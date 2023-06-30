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Военнослужащие ВС России в зоне СВО начали получать всесезонные комплекты полевого обмундирования нового образца

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Военнослужащие ВС России в зоне СВО начали получать всесезонные комплекты полевого обмундирования нового образца

Российские военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, получают всесезонные комплекты полевого обмундирования нового образца, Министерство обороны переодевает армию в новую форму. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.


Новое обмундирование привозят прямо на позиции, причем не мелкими партиями, а сразу полностью на все группировки войск, участвующие в СВО. Бойцы, получившие новую форму, заявляют о ее функциональности и удобстве. Как подчеркнул начальник вещевой службы соединения ЗВО с позывным "Энгельс", полностью процесс перехода на новую форму будет завершен в течение нескольких дней.

Элементы новой формы одежды завезены полностью на группировку войск. На данный момент организована ежедневная выдача военнослужащим. В ближайшие несколько дней этот процесс будет завершен, и личный состав группировки будет в полном объеме переодет в новую форму одежды

- заявил он.

В комплект формы входят боевая рубаха, куртка, брюки и ботинки, специально адаптированные для ведения боевых действий в нынешних условиях. В обмундирование добавлены элементы защиты коленей и локтей, выполнено оно из современных комбинированных материалов, обеспечивающих терморегуляцию при любой погоде. Ботинки облегченные, оборудованы мембраной, одновременно обеспечивающей вентиляцию в жаркую погоду и защиту от промокания. Имеются специальные кармашки для шнурков.

Ранее Минобороны сообщило, что в зону СВО поставляется новое всесезонное полевое обмундирование ВКПО 3.0, уже проверенное в реальных боевых условиях. В дальнейшем планируется отправить военным зимние и демисезонные комплекты.

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28 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:31
    +4
    Кто следит за новостями о форме для ВС РФ, это уже какой вариант? Я помню 2 за 10 лет. Даже США не могут себе позволить так часто придумывать новую форму.
    И да, как у наших лётчиков/танкистов не было аналога ткани "номекс" так видимо и нет.
  2. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 09:34
    -1
    Хоть теперь легче своего от чужого отличить
    1. Velya
      Velya Сегодня, 09:39
      +15
      Укры в мультикаме и наши будут поголовно в мультикаме. Были уже случаи, что из-за одинаковой расцветки "попадали" (что наши, что противники).

      Так что вопрос в "легче отличить" остается дискуссионным.
      1. monetam
        monetam Сегодня, 09:41
        +4
        все одеваются в форму защитного цвета, зачастую кто во что горазд. А отличают друг друга только по разноцветным повязкам.
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 09:47
          +5
          Цитата: monetam
          А отличают друг друга только по разноцветным повязкам.

          которые - почти обнуляют весь смысл камуфляжа, а уж при том, что теперь мультикам с двух сторон- и подавно.. будут еще больше лент цеплять.. что-то не могу вспомнить сходу войн, где обе стороны одеты одинаково.. ну немного "Гражданская", где красные ленты были..
          1. Гиперион
            Гиперион Сегодня, 10:27
            +1
            Цитата: советник 2 уровня
            Цитата: monetam
            А отличают друг друга только по разноцветным повязкам.

            которые - почти обнуляют весь смысл камуфляжа, а уж при том, что теперь мультикам с двух сторон- и подавно.. будут еще больше лент цеплять.. что-то не могу вспомнить сходу войн, где обе стороны одеты одинаково.. ну немного "Гражданская", где красные ленты были..

            Может есть смысл вернуться к красивым мундирам XVIII века?
            https://www.youtube.com/watch?v=08N-7dBPgMo
          2. VicVic
            VicVic Сегодня, 10:31
            0
            Троянская аойна, например, ну и гораздо более ранние laughing
      2. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 09:44
        +1
        Не парьтесь, это бесполезно. В США задают военную моду, все остальные мальчики с оружием в мире, хотят быть похожими. Как показал этот конфликт, арте и дронам, без разницы кто во что одет, пятно ли он визуально, а стрелковый бой, минимальный и не особо точный, если не кинжальный.
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 10:26
          +2
          В США задают военную моду, все остальные мальчики с оружием в мире, хотят быть похожими.

          А при чём тут мода ? Если одни разработали камуфляж который позволяет бойцу дольше оставаться не замеченным так почему другим не воспользоваться этим?
  3. Люмира
    Люмира Сегодня, 09:45
    +5
    Опять кто-то хорошо заработал. Помню, как известному кутюрье поручили создать удобную одежду и одеть солдат. Сшито было из синтетических материалов - тело не дышит совсем и никак. Это ж додуматься надо было. Но, свои деньги не пахнут.
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 09:48
      +2
      Ну вкпо была норм, на 2020 год, удобная и прочная. А вот зелёная форма типа огурчик, она де парадка, она же говняшка. Не греет, качество ужасное, сидит убого, карманов нифига. При первой возможности в поезде в гражданку переоделся в нормальную одежду. Помню, насколько мы любили вкпо, настолько мы не любили фуфло это зелёное
      1. Рус_80
        Рус_80 Сегодня, 10:00
        0
        А что это за форма зелёная типа огурчик? До вкпо или после? Дубок-березка что ли?
        1. свой1970
          свой1970 Сегодня, 10:04
          +1
          Цитата: Рус_80
          А что это за форма зелёная типа огурчик? До вкпо или после? Дубок-березка что ли?

          Офисная ВКПО
    2. cast iron
      cast iron Сегодня, 10:13
      +8
      Кутюрье разработал крой и пошил из нормальных материалов. А снабженцы МО уже заказывали из тех тканей, которые вы могли наблюдать в итоге. Потом кутюрье кучу лет отнекивался от той хрени, которую в итоге пошили военные чиновники для солдатиков. Вы все никак понять не можете, что в России воровство и кумовство на всех управленческих уровнях. Производная кумовства - крайне глупые некомпетентные начальники. Конкретные некомпетентные дЭбЫлы, которые ведут свою деятельность исходя из своей умственной отсталости.
      1. Dart
        Dart Сегодня, 11:11
        0
        Именно так,уважаемый....обувь армейская ,так вообще наша ахиллесова пята.
    3. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 10:39
      -1
      Цитата: Люмира
      Опять кто-то хорошо заработал. Помню, как известному кутюрье поручили создать удобную одежду и одеть солдат. Сшито было из синтетических материалов - тело не дышит совсем и никак. Это ж додуматься надо было. Но, свои деньги не пахнут.

      ... И горела с эффектом напалма...
    4. Dart
      Dart Сегодня, 11:02
      0
      Ну вот зачем огульно так писать,не имея опыта? "Не видел,но осуждаю?" Я имею все комплекты армейской одежды с 90 года и по сей день. Форма танкистов якобы от Юдашкина очень даже норм, столько в ней под техникой своей полазил и хозработ сделал,и еще два комплекта лежат.
      ВКБО 2.0 вообще норм,за исключением обуви( наша слабость вообще). Да,штатовская превосходит нашу в качестве отделки элементов и по самому материалу,но не до критичных значений.И в ней можно элементарно запутаться,что с чем должно носиться,не с руки такое разнообразие в военное время.
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 09:48
    +1
    Эта форма называется "Ратник"?
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 09:52
      +2
      О "Ратнике уже давно забыли. Несколько тысяч комплектов пошили для парадов и "элитных" частей, остальное разворовано.
    2. Рус_80
      Рус_80 Сегодня, 10:02
      +4
      Неа. Это полёвка, а ратник это не просто форма, а снаряга в первую очередь.
  5. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 09:52
    +7
    НОВОЧЕК — «БЕССТРАШНЫЕ» МАРКИТАНТЫ

    Не хотел об этом этом писать, но надо, чтоб простые люди знали, какие у нас есть жадные и «бесстрашные» военные в тылу.
    В группировку войск, в Новочеркасск, привезли партию нового обмундирования ВКПО 3.0. Четко просчитанная под каждого воюющего.
    И как же был удивлен представитель поставщика («Группа 99»), когда через два дня после разгрузки он увидел комплекты ВКПО 3.0 в продаже, в частном магазине, прямо рядом со штабом объединения, которое это обмундирование получило.
    Супернаглость.
    Как? Откуда? Только привезли, все сдали под ответственность. И уже стырили и тут же продают. Естественно, тут же взялась за дело военная прокуратура, контрразведка.
    Надеюсь, дойдет до суда. Если будут найдены виновные — пусть суд будет открытым. Пусть общество знает, кто ворует обмундирование, поступающее для наших парней в окопах.
    Хотелось, чтоб их посадили на кол, но закон есть закон.

    Сладков +
    1. monetam
      monetam Сегодня, 09:57
      +2
      У Сладкова язык без костей. Он не умеет ни проверять информацию, и даже не понимает, зачем это надо, раз хайп можно просто так словить.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 10:03
        0
        Это правда. Ещё до войны годы назад при поступлении тогдашнего варианта ВКПО в части, вдруг это всё появлялось на "авито" и тп.
      2. Velya
        Velya Сегодня, 10:27
        +2
        У меня в Костроме 2 десантных полка дислоцируются (331 и 1065).
        Так вот, в промзоне, в одном из ангаров, которое раньше занималось (и занимается) древесиной, внезапно появился склад/магазин военного обмундирования. И "Ратник" (да и все остальное, начиная от балаклавы и носков и заканчивая спальником) там можно купить в полной комплектации, как б/у, так и абсолютно новый, в заводской упаковке. Продается через Авито. Вопрос - а откуда новое военное обмундирование у продавцов досок и бруса??? Особенно в контексте прошлогоднего скандала, когда выяснилось, что 1,5млн комплектов "Ратника" испарились.
        1. maiman61
          maiman61 Сегодня, 10:37
          +1
          Круговорот вещей в природе, у кого то появились доски и брус, а у кого то обмундирование. Говорят, что из досок и бруса можно кое что построить, например дачу. Что не ясно?
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 10:47
            +1
            Цитата: maiman61
            у кого то появились доски и брус, а у кого то обмундирование. Говорят, что из досок и бруса можно кое что построить, например дачу. Что не ясно?

            Да, что хотим, то и воротим.
  6. grem
    grem Сегодня, 10:29
    +1
    Элементы новой формы одежды завезены полностью на группировку войск.

    Плохо верится ..Как бы продавать ее не начали в наглую .Интенданты вообще обнаглели ,жалоб много из Армии поступает .
    Как говаривал Суворов "Любого интенданта прослужившего 2-3 года можно спокойно вешать ЗА ВОРОВСТВО Не ошибетесь "
  7. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 10:37
    +1
    боевая рубаха

    Это что? Кольчужка, что ли?