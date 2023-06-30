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Бомбардировщики ВКС России нанесли удары по местам дислокации четырёх бригад ВСУ

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Бомбардировщики ВКС России нанесли удары по местам дислокации четырёх бригад ВСУ

Авиация группировки «Юг» за минувшие сутки активно действовала на трех направлениях в зоне спецоперации. Бомбардировщики ВКС России нанесли удары по местам временной дислокации четырех бригад ВСУ, где располагался их личный состав, уничтожив эти объекты.

Такое заявление сделал глава пресс-службы «Южной» группировки войск Вадим Астафьев.

Авиацией Южной группировки войск нанесены удары по объектам противника на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях

- сообщил офицер.

Под удар российской авиации попали три ОМБр ВСУ – 92-я, 54-я и 22-я, а также 129-я бригада территориальной обороны.

Такими же успешными были и действия артиллеристов. Они поразили опорные пункты противника под Красногоровкой и Белогоровкой.

Под Авдеевкой украинские военные пытались наступать силами штурмовой группы, сформированной из боевиков 110-й механизированной бригады ВСУ. Они действовали в районе населенного пункта Крутая Балка. Российские подразделения пресекли эту попытку.

Также неудачей завершились действия украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Первомайского. Она была обнаружена спецназовцами Южного военного округа, после чего попала под удар артиллерии, понеся потери в личном составе и технике.

Днем ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал о действиях подразделений группировки «Юг», которые за сутки отразили четыре украинские атаки на Донецком направлении. Генерал охарактеризовал их боевую работу как грамотную и мужественную.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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11 комментариев
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  1. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 09:24
    +5
    Молодцы, парни!
    Бейте бандеровскую нечисть! am
    1. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 10:31
      +2
      Итоги месяца контрнаступа.
      Карта от "Нью-Йорк Таймс" (рупор кремлёвской пропаганды, ога).
      https://www.nytimes.com/interactive/2023/06/28/world/europe/ukraine-counteroffensive-obstacles.html - пруф
      Могучая битва за избушку лесника.
      Успехи ВСУ за месяц - голубеньким.
      Линии обороны российских войск - жёлтым.
      Шкала масштаба справа, одно деление - миля (1609 метров).
      Месяц мясного наступления, закидывание трупами, более 1100 единиц уничтоженной бронетехники передававшейся НАТО 8 месяцев, почти 20 тысяч убитых солдат ВСУ, еще больше раненых/инвалидов - и продвижение в предполье на глубину чуть более 1 км (это в самом удачном месте). Причём даже это продвижение весьма условно, потому что их периодически запускают/утилизируют и кто жив остался - отходят.
      Как там было в третьем сезоне "Блэкэддера"?
      - В каком масштабе показаны результаты нашего наступления?
      - Один к одному, сэр. Мы захватили 2 квадратных метра земли.
      Оттуда же:
      - Наш план заключается в том, что мы выбираемся из траншей и медленно идём в сторону укрелпений противника, пока нас всех не перебьют?
      - Откуда вы знаете? Это секретная информация!
      (британская школа военных действий, столетиями не меняется)
      Пересмотрите, оно смешное (если, конечно, не идёшь в сторону укреплений противника).
      8 месяцев копили западную технику, тренировали резервы, готовились - и пшик. Как говорит полковник щапаса ГУ МО В.Э.Трухан "Я ещё не видел в истории ни одного наступления, которое бы застряло в предполье и не смогло продвинуться даже до первой линии обороны". Теперь видите.
      До первой (из трёх) линии обороны ВС РФ остаётся ещё свыше пяти километров. По открытому простреливаемому (и пристрелянному) полю. На котором ещё и лучшие в мире минные заграждения.
      До второй линии - ещё 6-7 километров.
      До третьей (самой укреплённой) - ещё четыре-пять.
      До Мелитополя от Токмака - 64 километра.
      Теоретически за года два таким темпом могут дойти до Токмака. За 10 - до Мелитополя. Ещё за несколько - до перешейка к Крыму.
      Только мужчины на украине заканчиваются уже сейчас... Запасы снарядов у Евросоюза и Британии закончились на 99% уже, у Штатов исчерпание близко к 90%, объемы производства новых(в сравнениями с ежесуточным расходом ВСУ) - у США мизерные, за месяц - на 2-3 дня доя ВСУ, у Евросоюза за месяц - на полденька для ВСУ.
      Впрочем, кого это волнует? Уж точно не Байдена с Зеленским, один в кислородной маске спит, другой тяжелый наркоман.
      P.S. Там по ссылке на "Нью-Йорк Таймс" многабуков по-английски на тему "Кого вы дурите, что наступление удачно" (местами даже в картинках). "Рыбарь" и отечественные военкуры такого не покажут, как и ххляцкая "Труха".
      1. fabrice-6883
        fabrice-6883 Сегодня, 11:11
        0
        excellent, situation décrite avec humour et pourtant c'est exactement çà, la situation.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:28
    +4
    Под удар российской авиации попали три ОМБр ВСУ – 92-я, 54-я и 22-я, а также 129-я бригада территориальной обороны.
    Количество л/с в бригадах убавилось и желательно, чтобы чувствительно.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 09:36
      +4
      Количество л/с в бригадах убавилось - воооот что самое главное ! Что бы поля с флагами на неньке были от горизонта до горизонта, и Зеленский перестал думать, что по мобилизационным резервам у него безлимит.
      1. Наган
        Наган Сегодня, 11:01
        0
        Цитата: monetam
        Что бы поля с флагами на неньке были от горизонта до горизонта, и Зеленский перестал думать, что по мобилизационным резервам у него безлимит.

        Этот верховный гaвнoкомандующий за понюх кокса сделает все, что от него потребует НАТО. Потому что ломка - дело страшное. А расходники - да кто ж их считает? Военкоматы наберут еще.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:35
    +1
    Только полное уничтожение нацистов поможет укреплению безопасности России: так держать!
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 09:38
    -4
    Такое заявление сделал глава пресс-службы «Южной» группировки войск Вадим Астафьев.

    Дааа...одного диктора в звании генерал-лейтенанта недостаточно...
  5. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 10:12
    +3
    Под удар российской авиации попали три ОМБр ВСУ – 92-я


    Вроде как ранее сообщалась, что 92-я расформирована...
    ?
  6. grem
    grem Сегодня, 10:37
    -1
    Торопится нужно нашим и мочить из авиации и арты днем и ночью укросаксов ..Чтобы в пух и прах ..Скоро сходка натовская собирается и явно что то задумали .
  7. Наган
    Наган Сегодня, 10:48
    0
    Под удар российской авиации попали три ОМБр ВСУ – 92-я, 54-я и 22-я, а также 129-я бригада территориальной обороны.

    А в одной из более ранних статей здесь же на ВО утверждалось, что 92я ОМБр была расформирована, потому что от нее осталось всего около сотни пехоты да команда операторов БПЛА. И чему же верить? recourse no

    https://topwar.ru/220448-derzhavshaja-oboronu-pod-harkovom-92-ja-ombr-vsu-rasformirovana-genshtab-prinjal-reshenie-ne-vosstanavlivat-brigadu-iz-za-bolshih-poter.html