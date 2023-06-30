В России разработали систему кругового подавления беспилотников «Аргус-Купол»

Система подавления дронов кругового действия разработана в России, опытные образцы уже отправлены в зону СВО для тестирования в боевых условиях. Об этом сообщила директор по развитию НПО "Кайсант" Алена Баландина.
Система кругового подавления беспилотников под называнием "Аргус-Купол" действует путем постановки помех всенаправленными антеннами с повышенной мощностью излучения в необходимых диапазонах частот. Попадающие в зону действия комплекса дроны останавливаются и начинают снижаться, либо просто падают на землю.
"Аргус-Купол" способна уже в момент своего запуска пресечь полеты одного или нескольких беспилотников, включая рой дронов, в зоне своего действия
- приводит ТАСС слова Баландиной.
Система разработана в стационарной и мобильной версии как для защиты различных объектов, так и для действий "в поле", где необходимо создать зону, свободную от беспилотников. Радиус действия "Аргус-Купол" зависит от размера антенн, которые размещаются в кейсе.
В зависимости от размера кейса и антенн, которые там расположены, можно менять радиус действия. К примеру, на открытом поле нельзя использовать большой диаметр, там нужен "Купол" с радиусом действия от 150 до 300 кв. м, которую не замечают спутники, видят как ошибку. Таким образом система малого радиуса действия позволяет создать спасательный коридор для эвакуации
- добавила представитель "Кайсанта".
Компания разработала несколько вариантов системы, в настоящее время все образцы отправлены в зону СВО для тестирования в боевых условиях. По итогам испытаний будет принято решение о серийном производстве.