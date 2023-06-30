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В России разработали систему кругового подавления беспилотников «Аргус-Купол»

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В России разработали систему кругового подавления беспилотников «Аргус-Купол»

Система подавления дронов кругового действия разработана в России, опытные образцы уже отправлены в зону СВО для тестирования в боевых условиях. Об этом сообщила директор по развитию НПО "Кайсант" Алена Баландина.


Система кругового подавления беспилотников под называнием "Аргус-Купол" действует путем постановки помех всенаправленными антеннами с повышенной мощностью излучения в необходимых диапазонах частот. Попадающие в зону действия комплекса дроны останавливаются и начинают снижаться, либо просто падают на землю.

"Аргус-Купол" способна уже в момент своего запуска пресечь полеты одного или нескольких беспилотников, включая рой дронов, в зоне своего действия

- приводит ТАСС слова Баландиной.

Система разработана в стационарной и мобильной версии как для защиты различных объектов, так и для действий "в поле", где необходимо создать зону, свободную от беспилотников. Радиус действия "Аргус-Купол" зависит от размера антенн, которые размещаются в кейсе.

В зависимости от размера кейса и антенн, которые там расположены, можно менять радиус действия. К примеру, на открытом поле нельзя использовать большой диаметр, там нужен "Купол" с радиусом действия от 150 до 300 кв. м, которую не замечают спутники, видят как ошибку. Таким образом система малого радиуса действия позволяет создать спасательный коридор для эвакуации

- добавила представитель "Кайсанта".

Компания разработала несколько вариантов системы, в настоящее время все образцы отправлены в зону СВО для тестирования в боевых условиях. По итогам испытаний будет принято решение о серийном производстве.
Использованы фотографии:
https://kaysant.ru/
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7 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:43
    +3
    Как насчет пеленгации ее противником и подавления артиллерийским или ракетным ударом?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 07:48
      +3
      Об этом расскажут, возможно, те кто обкатает её в боевых условиях, но. Всегда есть соревнование условно "снаряд-броня", соответственно будет некое противодействие. Опять же, если спустя время, впихнут некий ИИ в дроны, который будет полностью автономен после запуска в сторону противника, глушить уже не получится.
    2. Derbes19
      Derbes19 Сегодня, 08:15
      +1
      Для этого и ограничивают мощность и радиус действия. Плотность потока обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника излучения. Существует вероятность того что пеленговать нечего будет.
    3. ник7
      ник7 Сегодня, 08:44
      0
      В отсутствии дронов включать прибор не надо, так как сам дрон излучающий объект то сначало надо чтоб детектор обнаружил дрон потом подавлять, время работы минимизируется не запеленгуют.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:04
    0
    Система кругового подавления беспилотников под называнием "Аргус-Купол" действует путем постановки помех всенаправленными антеннами с повышенной мощностью излучения в необходимых диапазонах частот. Попадающие в зону действия комплекса дроны останавливаются и начинают снижаться, либо просто падают на землю.
    . И все таки, система работает против дронов управляемых дистанционно, со слабой защищённости управляющего канала???
    Если подумать... первый, классический источник помех, МОЛНИЯ, палил любую электронику, попадающую в зону интенсивного воздействия!!! Так то аппаратура, серьёзная, защищена различными способами, но когда шарахнет, конкретно, что нибудь важное, как правило, горит синем пламенем.
    В общем, МЕТАТЕЛЬ МОЛНИЙ каждому подразделенийю,бойцу, выдать!!! И все будет тип топ.
  3. михаил3
    михаил3 Сегодня, 08:41
    +1
    Здорово, "Крикун"! Я смотрю, с 1991 года ты ничуть не изменился. Все еще "новая разработка". С 70х годов прошлого века широкополосный генератор помех, разработанный советскими учеными, вечно молод и всегда готов подкинуть очередного мошенника и вора к новым государственным деньгам и почестям. Правда, в радиусе твоего действия прекращает работу и своя электроника, но это же ерунда, верно? Получить миллиарды ни за что "отечественным разработчикам" это совсем не помешает... Тьфу!
  4. Дес
    Дес Сегодня, 08:46
    +1
    "Навыхватывав в очередной раз прилётов снарядов немного призадумался.

    Да будет срач, но имхо, тактика использования дроновбийкы и оператора себя потихоньку изживает. Это становится слишком опасным делом, как минимум в моем любимом аду недалеко от ухлэдара. А все по следующим причинам:
    - летают крылья, которые "нагло игнорируют"(слово заменено мной) дронобойки
    - коптеры летают парами, а то и тройками, дабы с разных сторон найти обидчика и накидать ему оперативно с миномёта
    - дроны перестали летать нагло, если есть для них опасность
    - использование 900 частот на дронобойках это как играть в русскую рулетку с ак74. Ни одна дронобойка (из имеющихся), с девятисотым диапазон, не может эффектно с ней бороться. А фпв будут летать
    - анализатор часто забивается помехами/ложными целями
    - человеческий фактор "упущения" цели
    - особенности рельефа местности не позволяют эффективно удерживать цель
    - некоторые пушки выходят из строя в самый ответственный момент, мр-зи!" Вот сегодня переслали.