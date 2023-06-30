В ходе расследования, проведённого правозащитной организацией из США Human Rights Watch (HRW, представительство которой в РФ закрыто по решению Минюста) она предоставила доказательства, указывающие на использование ВСУ запрещённых противопехотных мин против ВС РФ. Об этом организация сообщила на своём сайте.
В этой связи, HRW призвала украинское правительство соблюдать взятое ранее на себя обязательство не только по неприменению данного вида взрывных устройств, но и проведению расследования в этом отношении с привлечением к ответственности всех виновных лиц.
Учитывая тот факт, что правительство Украины обязалось проводить расследование по поводу очевидного применения украинскими военными запрещённых противопехотных мин, она также обязана обеспечить и надлежащую защиту гражданскому населению
– следует из заявления директора по вооружениям HRW Стива Гуса.
Стоит отметить, что данная неправительственная организация (НПО) уже направила письмо с наглядными фактами нарушений со стороны украинских войск кабмину страны ещё в прошлом месяце, однако, ответа со стороны официального Киева по-прежнему так и не поступило. Между тем, посольство Украины в Соединённых Штатах тоже не сразу ответило на запрос международного агентства новостей Reuters о предоставлении комментария на этот счёт.
Напомним, что Украина ещё в 2005 году ратифицировала международный договор, предусматривающий запрет на использование противопехотных мин и обязательном уничтожении запасов этого оружия. Подписан был Оттавский договор Киевом в 1997 году. Кстати говоря, наша страна до сих пор не присоединилась к этому документу.
Не лишним было бы упомянуть в этом контексте и о недавно подготовленном докладе ООН, согласно которому более 40 заключённых, содержащихся в украинских тюрьмах, сообщили о применении по отношению к ним пыток и сексуального насилия. Вместе с тем организация выразила крайнюю обеспокоенность участившимися случаями злоупотребления должностными полномочиями со стороны украинских силовиков с начала украинского конфликта.