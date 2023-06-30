Американский обозреватель: В рамках новой военной доктрины для противостояния России и КНР Япония может отказаться от безъядерного статуса

Токио и Вашингтону придется переосмыслить контуры ядерного сдерживания точно так же, как они делают это в отношении обычной военной мощи

Украина сегодня, Восточная Азия завтра.

Надвигается китайская ядерная тень, и Китай, по крайней мере, пригрозит Японии стратегическим нападением, чтобы ограничить ее ответный удар обычными средствами. Следующим этапом американо-японских отношений является планирование ядерного сдерживания