Вооруженные силы Украины продолжают нести значительные потери в военной технике западного производства.
В Telegram-канале «Репортер Руденко» показали кадры подорвавшегося на Запорожском направлении танка Leopard ВСУ.
Как отмечает военный корреспондент, сначала танк Leopard подорвался на мине, а потом в него выстрелили из ПТУР. В итоге танк был уничтожен. Это – далеко не первая потеря танка Leopard немецкого производства.
Напомним, что ВСУ получили танки Leopard от ряда европейских государств. Но, как показала практика, западные танки не смогли обеспечить ВСУ прорыв на Запорожском направлении. Украинские формирования уже успели потерять значительную часть переданной западными государствами военной техники. Одной из главных причин таких потерь стал низкий уровень подготовки экипажей, которые на скорую руку обучались на европейских полигонах стран Североатлантического альянса.
Понятно, что за несколько недель невозможно подготовить квалифицированных командиров и механиков-водителей танков и боевых машин пехоты, но командование ВСУ рассчитывало, что западная военная техника и экипажи, подготовленные Североатлантическим альянсом, помогут украинским войскам добиться успеха на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Западные военные аналитики считают, что Киев переоценил возможности военной техники европейского и американского производства.