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В России приняли решение перенести авиасалон МАКС с 2023 на 2024 год

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В России приняли решение перенести авиасалон МАКС с 2023 на 2024 год

Международный авиационно-космический салон, который регулярно проходит в Российской Федерации, перенесут с 2023 на 2024 годы. Об этом сообщается в Telegram-канале мероприятия.


Таким образом, МАКС состоится в 2024 и 2025 годах, а в текущем году мероприятия не будет. Сейчас авиасалон работает с участниками из дружественных государств. Как известно, авиасалоны МАКС традиционно становятся местом проведения презентаций новинок в сфере самолетостроения, вертолетостроения, производства авиационных двигателей, агрегатов и систем, ракет-носителей и космических аппаратов различного класса и назначения.

На площадке авиасалонов традиционно осуществляются масштабные показы образцов продукции гражданского назначения, ряд новинок представят вертолетостроители, двигателестроители, производители агрегатов и систем

- подчеркивается в сообщении авиасалона в Telegram-канале.

Напомним, что ранее планировалось провести авиасалон МАКС 25-30 июля 2023 года в Жуковском Московской области. Первый Международный авиационно-космический салон был проведен в Российской Федерации в 1993 году. С тех пор это мероприятие является одним из наиболее значительных в авиационной и космической сфере, на него приезжает множество гостей из других государств.

О причинах переноса МАКС с 2023 на 2024 год не сообщается, но не исключено, что это связано с текущими военно-политическими событиями.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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19 комментариев
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  1. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:46
    +6
    Жаль... Надеюсь, хотя бы танковый биатлон будет по расписанию... request laughing
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 10:01
      -1
      Биатлон будет, только авиадартс отменят.
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 10:04
      +5
      Цитата: Сабуров_Александр53
      Жаль... Надеюсь, хотя бы танковый биатлон будет по расписанию... request laughing

      Присоединяюсь, наверное генерал армии Шойгу очень расстроится.
      Если его ещё и танкового биатлона лишить - у него, не дай Бог, аппетит может испортится...
      Немыслимо, недопустимо... request
  2. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 09:46
    +1
    перенесут с 2023 на 2024 годы

    Ну и правильно.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 09:53
      +4
      Интересно, а кого они испугались больше, хихелов или музыкантов?
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 10:30
        +3
        Цитата: Alien From
        Интересно, а кого они испугались больше, хихелов или музыкантов?

        Простои этот авиасалон был нужен, что бы повыпендриваться перед западными партнерами. Никто к нам не приедет, вот и прикрыли лавочку.
        1. gsev
          gsev Сегодня, 11:09
          0
          Цитата: мордвин 3
          Никто к нам не приедет, вот и прикрыли лавочку.

          Авиасалон требуется для показа своей техники перспективным покупателям. Сейчас в мире только 2 основных заказчика-ВВС ВСУ и ВКС России. Китаю и Таджикистану проше оценивать российскую авиатехнику не по танковым биатлонам и аэрошоу а по результатам боевых действий. Можно сказать, что в зоне СВО уже два года открыт постоянный авиасалон с реальным приминением всей номенклатуры современной техники.
  3. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 09:57
    +6
    показывать нечего,всё уже давно показали,осталось запустить,а с этим проблемы,армата вон, по сих пор в войска уже лет десять едет....не надо показухи,тем более минфин и цб,щас ложат рубль
  4. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 09:59
    +1
    Интересно этим переносом намекнули, когда закончится СВО?
    Но если так. Наступления нет значит будет договорняк.
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 10:03
      -1
      Не намёк, прямым текстом в соседней статье:
      "Военнослужащие ВС России в зоне СВО начали получать всесезонные комплекты полевого обмундирования нового образца"
  5. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 10:00
    +4
    А что случилось, что-то пошло не по плану?
    1. gsev
      gsev Сегодня, 11:11
      0
      Цитата: Охсетин
      А что случилось, что-то пошло не по плану?

      Мятеж Пригожина показал, что любителей авиасалонов в армии не любят и могут даже убить.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:00
    +6
    В России приняли решение перенести авиасалон МАКС с 2023 на 2024 год

    Салоны, биатлоны, ежегодные парады в сегодняшних условиях - неуместное расточительство!
    Вы просто задумайтесь, вправе ли мы проводить мероприятия и торжества государственного масштаба, когда ещё не срублена нацистская голова, когда ещё не проведена ревизия экономики и находящихся в руководстве выжиг и пройдох типа Чубайса, когда одни собирают гроши на свои нужды, а другие не могут ТУПО НАЖРАТЬСЯ за государственный счёт...
    В стране требуется провести генеральную уборку.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 10:09
      +3
      Цитата: ROSS 42
      В стране требуется провести генеральную уборку.

      Генеральскую уборку!
    2. bk-sarmat
      bk-sarmat Сегодня, 10:09
      +3
      так пригожин попытался.....и чё?)
    3. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:13
      +1
      В стране требуется провести генеральную уборку.
      Как..., не дожидаясь 37-года? Подождите, у нас ещё НЭП не закончился, затем голод и "геноцид", коллективизация-индустриализация и только потом.... Кого назначим в Ежовы? Заговор Тухачевского (Пригожина) выбился из графика, но впереди чистка всего верховного командования Красной армии.
      Но индус...триализация уже идёт полным ходом, с продажей индусам нефти по бросовым ценам. fellow laughing
    4. Stoler
      Stoler Сегодня, 10:34
      +3
      А кто же будет проводить эту "ревизию" и "генеральную уборку"???? У нас кто то новый появился? Кто 30 лет не называл Чубайса и прочих "Эффективными" и не назначал их на руководящие посты, не замечал и не замечает что оно творят? Или тот кто не развивал промышленность а не тупо гнал недра за границу выдавая это за "экспорт"? Кто не оптимизировал здравоохранение и образование ? Кто не сокращал армию до "компактной и мобильной" на самую большую страну? Кто не сажал чиновников за казнокрадство? КТО ЖЕ ЭТО!!??? Не ужели это те кто и был у власти эти 30 лет и на них снизошла благодать господня??? Тогда - АМИНЬ!! laughing laughing laughing
  7. VicVic
    VicVic Сегодня, 10:24
    +2
    Ещё бы нынешнюю концепцию проведения парадов пересмотреть, разумеется не принижая значимость отмечаемых событий.
  8. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 10:59
    0
    Не исключено?!?Он сказал "не исключено"?!?