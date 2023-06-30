Бомбардировщики ВКС России нанесли удары по местам дислокации четырёх бригад ВСУ

Авиация группировки «Юг» за минувшие сутки активно действовала на трех направлениях в зоне спецоперации. Бомбардировщики ВКС России нанесли удары по местам временной дислокации четырех бригад ВСУ, где располагался их личный состав, уничтожив эти объекты.
Такое заявление сделал глава пресс-службы «Южной» группировки войск Вадим Астафьев.
Авиацией Южной группировки войск нанесены удары по объектам противника на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях
- сообщил офицер.
Под удар российской авиации попали три ОМБр ВСУ – 92-я, 54-я и 22-я, а также 129-я бригада территориальной обороны.
Такими же успешными были и действия артиллеристов. Они поразили опорные пункты противника под Красногоровкой и Белогоровкой.
Под Авдеевкой украинские военные пытались наступать силами штурмовой группы, сформированной из боевиков 110-й механизированной бригады ВСУ. Они действовали в районе населенного пункта Крутая Балка. Российские подразделения пресекли эту попытку.
Также неудачей завершились действия украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Первомайского. Она была обнаружена спецназовцами Южного военного округа, после чего попала под удар артиллерии, понеся потери в личном составе и технике.
Днем ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал о действиях подразделений группировки «Юг», которые за сутки отразили четыре украинские атаки на Донецком направлении. Генерал охарактеризовал их боевую работу как грамотную и мужественную.