В районе Артемовска (Бахмута) украинские формирования предприняли попытку атаковать позиции российских войск, используя для этого западные вооружение и военную технику. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республике (ЛНР) в отставке.
Как отметил Марочко, украинские батальонно-тактические группы с помощью артиллерии, бронетехники и танков производства стран НАТО пытались прорвать оборону российских войск под Артемовском.
По словам эксперта, сообщает ТАСС, все атаки украинских формирований российским войскам удалось отразить. ВСУ пытались действовать с северо-запада и юго-запада Артемовска. Отметим, что украинская армия регулярно пытается атаковать российские позиции в районе Артемовска, явно вынашивая планы отбить назад этот город. Но ВС РФ успешно отражают любые подобные поползновения украинских формирований.
Контрнаступление ВСУ, столь широко рекламируемое представителями киевского режима, явно испытывает сложности на всех направлениях. Так, в Запорожской области РФ украинским формированиям так и не удалось прорвать линии обороны, выстроенные российскими войсками. Западные эксперты считают, что киевский режим явно недооценил способности и возможности российской армии, а также явно понадеялся на западную военную технику, которая так и не стала «панацеей» против российских войск во время контрнаступления.