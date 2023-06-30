Один из крупнейших поставщиков кофе на мировой рынок подал заявку на вступление в БРИКС

Мы надеемся на позитивный исход. Мы нацелены на то, чтобы гарантировать защиту наших национальных интересов. И для этого очень важно стать частью такого сообщества как БРИКС.

Очередная страна подала заявку на вступление в БРИКС. На сей раз это африканская страна Эфиопия. Информацию подтверждают в правительстве Эфиопии.В МИД страны сообщают о том, что заявка на вступление в группу БРИКС официально подана и что Эфиопия ожидает её рассмотрения на ближайшем саммите группы, который пройдёт в Южно-Африканской Республике.Официальный представитель МИД Эфиопии:Эфиопия относится к числу бедных стран с быстрорастущим населением. Согласно оценкам, на май 2023 года в Эфиопии проживало не менее 120,5 млн человек. Основная отрасль экономики этой африканской страны – сельское хозяйство. Эта отрасль составляет не менее 37% ВВП страны. Причём большую часть сельскохозяйственной отрасли Эфиопии занимает кофе, который поставляется буквально по всему миру. В 2021 году страна поставила абсолютный рекорд по экспорту этого продукта на мировой. Сама Эфиопия активно импортирует сельскохозяйственную технику, удобрения, средства авиации , автомототранспорт. Проблема для Эфиопии – потеря в 1993 году выхода к морю в связи с образованием Эритреи.Напомним, что ранее заявки на вступление в БРИКС подали Алжир, Египет, Саудовская Аравия, Индонезия, Бангладеш. О своих намерениях стать частью этой организации заявили в Анкаре, Тегеране и Буэнос-Айресе.