Военнослужащие ВС России в зоне СВО начали получать всесезонные комплекты полевого обмундирования нового образца

Элементы новой формы одежды завезены полностью на группировку войск. На данный момент организована ежедневная выдача военнослужащим. В ближайшие несколько дней этот процесс будет завершен, и личный состав группировки будет в полном объеме переодет в новую форму одежды

Российские военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, получают всесезонные комплекты полевого обмундирования нового образца, Министерство обороны переодевает армию в новую форму. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.Новое обмундирование привозят прямо на позиции, причем не мелкими партиями, а сразу полностью на все группировки войск, участвующие в СВО. Бойцы, получившие новую форму, заявляют о ее функциональности и удобстве. Как подчеркнул начальник вещевой службы соединения ЗВО с позывным "Энгельс", полностью процесс перехода на новую форму будет завершен в течение нескольких дней.- заявил он.В комплект формы входят боевая рубаха, куртка, брюки и ботинки, специально адаптированные для ведения боевых действий в нынешних условиях. В обмундирование добавлены элементы защиты коленей и локтей, выполнено оно из современных комбинированных материалов, обеспечивающих терморегуляцию при любой погоде. Ботинки облегченные, оборудованы мембраной, одновременно обеспечивающей вентиляцию в жаркую погоду и защиту от промокания. Имеются специальные кармашки для шнурков.Ранее Минобороны сообщило, что в зону СВО поставляется новое всесезонное полевое обмундирование ВКПО 3.0, уже проверенное в реальных боевых условиях. В дальнейшем планируется отправить военным зимние и демисезонные комплекты.