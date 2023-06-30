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Разбегающиеся в нижнем белье после удара артиллерии боевики ВСУ попали в кадр

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Разбегающиеся в нижнем белье после удара артиллерии боевики ВСУ попали в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть, как располагавшиеся в населенном пункте Богдановка в районе Часов Яра на Артемовском направлении боевики ВСУ в панике разбегаются, даже не успев одеться, после удара российской артиллерии по их пункту временной дислокации.


На кадрах видно, как двое, по всей видимости разбуженных артобстрелом боевиков, из одежды на которых одно нижнее белье, убегают из занятого ими дома, после чего в строение прилетает артиллерийский снаряд.




Также сообщается, что боевики ВСУ продолжают проявлять активность на флангах вокруг Артемовска, пытаясь взять в клещи населенный пункт. Основная активность противника отмечается на участке фронта вдоль канала Северский Донец-Донбасс. По всей видимости, целью боевиков на этом направлении является попытка расширения захваченных ранее территорий к востоку от канала.

В районе населенного пункта Берховка российским десантникам и морским пехотинцам удалось отразить масштабную атаку ВСУ, при этом уничтожив значительное количество военной техники боевиков киевского режима.

На линии Васюковка-Раздоловка противник предпринял попытку при поддержке бронетехники и установок РСЗО прорвать оборону, однако попытка прорыва была успешно пресечена подразделениями ВДВ РФ. Противник с потерями отступил на исходные позиции.

Главными целями боевиков являются населенные пункты Клещеевка и Берховка, расположенные на господствующих высотах, захват которых позволит противнику взять Артемовск под огневой контроль.

Использованы фотографии:
Минобороны России
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7 комментариев
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  1. Сармат Саныч
    Сармат Саныч Сегодня, 10:38
    +2
    Итоги месяца контрнаступа.
    Карта от "Нью-Йорк Таймс" (рупор кремлёвской пропаганды, ога).
    https://www.nytimes.com/interactive/2023/06/28/world/europe/ukraine-counteroffensive-obstacles.html - пруф
    Могучая битва за избушку лесника.
    Успехи ВСУ за месяц - голубеньким.
    Линии обороны российских войск - жёлтым.
    Шкала масштаба справа, одно деление - миля (1609 метров).
    Месяц мясного наступления, закидывание трупами, более 1100 единиц уничтоженной бронетехники передававшейся НАТО 8 месяцев, почти 20 тысяч убитых солдат ВСУ, еще больше раненых/инвалидов - и продвижение в предполье на глубину чуть более 1 км (это в самом удачном месте). Причём даже это продвижение весьма условно, потому что их периодически запускают/утилизируют и кто жив остался - отходят.
    Как там было в третьем сезоне "Блэкэддера"?
    - В каком масштабе показаны результаты нашего наступления?
    - Один к одному, сэр. Мы захватили 2 квадратных метра земли.
    Оттуда же:
    - Наш план заключается в том, что мы выбираемся из траншей и медленно идём в сторону укрелпений противника, пока нас всех не перебьют?
    - Откуда вы знаете? Это секретная информация!
    (британская школа военных действий, столетиями не меняется)
    Пересмотрите, оно смешное (если, конечно, не идёшь в сторону укреплений противника).
    8 месяцев копили западную технику, тренировали резервы, готовились - и пшик. Как говорит полковник щапаса ГУ МО В.Э.Трухан "Я ещё не видел в истории ни одного наступления, которое бы застряло в предполье и не смогло продвинуться даже до первой линии обороны". Теперь видите.
    До первой (из трёх) линии обороны ВС РФ остаётся ещё свыше пяти километров. По открытому простреливаемому (и пристрелянному) полю. На котором ещё и лучшие в мире минные заграждения.
    До второй линии - ещё 6-7 километров.
    До третьей (самой укреплённой) - ещё четыре-пять.
    До Мелитополя от Токмака - 64 километра.
    Теоретически за года два таким темпом могут дойти до Токмака. За 10 - до Мелитополя. Ещё за несколько - до перешейка к Крыму.
    Только мужчины на украине заканчиваются уже сейчас... Запасы снарядов у Евросоюза и Британии закончились на 99% уже, у Штатов исчерпание близко к 90%, объемы производства новых(в сравнениями с ежесуточным расходом ВСУ) - у США мизерные, за месяц - на 2-3 дня доя ВСУ, у Евросоюза за месяц - на полденька для ВСУ.
    Впрочем, кого это волнует? Уж точно не Байдена с Зеленским, один в кислородной маске спит, другой тяжелый наркоман.
    P.S. Там по ссылке на "Нью-Йорк Таймс" многабуков по-английски на тему "Кого вы дурите, что наступление удачно" (местами даже в картинках). "Рыбарь" и отечественные военкуры такого не покажут, как и ххляцкая "Труха".
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 10:48
      +1
      "Блэкэддера". Пересмотрите, оно смешное
      Спасибо за "наводку", честно о таком сериале не слышал, Ознакомился сейчас с информацией по нему из Википедии. Сезон 1. Чёрная Гадюка (The Black Adder, 1983), однозначно надо посмотреть, тогда ещё умели снимать комедии. hi
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 10:58
      -1
      Цитата: Сармат Саныч
      8 месяцев копили западную технику, тренировали резервы, готовились - и пшик.

      Так, украинцы наступают, а героическая армия России успешно обороняется.
      Саныч, патриот ты наш, ты никаких косяков не видишь?
    3. gsev
      gsev Сегодня, 11:02
      0
      Цитата: Сармат Саныч
      Только мужчины на украине заканчиваются уже сейчас...

      Украинская элита(Коломойский, Порошенко, Тимошенко и их окружение) идя на конфликт с Россией в 2014 году ориентировались на допустимые безвозвратные потери порядка 300 000 своих карателей. Такого уровня украинские потери достигнут примерно к концу лета. Имеено при потерях в 300 000 украинская экономика столкнется с некоторыми неприятностями. Однако украинское общество так жаждет победы в своем походе за русскими рабынями, что видимо там есть желающих стать карателями и погибнуть от полумиллиона до миллиона. Конфликт продлится еще года 2. Видимо этого срока должно хватить КНР на создание своих пунктов базирования в Африке и Латинской Америке и для спокойной подготовке к возвращению Тайваня в лоно централизованного государства. Под шумок украинского конфликта КНДР смогла обеспечить свою продовольственную самодостаточность, талибы загнали в отдаленные горные ущелья остатки таджикской проамериканской оппозиции, арабы примирились между собой и Ираном, Венесуэля пресекла попытки проамериканских прокси захватить власть, стали менее острыми межэтнические конфликты в Эфиопии, Судан отказался от попыток разбомбить эфиопскую ГЭС..
  2. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 10:39
    +7
    Жить захочешь и голым побегаешь. Так что ничего необычного или позорного.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:43
    +5
    Так то ... жить захочешь ещё не так раскорячишься или разденешься, один фиг. В такой ситуации, жив остался, значит молодец ... кто то считает иначе?
  4. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 10:51
    +1
    На кадрах видно, как двое, по всей видимости разбуженных артобстрелом боевиков, из одежды на которых одно нижнее белье, убегают из занятого ими дома, после чего в строение прилетает артиллерийский снаряд.

    Представленное видео не позволяет делать такие выводы. Ведь:
    1) Каким образом они из дома убегают, если он к нему прибегают, во всяком случае во двор дома?
    2) Каким образом двух мужчин в одном белье идентифицировали как боевиков?
    С первым вопросом вроде проще, но калитка и ворота могут быть просто разнесены, а разный цвет... в деревнях и не такое увидишь, какую краску нашли такой и подновили.