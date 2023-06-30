Военное обозрение
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Одна из западных правозащитных организаций уличила ВСУ в применении запрещённого оружия против ВС РФ

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Одна из западных правозащитных организаций уличила ВСУ в применении запрещённого оружия против ВС РФ

В ходе расследования, проведённого правозащитной организацией из США Human Rights Watch (HRW, представительство которой в РФ закрыто по решению Минюста) она предоставила доказательства, указывающие на использование ВСУ запрещённых противопехотных мин против ВС РФ. Об этом организация сообщила на своём сайте.


В этой связи, HRW призвала украинское правительство соблюдать взятое ранее на себя обязательство не только по неприменению данного вида взрывных устройств, но и проведению расследования в этом отношении с привлечением к ответственности всех виновных лиц.

Учитывая тот факт, что правительство Украины обязалось проводить расследование по поводу очевидного применения украинскими военными запрещённых противопехотных мин, она также обязана обеспечить и надлежащую защиту гражданскому населению

– следует из заявления директора по вооружениям HRW Стива Гуса.

Стоит отметить, что данная неправительственная организация (НПО) уже направила письмо с наглядными фактами нарушений со стороны украинских войск кабмину страны ещё в прошлом месяце, однако, ответа со стороны официального Киева по-прежнему так и не поступило. Между тем, посольство Украины в Соединённых Штатах тоже не сразу ответило на запрос международного агентства новостей Reuters о предоставлении комментария на этот счёт.

Напомним, что Украина ещё в 2005 году ратифицировала международный договор, предусматривающий запрет на использование противопехотных мин и обязательном уничтожении запасов этого оружия. Подписан был Оттавский договор Киевом в 1997 году. Кстати говоря, наша страна до сих пор не присоединилась к этому документу.

Не лишним было бы упомянуть в этом контексте и о недавно подготовленном докладе ООН, согласно которому более 40 заключённых, содержащихся в украинских тюрьмах, сообщили о применении по отношению к ним пыток и сексуального насилия. Вместе с тем организация выразила крайнюю обеспокоенность участившимися случаями злоупотребления должностными полномочиями со стороны украинских силовиков с начала украинского конфликта.
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16 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:04
    +13
    Надо не в ООН трясти бумагами, а давить это отребье спецгруппами по месту жительства...
    1. grem
      grem Сегодня, 10:10
      +5
      Цитата: ROSS 42
      Надо не в ООН трясти бумагами, а давить это отребье спецгруппами по месту жительства...

      Только так и по другому никак ..
      А в ООН ,им хоть ссы в глаза ,все божья роса ..
    2. Drug67
      Drug67 Сегодня, 10:12
      +3
      Зачем спецгруппами жертвовать? У нас кинжалы есть и координаты большинства мест принятия таких решений.
  2. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 10:18
    +1
    ...что данная неправительственная организация (НПО) уже направила письмо с наглядными фактами нарушений со стороны украинских войск кабмину страны ещё в прошлом месяце, однако, ответа со стороны официального Киева по-прежнему так и не поступило.

    И не поступит :) Киев использует западную точку зрения на это - то есть соблюдает договоры только когда им это выгодно. Однако сам Западом-то не считается, как бы ему этого не хотелось... так что тут простое - влезли со свиным рылом в калашный ряд :)
    1. ПАН51
      ПАН51 Сегодня, 10:26
      0
      Какие могут быть правила на войне? Особенно на фоне угроз существованию страны. Тут уже все средства хороши, включая не только "лепестки", но и ядРЕННОЕ оружие. Разве может быть гуманным оружие, отправляющее на тот свет? НужнО всеобщее разоружение с дальнейшим запретом любого оружия и жестким наказанием нарушителей данного запрета.
      1. aakvit
        aakvit Сегодня, 10:35
        +2
        А наказывать Вы чем собираетесь? Пальчиком погрозить или в угол поставить?! feel
      2. Reindeer
        Reindeer Сегодня, 10:40
        +2
        Дадада. Но для начала надо пониматься к чему война приведет и сделать все возможное, чтобы её избежать. Россия сделала (даже больше, её вон все подряд упрекают в излишнем терпении); Украина же изо всех сил эту войну приближала. Так что пассажи про "все дозволено на войне" - это обычные разговоры в пользу бедных.
  3. Andrea
    Andrea Сегодня, 10:33
    +3
    СвершилосьЧУДО!!! Они прозрели! Не полностью,правда,но хоть что-то...
    Что там с обстрелами мирного населения? Что с применением фосфорных и кассетных снарядов,что с издевательствами и убийствами пленных?
    А так,создаётся впечатление,что юкрейн начинают потихоньку сливать,вот и ЕС сказало,что помощь будет только не в ущерб собственной безопасности. Можно подумать-до сего дня их безопасность от помощи Украине росла.
    Наверно догадались,что раз за разом стреляя себе в ногу,не долго и в голову попасть
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:11
      +1
      Цитата: Andrea
      СвершилосьЧУДО!!! Они прозрели!

      Кто-то из начальства Human Rights Watch, приехав на Украину для сбора свидетельств "зверств русской военщины", наступил на "лепесток" и причиндалов вместе с ногой лишился?
      Для такой зарекомендовавшей себя во лжи организации с хорошей историей провокационных фейков даже как-то необычно...
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:34
    -4
    Ой как интересно... Друзья мои, а вы задумывались когда-нибудь о том, как дословно переводится название Human Rights Watch на русский язык? Human - это не человек, это человеческое существо, Rights - это порядок, не в смысле когда всё нормально, а когда строго по линеечке, ну а Watch - это дозор, надзор. То есть надзор за порядком человеческих существ. Этакий надзор больших белых господ за папуасами неразумными. И если уж эта откровенно расистская, по сути своей фашистская организация начала крошить бублик против ветра, то говорит это только об одном - проект "украина-антироссия" будет закрыт в весьма обозримом будущем.
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 10:45
      +3
      Друзья мои, а вы задумывались когда-нибудь о том, как дословно переводится название Human Rights Watch на русский язык? Human - это не человек, это человеческое существо, Rights - это порядок, не в смысле когда всё нормально, а когда строго по линеечке, ну а Watch - это дозор, надзор. То есть надзор за порядком человеческих существ.

      Ваше знание английского обескураживает. Как и последующие за "переводом" выводы.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:47
      +3
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Human - это не человек, это человеческое существо, Rights - это порядок, не в смысле когда всё нормально, а когда строго по линеечке, ну а Watch - это дозор, надзор.

      Как Вы вольно переводите! Правила знать надо. Когда имеем ряд существительных, то только последнее переводится как существительное. Итого имеем: Соблюдение прав человека. Не надо провокационные вбросы делать.
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:56
        -3
        Вообще-то я совершенно свободно говорю на английском-английском и английском- американском и уж если взялись спорить, то полистайте ТОЛКОВЫЕ словари, так как в этих языках довольно много смысловых тонкостей, кстати - разных. Дословно соблюдение прав человека как существа а не личности будет звучать так - respect for human rights. А когда речь идёт о соблюдении прав ЛИЧНОСТИ, тут хитрые англосаксы не балуются обобщениями, они целевым образом говорят о правах ОТДЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП. Просто поживите в этой среде - узнаете много нового и не всегда приятного.
        PS Я как-то привык, что умные люди по таким пустяковым поводам до минусов не опускаются. Одним разочарованием больше.
  5. Максим_РБ
    Максим_РБ Сегодня, 10:37
    +3
    Вот мучает один вопрос, почему до сих пор спокойно живут украинские олигархи в своих хоромах, при этом спонсируют свои карманные армии типа "Азова", "Днепра" и пр. Разве у нашего генштаба нет их координат? Необходимо сделать так, что бы у них земля под ногами горела, что бы от них как от прокажённых люди бежали. Там где олигарх-там и "Кинжал" или "Калибр", вот тогда и изменения в положительную сторону начнутся.
  6. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 10:37
    +1
    слышно бурление воды от смытия урины в унитаз истории
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:16
    0
    Странно то, что наконец хоть что-то стали замечать за Украиной. Раньше либо хорошо об Украине, либо очень хорошо. Сегодня появляются проблески осознания того, что постоянно покрывать явные преступления Киева уже не возможно. Может быть это к лучшему и Киев действительно начинает надоедать части Запада.