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Военный эксперт рассказал о попытке контрнаступления ВСУ с западной военной техникой под Артемовском

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Военный эксперт рассказал о попытке контрнаступления ВСУ с западной военной техникой под Артемовском

В районе Артемовска (Бахмута) украинские формирования предприняли попытку атаковать позиции российских войск, используя для этого западные вооружение и военную технику. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республике (ЛНР) в отставке.


Как отметил Марочко, украинские батальонно-тактические группы с помощью артиллерии, бронетехники и танков производства стран НАТО пытались прорвать оборону российских войск под Артемовском.

По словам эксперта, сообщает ТАСС, все атаки украинских формирований российским войскам удалось отразить. ВСУ пытались действовать с северо-запада и юго-запада Артемовска. Отметим, что украинская армия регулярно пытается атаковать российские позиции в районе Артемовска, явно вынашивая планы отбить назад этот город. Но ВС РФ успешно отражают любые подобные поползновения украинских формирований.

Контрнаступление ВСУ, столь широко рекламируемое представителями киевского режима, явно испытывает сложности на всех направлениях. Так, в Запорожской области РФ украинским формированиям так и не удалось прорвать линии обороны, выстроенные российскими войсками. Западные эксперты считают, что киевский режим явно недооценил способности и возможности российской армии, а также явно понадеялся на западную военную технику, которая так и не стала «панацеей» против российских войск во время контрнаступления.
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10 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:20
    +2
    украинские формирования предприняли попытку атаковать позиции российских войск, используя для этого западные вооружение и военную технику.
    "Нет ребята, пулемет я вам не дам".... потому как и инопланетное оружие вам не поможет. request fool
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 08:23
      +6
      Верю, что наши войска удержат Артемовск.

      И фашистская гадина в очередной раз обломает там зубы.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:34
    +1
    Авиации то нет: пешком, что-ли как Наполеон на Угомон, при Ватерлоо?
  3. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 08:35
    +6
    А между тем, в Незалежной каждый день празднуют перемоги!
    Вчера Зеленский присвоил звание Героя Украины зенитчику, сбившему аж 13 "Кинжалов".
    И это только за четверг!

    Пора сдаваться! wink
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:37
      +2
      Они там курнули что ли на пару или по "дорожкам прошлись"??? laughing
      Дольше бы занюхивали - там бы и все 20 Кинжалов нашлось....
      "Да больше, больше...ага." (с) laughing
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:57
      +1
      Цитата: Пауль Зиберт
      Зеленский присвоил звание Героя Украины зенитчику, сбившему аж 13 "Кинжалов".

      Вот они херои салорейха:
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:39
    +6
    киевский режим явно недооценил способности и возможности российской армии, а также явно понадеялся на западную военную технику, которая так и не стала «панацеей»
    Это в первую очередь западные военные советники сидящие в штабах ВСУ и планирующие операции недооценили и ложно понадеялись. И выходит, что не НАТОвская техника, не их тактика и обученные ими в/сл ВСУ не смогли добиться поставленных задач, а уже о выходе к Азовскому морю за 4-7 дней даже мечтать не приходится.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:45
    +1
    Контрнаступление ВСУ, столь широко рекламируемое представителями киевского режима, явно испытывает сложности на всех направлениях.
    . Понятно, что заверения командиров о том, что музыкантов там НЕТ, а значит... вопрос, а что бы это значило?
  6. Essex62
    Essex62 Сегодня, 08:46
    -1
    146 млн. РФ должна победным маршем до Львова топать, супротив 30 млн. окраины,а не ковыряться на узком участке. Как обмельчала Великая страна. Где ты не победимая и легендарная? Буржуя её схарчили.
  7. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:02
    0
    Вот почему здесь атаки отражаются, а на "времьевском выступе" у нас "эластичная оборона"? Может сказать людям правду о нехватке средств/людей/мозгов а так же примерный план преодоления проблемы?