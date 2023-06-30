Для привлечения молодых людей в армию Минобороны Японии решило смягчить требования к причёске

В Японии наблюдается самый низкий уровень популярности военной службы за последние несколько десятилетий. Министерство обороны страны ввиду проблем с «рекрутингом» пытается найти дополнительные средства мотивации для молодых мужчин и женщин, чтобы привлечь их к прохождению службы военного характера.Одним из способов, который, по мнению японского генералитета, привлечёт молодых людей в армию, является приказ о снижении требований к причёске военнослужащего. До настоящего момента в силах обороны Японии обязательной для военнослужащих была короткая стрижка без окрашивания. Также было запрещено полное сбривание волос на голове. Теперь же эти требования решили назвать необоснованным.В военном ведомстве заявили, что «министерство обороны поощряет многообразие», а потому «требования к причёске будут в значительной мере смягчены». При этом пока идёт дискуссия относительно того, до какого именно уровня разнообразия причёсок готово дойти в своих послаблениях военное ведомство Японии.Как пишет японская пресса, новые трактовки приказа могут разрешить женщинам иметь «достаточно длинные волосы, но не собранные в вызывающую причёску». Мужчинам могут разрешить волосы большей длины, нежели та, которая регламентирована сейчас. Но пока нет понимания того, кто и как будет определять, является ли причёска военнослужащего вызывающей или не является.Вопрос состоит и в том, связана ли хоть как-то непопулярность службы в японской армии с действующим регламентом на причёски?