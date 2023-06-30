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Всемирный банк предоставит Украине очередной кредит на «восстановление» страны

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Всемирный банк предоставит Украине очередной кредит на «восстановление» страны

Совет исполнительных директоров Всемирного Банка (ВБ) принял решение о предоставлении Украине кредита в размере 1,5 млрд долларов на «восстановление» страны. Такие данные следуют из пресс-релиза, опубликованного на сайте международной организации. В организации аргументировали своё решение тем, что в стране необходимо устранить все разрушения, вызванные боевыми действиями, проходящими на её территории. Также в документе говорится и о том, что часть из этих средств будет направлена на проведение реформ.


Стоит отметить, что одобрение на получение этих денежных средств стало возможным благодаря гарантиям, предоставленным японским правительством. В то же время в организации обратили внимание и на тот факт, что данный кредит – неотъемлемая часть пакета так называемой международной поддержки Киева в нынешнем году.

Деньги эти, как ожидается, будут использованы в качестве подспорья для неимущих и перемещённых лиц, равно как и должны способствовать рыночной деятельности и проведению реформ. Также финансирование со стороны ВБ должно придать прозрачности и подотчётности в том, что касается эффективного использования государственных ресурсов.

Кстати говоря, недавно Министерство финансов Украины уже сообщало о получении финансирования на общую сумму 1,215 млрд долларов. Средства тогда были предоставлены в рамках Целевого фонда многих доноров ВБ. Их львиная доля – 1,2 млрд $, приходится на США, в то время как ещё 15 млн – на Финляндию. Обещание предоставить ещё 0,5 млрд долларов дала и Великобритания.

Среди других финансовых доноров» Киева числится и Международный валютный фонд (МВФ), исполнительный совет которого посредством специальных средств заимствования (SDR) одобрил выделение средств Украине в размере 900 млн долларов. Произошло это после завершения первого обзора программы международной финансовой помощи этой стране.

При этом не совсем понятно, о каком восстановлении сейчас может идти речь, если сами украинские власти намерены вести войну до последнего украинца.
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4 комментария
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  1. Наган
    Наган Сегодня, 11:04
    +2
    С кого возврат получать будут, когда заемщик склеит ласты?
    1. grem
      grem Сегодня, 11:06
      +1
      Я уже со счета сбился ,сколько усраина кредитов набрала ..И опять вопрос ..
      ГДЕ ВСЕ ?
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 11:05
    +1
    1,5 млрд долларов на «восстановление» страны
    Сама формулировка - насмешка. Троллинг удался.
    Дать деньги "на восстановление" в условиях войны, когда даже моя овчарка знает, что деньги будут разворованы, а на остатки купят оружие?
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:05
    0
    После войны придётся оставить Украине на Каломые пару кв. км за колючкой чтобы она расплачивалась за кредиты.