В России приняли решение перенести авиасалон МАКС с 2023 на 2024 год

Международный авиационно-космический салон, который регулярно проходит в Российской Федерации, перенесут с 2023 на 2024 годы. Об этом сообщается в Telegram-канале мероприятия.
Таким образом, МАКС состоится в 2024 и 2025 годах, а в текущем году мероприятия не будет. Сейчас авиасалон работает с участниками из дружественных государств. Как известно, авиасалоны МАКС традиционно становятся местом проведения презентаций новинок в сфере самолетостроения, вертолетостроения, производства авиационных двигателей, агрегатов и систем, ракет-носителей и космических аппаратов различного класса и назначения.
На площадке авиасалонов традиционно осуществляются масштабные показы образцов продукции гражданского назначения, ряд новинок представят вертолетостроители, двигателестроители, производители агрегатов и систем
- подчеркивается в сообщении авиасалона в Telegram-канале.
Напомним, что ранее планировалось провести авиасалон МАКС 25-30 июля 2023 года в Жуковском Московской области. Первый Международный авиационно-космический салон был проведен в Российской Федерации в 1993 году. С тех пор это мероприятие является одним из наиболее значительных в авиационной и космической сфере, на него приезжает множество гостей из других государств.
О причинах переноса МАКС с 2023 на 2024 год не сообщается, но не исключено, что это связано с текущими военно-политическими событиями.