Военное обозрение
Войти Регистрация

Закупка американских истребителей F-35 и боеприпасов к ним обойдётся Чехии в сумму более пяти миллиардов долларов

3
Закупка американских истребителей F-35 и боеприпасов к ним обойдётся Чехии в сумму более пяти миллиардов долларов

Госдепартамент США одобрил возможную поставку Чехии американских истребителей F-35, теперь потенциальную сделку должен одобрить Конгресс, но это уже формальности. Об этом говорится в распространенном заявлении госдепартамента.


США одобрили поставку чешским ВВС 24-х истребителей F-35 и боеприпасов к ним. Обойдется это все это Праге в почти 5,62 млрд. долларов. Как заявили в Вашингтоне, продажа боевых самолетов Чехии отвечает целям внешней политики США, не нарушает сложившийся баланс сил и направлена на безопасность НАТО. В общем, появление двух эскадрилий новейших самолетов в Европе ни на что не повлияет и угрозы России не несет.

Госдепартамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Чехии самолетов F-35, боеприпасов и связанного оборудования на примерную сумму до $5,62 млрд

- говорится в заявлении.

Теперь сделку в течение 30 дней должен подтвердить Конгресс США, но это уже чистая формальность, основное решение остается за Госдепом. Далее будут определены параметры соглашения, включая срок поставки самолетов.

О том, что Чехия намерена закупить американские истребители F-35, сообщалось еще в июле прошлого года, в октябре Прага направила США предварительный запрос на поставку 24 истребителей. Вслед за ним должна была отправиться делегация Минобороны и правительства Чехии для переговоров.

Стоит отметить, что у данной сделки было много противников, решение о потенциальной закупке американских истребителей пятого поколения принималось через многочисленные дебаты. В случае подписания контракта Чехия станет уже 10 европейским государством, выбравшим F-35 в качестве основного истребителя для своих ВВС.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Aken
    Aken Сегодня, 09:01
    0
    У чехов денег много могут себе многое позволить.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 09:02
      +1
      появление двух эскадрилий новейших самолетов в Европе ни на что не повлияет и угрозы России не несет
      И американское ЯО в Европе России не несёт угрозы. А НАТО - хор мальчиков-зайчиков несущих мир и спокойствие.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 09:03
        -1
        Цитата: Anarchist
        И американское ЯО не несёт угрозы.

        Самая большая угроза и глупость это недооценивать врага!