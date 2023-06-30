Закупка американских истребителей F-35 и боеприпасов к ним обойдётся Чехии в сумму более пяти миллиардов долларов

Госдепартамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Чехии самолетов F-35, боеприпасов и связанного оборудования на примерную сумму до $5,62 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную поставку Чехии американских истребителей F-35, теперь потенциальную сделку должен одобрить Конгресс, но это уже формальности. Об этом говорится в распространенном заявлении госдепартамента.США одобрили поставку чешским ВВС 24-х истребителей F-35 и боеприпасов к ним. Обойдется это все это Праге в почти 5,62 млрд. долларов. Как заявили в Вашингтоне, продажа боевых самолетов Чехии отвечает целям внешней политики США, не нарушает сложившийся баланс сил и направлена на безопасность НАТО. В общем, появление двух эскадрилий новейших самолетов в Европе ни на что не повлияет и угрозы России не несет.- говорится в заявлении.Теперь сделку в течение 30 дней должен подтвердить Конгресс США, но это уже чистая формальность, основное решение остается за Госдепом. Далее будут определены параметры соглашения, включая срок поставки самолетов.О том, что Чехия намерена закупить американские истребители F-35, сообщалось еще в июле прошлого года, в октябре Прага направила США предварительный запрос на поставку 24 истребителей. Вслед за ним должна была отправиться делегация Минобороны и правительства Чехии для переговоров.Стоит отметить, что у данной сделки было много противников, решение о потенциальной закупке американских истребителей пятого поколения принималось через многочисленные дебаты. В случае подписания контракта Чехия станет уже 10 европейским государством, выбравшим F-35 в качестве основного истребителя для своих ВВС.