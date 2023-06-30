Разбегающиеся в нижнем белье после удара артиллерии боевики ВСУ попали в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть, как располагавшиеся в населенном пункте Богдановка в районе Часов Яра на Артемовском направлении боевики ВСУ в панике разбегаются, даже не успев одеться, после удара российской артиллерии по их пункту временной дислокации.На кадрах видно, как двое, по всей видимости разбуженных артобстрелом боевиков, из одежды на которых одно нижнее белье, убегают из занятого ими дома, после чего в строение прилетает артиллерийский снаряд.Также сообщается, что боевики ВСУ продолжают проявлять активность на флангах вокруг Артемовска, пытаясь взять в клещи населенный пункт. Основная активность противника отмечается на участке фронта вдоль канала Северский Донец-Донбасс. По всей видимости, целью боевиков на этом направлении является попытка расширения захваченных ранее территорий к востоку от канала.В районе населенного пункта Берховка российским десантникам и морским пехотинцам удалось отразить масштабную атаку ВСУ, при этом уничтожив значительное количество военной техники боевиков киевского режима.На линии Васюковка-Раздоловка противник предпринял попытку при поддержке бронетехники и установок РСЗО прорвать оборону, однако попытка прорыва была успешно пресечена подразделениями ВДВ РФ. Противник с потерями отступил на исходные позиции.Главными целями боевиков являются населенные пункты Клещеевка и Берховка, расположенные на господствующих высотах, захват которых позволит противнику взять Артемовск под огневой контроль.