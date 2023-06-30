Всемирный банк предоставит Украине очередной кредит на «восстановление» страны

Совет исполнительных директоров Всемирного Банка (ВБ) принял решение о предоставлении Украине кредита в размере 1,5 млрд долларов на «восстановление» страны. Такие данные следуют из пресс-релиза, опубликованного на сайте международной организации. В организации аргументировали своё решение тем, что в стране необходимо устранить все разрушения, вызванные боевыми действиями, проходящими на её территории. Также в документе говорится и о том, что часть из этих средств будет направлена на проведение реформ.Стоит отметить, что одобрение на получение этих денежных средств стало возможным благодаря гарантиям, предоставленным японским правительством. В то же время в организации обратили внимание и на тот факт, что данный кредит – неотъемлемая часть пакета так называемой международной поддержки Киева в нынешнем году.Деньги эти, как ожидается, будут использованы в качестве подспорья для неимущих и перемещённых лиц, равно как и должны способствовать рыночной деятельности и проведению реформ. Также финансирование со стороны ВБ должно придать прозрачности и подотчётности в том, что касается эффективного использования государственных ресурсов.Кстати говоря, недавно Министерство финансов Украины уже сообщало о получении финансирования на общую сумму 1,215 млрд долларов. Средства тогда были предоставлены в рамках Целевого фонда многих доноров ВБ. Их львиная доля – 1,2 млрд $, приходится на США, в то время как ещё 15 млн – на Финляндию. Обещание предоставить ещё 0,5 млрд долларов дала и Великобритания.Среди других финансовых доноров» Киева числится и Международный валютный фонд (МВФ), исполнительный совет которого посредством специальных средств заимствования (SDR) одобрил выделение средств Украине в размере 900 млн долларов. Произошло это после завершения первого обзора программы международной финансовой помощи этой стране.При этом не совсем понятно, о каком восстановлении сейчас может идти речь, если сами украинские власти намерены вести войну до последнего украинца.