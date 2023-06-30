Ставка ВСУ на низкую активность российской авиации в связи с непогодой на фронте снова не сработала

Практически по всей линии фронта с пятницы-субботы восстанавливается тёплая и сухая (без осадков) погода. Это означает, что активность боевых действий снова, после небольшого перерыва, связанного с ливнями, возрастёт.
Во время дождей, которые шли от Запорожского направления до Харьковской области, противник старался проводить перегруппировку и накапливать резервы для так называемой «второй волны» контрнаступления. На самом фронте ВСУ существенно снизили количество использований западной тяжёлой техники в связи с размоканием от дождей грунта. В очередной раз использование, например, немецких танков Leopard сводилось к обстрелам с дальних, закрытых позиций. Причём ставку в этом плане украинские войска делали на то, что в значительной мере была снижена активность российской авиации. И ставка ВСУ на низкую активность в связи с непогодой российской авиации на фронте не сработала.
Теперь же накопленные резервы могут быть снова брошены в бой при поддержке тяжёлой бронетехники, однако ясная погода открывает и дополнительные возможности для ВКС РФ. Мало того, украинскую армию могут ожидать новые «сюрпризы», связанные с геометрией минирования местности на Запорожском направлении и Времевском выступе, ведь и российские войска в течение того времени, пока шли дожди, сложа руки не сидели.
Как отмечают эксперты, на проведение второй волны контрнаступления у Киева остаётся максимум 8-10 суток, так как режиму Зеленского нужно будет что-то «продать» тем, кто соберётся в Вильнюсе на натовском саммите. К настоящему моменту вследствие самоотверженности российских бойцов по всей линии фронта главе киевского режима предъявить какого-то акцентированного успеха, кроме взятия пары разрушенных деревень под Времевкой, не получается. Причём и этот ограниченный тактический успех ВСУ нивелируется тем, что украинские войска за последние несколько суток потеряли значительные территории на других направлениях - в лесах под Кременной и в районе Купянска.