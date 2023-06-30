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Французская пресса: Неизвестные дроны нанесли удар по базе Аль-Харруб в Ливии, где могли находиться бойцы ЧВК «Вагнер»

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Французская пресса: Неизвестные дроны нанесли удар по базе Аль-Харруб в Ливии, где могли находиться бойцы ЧВК «Вагнер»

Беспилотники неизвестной принадлежности атаковали базу ЧВК "Вагнер" на востоке Ливии в ночь с четверга на пятницу. Об этом сообщает Agence France Presse.


По данным французского издания, которое ссылается на неназванные источники, неизвестные с помощью дронов атаковали авиабазу Аль-Харруба на востоке Ливии, где могли находиться бойцы ЧВК "Вагнер". Ранее они использовали данную базу как пункт дислокации, но на данный момент не понятно, были ли бойцы группы в Аль-Харрубе. Кто атаковал базу не известно, о разрушениях не сообщается, пострадавших тоже нет.

[Беспилотники] неизвестного происхождения нанесли удар по авиабазе Аль-Харруба, расположенной в 150 км к юго-востоку от Бенгази на востоке страны, где могли располагаться бойцы ЧВК "Вагнер"

- сообщает издание.

ЧВК "Вагнер" давно участвует в боевых действиях в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара. Компания действует самостоятельно, в Москве неоднократно заявляли, что не имеют отношения к событиям в Ливии, это частная инициатива руководства компании. А вот французы очень внимательно следят за "Вагнером", поскольку группа весьма активно выбивает Францию сразу из нескольких стран Африки, среди которых Ливия и Мали. В этих странах позиции Парижа были весьма крепки, но в последнее время французов потеснили.

Война в Ливии началась после насильственного свержения Муаммара Каддафи, кстати, с помощью французов. В настоящее время она расколота на две части: восток контролирует Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, на западе располагаются силы Правительства национального согласия (ПНС), которое поддерживается Западом.
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10 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:18
    +1
    Французская пресса: Неизвестные дроны нанесли удар по базе Аль-Харруб в Ливии, где могли находиться бойцы ЧВК «Вагнер»
    На вору шапка горит. request
    1. Аркадий007
      Аркадий007 Сегодня, 08:32
      -3
      После марша Вагнера могли и наши спецы подмогнуть.
      Сейчас начнётся ловля блох среди начальников.
      Ни руководство МО ни руководство ЧВК не простят друг-друга никогда.
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 08:41
      +2
      Лягушатники, проснитесь, вы обосрaлись!
      У вас страна горит, уличные бои в городах, а вы воображаемого "Вагнера" в Ливии ищете...
      И радуетесь, что, якобы, по нему был нанесён удар!..
      Свои зубы сначала пересчитайте!.. am
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:19
    +8
    А ведь полковник всего-то хотел отказаться от доллара, поднять ценность национальной валюты и снизить влияние Запада на внутриполитические процессы. И как печально закончил.....
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:26
      +7
      Не поднять ценность национальной валюты, а создать всеафриканский Золотой Динар, как конкурент доллару. Ещё один мировой эмиссионный центр. Раньше России, Китая, Латинской Америки.
      За меньшее убивают.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:27
    +1
    Неизвестные дроны

    Французская пресса:

    Да ,да очень даже неизвестные...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:31
    +5
    Автор во французской прессе ссылается на неназванные источники и дальше тоже одни предположения
    ... где могли располагаться бойцы ЧВК "Вагнер". Кто атаковал базу не известно, о разрушениях не сообщается, пострадавших тоже нет.
    Информация требует проверки. А если удар действительно был, то кому выгодно - французам. Если нанесли удар то кто - французы сами или через своих прокси (в зависимости от примененных БПЛА).
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:44
    +2
    Очень возможно, что оркестрантов начнут щемить во всех точках присутствия. Гордыня лысого подвела. Из-за своих амбиций изгадил такое перспективное детище. Без открытой или скрытой поддержки государства любая ЧВК это местечковый ЧОП. Это только в фильмах Слая - Неудержимые пять чуваков с потрепанным самолетом вершат историю мира. Без поддержки государства Оркестр пушечное мясо, расходный материал для местных вождей и божков.
  6. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 08:57
    +1
    И не только с помощью французов свергли Каддафи. Россия воздержалась по резолюции #1973 Совбеза ООН, которая и положила конец ливийскому правительству
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:08
      0
      Цитата: Alister Kroulegg
      Россия воздержалась по резолюции #1973 Совбеза ООН

      Что было, то было:
      «Германия и Россия воздержались 17 марта 2011 года во время голосования по резолюции Совета Безопасности ООН №1973, которой дано разрешение на применение военной силы в Ливии. Решение Москвы не пользоваться своим правом вето позволило начать эту интервенцию против Ливии под эгидой ООН.»