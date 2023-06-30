В России разработали систему кругового подавления беспилотников «Аргус-Купол»

"Аргус-Купол" способна уже в момент своего запуска пресечь полеты одного или нескольких беспилотников, включая рой дронов, в зоне своего действия

В зависимости от размера кейса и антенн, которые там расположены, можно менять радиус действия. К примеру, на открытом поле нельзя использовать большой диаметр, там нужен "Купол" с радиусом действия от 150 до 300 кв. м, которую не замечают спутники, видят как ошибку. Таким образом система малого радиуса действия позволяет создать спасательный коридор для эвакуации