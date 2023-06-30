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Госдеп США разрешил продать Польше 48 пусковых установок ЗРК Patriot

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Госдеп США разрешил продать Польше 48 пусковых установок ЗРК Patriot

Польша сможет приобрести 48 пусковых установок ЗРК Patriot. Соответствующее решение принял Государственный департамент США, который решил продать Варшаве пусковые установки и более 600 ракет PAC 3 MSE. Об этом пишет Gazeta Prawna.


По утверждению издания, сделка позволит значительно усилить возможности противовоздушной обороны Польши. Об этом ранее заявлял и глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Руководитель польского военного ведомства подчеркнул, что осталось лишь заручиться поддержкой Конгресса США, и передачу ЗРК можно считать свершившимся фактом.

Напомним, что MIM-104 Patriot представляет собой зенитный и противоракетный комплекс средней дальности американского производства. Его выпускает американская компания Raytheon. Власти Польши приняли решение о приобретении ЗРК Patriot еще в апреле 2015 года.

Польское военное руководство рассчитывает, что американские системы противовоздушной и противоракетной обороны смогут защитить воздушное пространство страны в случае конфронтации с вероятным противником. Как мы понимаем, под противником в данном случае понимается Российская Федерация, против которой США и вооружают Польшу уже не первый год.

Впрочем, если посмотреть на опыт использования ЗРК Patriot на Украине, то нет никаких гарантий, что эти системы противовоздушной и противоракетной обороны смогут защитить воздушное пространство польского государства в случае массированных ракетных атак.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Ra Boe
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7 комментариев
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  1. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 08:51
    0
    Блин, прочитал заголовок как "Польше разрешили продать украм 48 пусковых" laughing Испугался wassat
  2. Быков.
    Быков. Сегодня, 08:51
    +1
    Продать, да побольше, пока их ещё кто-то покупает
  3. Aken
    Aken Сегодня, 08:56
    +2
    А деньги на оплату поляки планируют отжать у Ливера.
    За триллион много чего можно просто прикупить. Например Окраину с Литвой со всеми холопами. И ещё много останется. Ракеты и ни к чему.
  4. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 09:00
    +1
    Ничему пшеков новейшая история не учит!
    Потеря "Патриотов" Киевом прошла мимо сознания польских стратегов.
    Пусть покупают!
    Тупой платит даже не дважды...
    А столько, сколько скажут! wink
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:01
    0
    Польша сможет приобрести 48 пусковых установок ЗРК Patriot... и более 600 ракет PAC 3 MSE.
    Если Польша в случае задействования тоже начнет пулять "очередями", как их "украинские братья", то поставленных ракет не хватит и на сутки отражения воздушных атак. А есть гарантии, что какая-то часть обещанных установок не окажется на Украине? Наверное нету.
  6. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:02
    0
    Саудитам и хахлам они ой как помогли, до сих пор. .....
  7. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 09:06
    0
    Скорее всего половина установок уйдет на Украину, если исходить из информации что у поляков есть план нападения на Беларусь.