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Для привлечения молодых людей в армию Минобороны Японии решило смягчить требования к причёске

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Для привлечения молодых людей в армию Минобороны Японии решило смягчить требования к причёске

В Японии наблюдается самый низкий уровень популярности военной службы за последние несколько десятилетий. Министерство обороны страны ввиду проблем с «рекрутингом» пытается найти дополнительные средства мотивации для молодых мужчин и женщин, чтобы привлечь их к прохождению службы военного характера.

Одним из способов, который, по мнению японского генералитета, привлечёт молодых людей в армию, является приказ о снижении требований к причёске военнослужащего. До настоящего момента в силах обороны Японии обязательной для военнослужащих была короткая стрижка без окрашивания. Также было запрещено полное сбривание волос на голове. Теперь же эти требования решили назвать необоснованным.

В военном ведомстве заявили, что «министерство обороны поощряет многообразие», а потому «требования к причёске будут в значительной мере смягчены». При этом пока идёт дискуссия относительно того, до какого именно уровня разнообразия причёсок готово дойти в своих послаблениях военное ведомство Японии.

Как пишет японская пресса, новые трактовки приказа могут разрешить женщинам иметь «достаточно длинные волосы, но не собранные в вызывающую причёску». Мужчинам могут разрешить волосы большей длины, нежели та, которая регламентирована сейчас. Но пока нет понимания того, кто и как будет определять, является ли причёска военнослужащего вызывающей или не является.

Вопрос состоит и в том, связана ли хоть как-то непопулярность службы в японской армии с действующим регламентом на причёски?
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11 комментариев
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 09:08
    0
    Нам бы таких проблем Мда уж. Японцы всегда были дисциплинированными.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 09:23
      0
      Нам бы таких проблем Мда уж.
      Как я понял отсутствие у молодежи желания служить в армии вы считаете небольшой проблемой и у вас в Азербайджане проблемы в армии более серьезные?

      Неужели японцы действительно считают, что
      приказ о снижении требований к причёске военнослужащего
      мотивирует молодежь на службу?
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:59
        +4
        В моё время службы (70-е) не разрешали носить бороды срочникам. Да и офицерам "прощалось" такое в исключительных случаях. У нас в дивизии была пара Кап-1 ранга, командиров ПЛ с бородами и всё... А теперь попробуй сбрить бороды "Ахмату", даже если в уставе говорится, что военнослужащий д.б. чист и выбрит. И заросли теперь все, и военные и гражданские. Даже кому не идёт борода и на кого смотреть смешно, как на Семёна Пегова - рыжий душман. laughing
  2. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 09:11
    +1
    В тему дня надо еще разрешить эмблемы ЛГБТ набивать.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 10:19
      0
      Нет! Не разрешить, а обязать! fellow
      тттттттттттттттт
  3. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 09:14
    0
    связана ли хоть как-то непопулярность службы в японской армии с действующим регламентом на причёски?

    Ни как не связана.
    Американцы сами воспитывали пацифизм в германии и японии на протяжении нескольких поколений. Теперь не стоит удивляться, что от былой мощи бундесвера остались одни воспоминания, а японцев заманивают в армию "разнообразием причесок"... То, что прививается десятилетиями, десятилетиями же и выживается, патриотизм, в том числе...
  4. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 09:14
    +3
    Это правильно. Сначала прическа, потом тату и крашенные ногти, потом смена пола. И будет не армия, а один сплошной гейпарад.
  5. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 09:15
    +2
    Очень странный был запрет на окрас на фоне азиатской масс-культуры.
    А с ЛГБТ в Японии все норм, с лохматых веков. Это белые люди какой-то фигней маются со своими радужными флагами laughing
  6. Комментарий был удален.
  7. Люмира
    Люмира Сегодня, 09:37
    0
    А зачем им, вообще, армия с их законами?
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 09:40
      +1
      Эти законы уже совсем скоро падут под натиском неумолимой действительности laughing
  8. Грац
    Грац Сегодня, 10:22
    0
    а может денежное довольствие повысить военнослужащим для пущей мотивации?
    мне кажется это больше простимулирует людей для поступления на службу