождутся каких то успехов от свидомых??? Там, похоже, все кто мозгами умеет шевелить, все поняли и... крикливые политиканы в свою дуду ДУДЕТЬ БУДУТ!!! Они по другому не могут.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 08:12
      +3
      крикливые политиканы в свою дуду ДУДЕТЬ БУДУТ!!!
      Не зря Дуда с прибалтом 28.06. в Киеве и клятвенно обещает содействовать принятию Украины в НАТО. Вот тогда Россия точно "сдастся на милость победителю",т.к. не посмеет воевать с НАТО. Кроме этого привезли обещания новой военной помощи.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 08:48
        0
        Цитата: rotmistr60
        Дуда с прибалтом 28.06. в Киеве и клятвенно обещает содействовать принятию Украины в НАТО

        Обещал, обещаю и буду обещать! Не зря Зеля заявил, что он на саммит не поедет, если там не планииуют конкретных решений
  7. Red Hunter
    Red Hunter Сегодня, 08:06
    +1
    А разве Ми-28Н и Ка-52 не могут работать в сложных метеоусловиях ? Конечно, туман и осадки снижают дальность обнаружения целей в видимом и инфракрасном спектре, но ведь это работает в обе стороны. В большинстве случаев вертолёты атакуют НУРСами с кабрирования, а дистанция до цели редко превышает 2 км
    1. Сибирь55
      Сибирь55 Сегодня, 08:12
      +3
      Могут. Они и работали, пока плохая погода была. Видосов на телеге куча