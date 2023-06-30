Американский обозреватель: В рамках новой военной доктрины для противостояния России и КНР Япония может отказаться от безъядерного статуса

Автор статьи в онлайн-издании 19FortyFive, американский обозреватель и китаевед Дэн Блюменталь, считает, что японское правительство взяло курс на активную милитаризацию, кардинально изменив военную доктрину, которая после капитуляции Японии во Второй мировой войне носила сугубо оборонительный характер. Поводом для изменения военной стратегии Токио стал конфликт на Украине и наращивание вооруженного присутствия Китая в регионе, а также агрессивные действия КНДР.
С этой целью оборонный бюджет страны в этом году уже увеличен на 20% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, Япония намеревается нарастить собственное военное производство и вести активную дипломатическую работу по формированию региональной коалиции со странами НАТО, в первую очередь США, для противостояния России и Китаю. На законодательном уровне предпринимаются меры, чтобы снизить зависимость японских предприятий от высокотехнологичной китайской продукции, особенно в отрасли производства полупроводников.
Впервые после Второй мировой войны Токио снимает табу на приобретение оружия, позволяющего наносить не только ответные, но и превентивные удары по возможному противнику. Речь идет, в частности, о ракетах большой дальности.
Следующий шаг в эволюции военной стратегии может оказаться еще более сложным, подчеркивает автор. Ведь чтобы в полной мере противостоять таким державам как Россия и Китай, Японии, очевидно, придется отказаться от безъядерного статуса. И судя по всему, правительство Фумио Кисиды готово пойти на это при помощи США.
Токио и Вашингтону придется переосмыслить контуры ядерного сдерживания точно так же, как они делают это в отношении обычной военной мощи
— считает Блюменталь.
Автор отмечает, что начало военного конфликта на Украине в Токио было воспринято очень остро. Ведь до этого Япония много лет старалась развивать добрососедские отношения с Россией по многим направлениям, в том числе в надежде на разрешение территориального спора относительно принадлежности некоторых Курильских островов. После «вторжения на Украину» стало понятно, что договариваться по этому вопросу с Путиным бесполезно. Премьер Кисида тогда заявил в обращении к нации:
Украина сегодня, Восточная Азия завтра.
Японские лидеры в частном порядке проводят историческую аналогию с европейцами, которые стали более серьезно относиться к собственной безопасности после северокорейского вторжения в Южную Корею при поддержке Советского Союза и коммунистического Китая в 1950 году. В Токио обратили внимание и на позицию Китая, который не осудил Россию за начало военных действий на Украине. Более того, Пекин обвинил США и НАТО в провокации Москвы на принятие такого решения.
С учетом этих обстоятельств, Япония начала более интенсивно двигаться в направлении согласования действий своих сил самообороны со стратегией США и НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Токио стремится к тому, чтобы в случае военного противостояния с Китаем, американские вооруженные силы и войска альянса действовали скоординированно с японским военным командованием. Однако полностью обезопасить себя от угрозы нанесения ядерного удара Китаем Япония может только в том случае, если у нее будут аналогичные вооружения.
Надвигается китайская ядерная тень, и Китай, по крайней мере, пригрозит Японии стратегическим нападением, чтобы ограничить ее ответный удар обычными средствами. Следующим этапом американо-японских отношений является планирование ядерного сдерживания
— еще раз подчеркивает американский эксперт.