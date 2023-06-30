Закупка американских истребителей F-35 и боеприпасов к ним обойдётся Чехии в сумму более пяти миллиардов долларов

Госдепартамент США одобрил возможную поставку Чехии американских истребителей F-35, теперь потенциальную сделку должен одобрить Конгресс, но это уже формальности. Об этом говорится в распространенном заявлении госдепартамента.
США одобрили поставку чешским ВВС 24-х истребителей F-35 и боеприпасов к ним. Обойдется это все это Праге в почти 5,62 млрд. долларов. Как заявили в Вашингтоне, продажа боевых самолетов Чехии отвечает целям внешней политики США, не нарушает сложившийся баланс сил и направлена на безопасность НАТО. В общем, появление двух эскадрилий новейших самолетов в Европе ни на что не повлияет и угрозы России не несет.
Госдепартамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Чехии самолетов F-35, боеприпасов и связанного оборудования на примерную сумму до $5,62 млрд
- говорится в заявлении.
Теперь сделку в течение 30 дней должен подтвердить Конгресс США, но это уже чистая формальность, основное решение остается за Госдепом. Далее будут определены параметры соглашения, включая срок поставки самолетов.
О том, что Чехия намерена закупить американские истребители F-35, сообщалось еще в июле прошлого года, в октябре Прага направила США предварительный запрос на поставку 24 истребителей. Вслед за ним должна была отправиться делегация Минобороны и правительства Чехии для переговоров.
Стоит отметить, что у данной сделки было много противников, решение о потенциальной закупке американских истребителей пятого поколения принималось через многочисленные дебаты. В случае подписания контракта Чехия станет уже 10 европейским государством, выбравшим F-35 в качестве основного истребителя для своих ВВС.