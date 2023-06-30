Для привлечения молодых людей в армию Минобороны Японии решило смягчить требования к причёске

В Японии наблюдается самый низкий уровень популярности военной службы за последние несколько десятилетий. Министерство обороны страны ввиду проблем с «рекрутингом» пытается найти дополнительные средства мотивации для молодых мужчин и женщин, чтобы привлечь их к прохождению службы военного характера.
Одним из способов, который, по мнению японского генералитета, привлечёт молодых людей в армию, является приказ о снижении требований к причёске военнослужащего. До настоящего момента в силах обороны Японии обязательной для военнослужащих была короткая стрижка без окрашивания. Также было запрещено полное сбривание волос на голове. Теперь же эти требования решили назвать необоснованным.
В военном ведомстве заявили, что «министерство обороны поощряет многообразие», а потому «требования к причёске будут в значительной мере смягчены». При этом пока идёт дискуссия относительно того, до какого именно уровня разнообразия причёсок готово дойти в своих послаблениях военное ведомство Японии.
Как пишет японская пресса, новые трактовки приказа могут разрешить женщинам иметь «достаточно длинные волосы, но не собранные в вызывающую причёску». Мужчинам могут разрешить волосы большей длины, нежели та, которая регламентирована сейчас. Но пока нет понимания того, кто и как будет определять, является ли причёска военнослужащего вызывающей или не является.
Вопрос состоит и в том, связана ли хоть как-то непопулярность службы в японской армии с действующим регламентом на причёски?