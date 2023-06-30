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Один из крупнейших поставщиков кофе на мировой рынок подал заявку на вступление в БРИКС

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Один из крупнейших поставщиков кофе на мировой рынок подал заявку на вступление в БРИКС

Очередная страна подала заявку на вступление в БРИКС. На сей раз это африканская страна Эфиопия. Информацию подтверждают в правительстве Эфиопии.

В МИД страны сообщают о том, что заявка на вступление в группу БРИКС официально подана и что Эфиопия ожидает её рассмотрения на ближайшем саммите группы, который пройдёт в Южно-Африканской Республике.

Официальный представитель МИД Эфиопии:

Мы надеемся на позитивный исход. Мы нацелены на то, чтобы гарантировать защиту наших национальных интересов. И для этого очень важно стать частью такого сообщества как БРИКС.

Эфиопия относится к числу бедных стран с быстрорастущим населением. Согласно оценкам, на май 2023 года в Эфиопии проживало не менее 120,5 млн человек. Основная отрасль экономики этой африканской страны – сельское хозяйство. Эта отрасль составляет не менее 37% ВВП страны. Причём большую часть сельскохозяйственной отрасли Эфиопии занимает кофе, который поставляется буквально по всему миру. В 2021 году страна поставила абсолютный рекорд по экспорту этого продукта на мировой. Сама Эфиопия активно импортирует сельскохозяйственную технику, удобрения, средства авиации, автомототранспорт. Проблема для Эфиопии – потеря в 1993 году выхода к морю в связи с образованием Эритреи.

Напомним, что ранее заявки на вступление в БРИКС подали Алжир, Египет, Саудовская Аравия, Индонезия, Бангладеш. О своих намерениях стать частью этой организации заявили в Анкаре, Тегеране и Буэнос-Айресе.
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18 комментариев
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:02
    +2
    Анкара и Тегеран в одной организации?
    Уживутся ли?
    Хотя... Анкара и Афины как то уживаются.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:13
      +3
      Цитата: Fangaro
      Анкара и Тегеран в одной организации?
      Уживутся ли?
      Хотя... Анкара и Афины как то уживаются.

      Уживаются... как кошка с собакой, над которыми есть ХОЗЯИН, в руках у которого может появится плётка.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 08:21
        +6
        Россия не хозяин ии без плётки, но не так давно собрала на военные учения окромя прочих, военнослужащих Индии и Пакистана, и как-то без конфликтов всё прошло
        1. Пауль Зиберт
          Пауль Зиберт Сегодня, 08:52
          -1
          Вэлкам, Эфиопия!
          Мы кофе любим!..
          К тому же эта страна - одна из колыбелей авраамических религий мира.
          На её территории находится храм, где по преданию хранится Ковчег Завета.
          Как вам такое, Индиана Джонс?
          Я только "за" такого союзника!
          Учился в училище с парнями из Эфиопии. Классные ребята! Хлебосольные и надёжные друзья.
          Пытался учить эфиопский, но ничего не вышло - слоговое письмо.
          Одних букв в алфавите - больше сотни...
        2. rocket757
          rocket757 Сегодня, 09:00
          0
          В любой организации кто то доминирует, пытается это делать... как и у кого это получается, вариантов масса. Т. е. по мере развития ситуации, увидим, что и как там будет устроено, как все сложится.
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 08:38
      +1
      Цитата: Fangaro
      Анкара и Тегеран в одной организации?
      Уживутся ли?

      Эта организация , для выработки новых правил .А не взаимодействия как в НАТО .Китай и Индия были основателями ,хотя у них проблем ,в плоть до военных
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:03
    +7
    Неудивительно,что Эфиопии,как аграрной стране выгодно иметь хорошие отношения со странами-производителями недорогих удобрений и сельхозтехники
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:07
    +3
    Один из крупнейших поставщиков кофе на мировой рынок подал заявку на вступление в БРИКС
    . Ура а а! Кофе подешевеет! Али нет?
    В общем, поживём, увидим.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:12
      +4
      Чаем обойдёмся если что - не принципиально. laughing
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:02
        0
        Не вопрос... "индийский чай, башкирский мед"! Нам ли быть в печали.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 08:17
      +2
      Цитата: rocket757
      Ура а а! Кофе подешевеет!

      Щас, держи карман шире.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:05
        0
        Да ладно, карманы на молнии надо делать, на липучках или на пуговицах, один фиг! Ещё и шапку/кепку носить с козырьками над ушами, что б лапша на них не висла, то тож любителей её туда навещать вокруг хватает...
    3. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 08:49
      0
      Так кофе из Эфиопии неочищенным зерном идет. И вся фишка в последующей очистке с обжаркой и куда уж без купажирования. А это в основном ойропа, увы (ну, из того, что реально вкусно).
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 09:00
        0
        Ну, когда то Эфиопия была столицей джаза. Почитайте за "эфиопский джаз".
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:22
    +3
    Эфиопия во вступлении в БРИКС видит гарантию защиты своих национальных интересов, что может говорить о росте авторитета организации в мире. Недаром ранее заявки подали ряд стран среди которых Турция и Иран.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:33
      -3
      Интерес Эфиопии - выход к морю. Они уже несколько войн проиграли. Надеются, что БРИКС за них вступится? Или просто деньги давать будет.
      Кстати, эфиопский кофе в магазинах как-то не попадался.
  5. Aken
    Aken Сегодня, 08:31
    0
    Прочитал заголовок и подумал - в БРИКС уже вступают отдельными плантациями.
  6. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:05
    0
    За лужей продолжается приступ бешенства, гегемон уже не тот.