Французская пресса: Неизвестные дроны нанесли удар по базе Аль-Харруб в Ливии, где могли находиться бойцы ЧВК «Вагнер»

Беспилотники неизвестной принадлежности атаковали базу ЧВК "Вагнер" на востоке Ливии в ночь с четверга на пятницу. Об этом сообщает Agence France Presse.
По данным французского издания, которое ссылается на неназванные источники, неизвестные с помощью дронов атаковали авиабазу Аль-Харруба на востоке Ливии, где могли находиться бойцы ЧВК "Вагнер". Ранее они использовали данную базу как пункт дислокации, но на данный момент не понятно, были ли бойцы группы в Аль-Харрубе. Кто атаковал базу не известно, о разрушениях не сообщается, пострадавших тоже нет.
[Беспилотники] неизвестного происхождения нанесли удар по авиабазе Аль-Харруба, расположенной в 150 км к юго-востоку от Бенгази на востоке страны, где могли располагаться бойцы ЧВК "Вагнер"
- сообщает издание.
ЧВК "Вагнер" давно участвует в боевых действиях в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара. Компания действует самостоятельно, в Москве неоднократно заявляли, что не имеют отношения к событиям в Ливии, это частная инициатива руководства компании. А вот французы очень внимательно следят за "Вагнером", поскольку группа весьма активно выбивает Францию сразу из нескольких стран Африки, среди которых Ливия и Мали. В этих странах позиции Парижа были весьма крепки, но в последнее время французов потеснили.
Война в Ливии началась после насильственного свержения Муаммара Каддафи, кстати, с помощью французов. В настоящее время она расколота на две части: восток контролирует Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, на западе располагаются силы Правительства национального согласия (ПНС), которое поддерживается Западом.