Госдеп США разрешил продать Польше 48 пусковых установок ЗРК Patriot

Польша сможет приобрести 48 пусковых установок ЗРК Patriot. Соответствующее решение принял Государственный департамент США, который решил продать Варшаве пусковые установки и более 600 ракет PAC 3 MSE. Об этом пишет Gazeta Prawna.По утверждению издания, сделка позволит значительно усилить возможности противовоздушной обороны Польши. Об этом ранее заявлял и глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Руководитель польского военного ведомства подчеркнул, что осталось лишь заручиться поддержкой Конгресса США, и передачу ЗРК можно считать свершившимся фактом.Напомним, что MIM-104 Patriot представляет собой зенитный и противоракетный комплекс средней дальности американского производства. Его выпускает американская компания Raytheon. Власти Польши приняли решение о приобретении ЗРК Patriot еще в апреле 2015 года.Польское военное руководство рассчитывает, что американские системы противовоздушной и противоракетной обороны смогут защитить воздушное пространство страны в случае конфронтации с вероятным противником. Как мы понимаем, под противником в данном случае понимается Российская Федерация, против которой США и вооружают Польшу уже не первый год.Впрочем, если посмотреть на опыт использования ЗРК Patriot на Украине, то нет никаких гарантий, что эти системы противовоздушной и противоракетной обороны смогут защитить воздушное пространство польского государства в случае массированных ракетных атак.