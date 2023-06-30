Военное обозрение
Войти Регистрация

Военкоры показали кадры подорвавшегося на Запорожском направлении танка Leopard

6
Военкоры показали кадры подорвавшегося на Запорожском направлении танка Leopard

Вооруженные силы Украины продолжают нести значительные потери в военной технике западного производства.


В Telegram-канале «Репортер Руденко» показали кадры подорвавшегося на Запорожском направлении танка Leopard ВСУ.

Как отмечает военный корреспондент, сначала танк Leopard подорвался на мине, а потом в него выстрелили из ПТУР. В итоге танк был уничтожен. Это – далеко не первая потеря танка Leopard немецкого производства.

Напомним, что ВСУ получили танки Leopard от ряда европейских государств. Но, как показала практика, западные танки не смогли обеспечить ВСУ прорыв на Запорожском направлении. Украинские формирования уже успели потерять значительную часть переданной западными государствами военной техники. Одной из главных причин таких потерь стал низкий уровень подготовки экипажей, которые на скорую руку обучались на европейских полигонах стран Североатлантического альянса.



Понятно, что за несколько недель невозможно подготовить квалифицированных командиров и механиков-водителей танков и боевых машин пехоты, но командование ВСУ рассчитывало, что западная военная техника и экипажи, подготовленные Североатлантическим альянсом, помогут украинским войскам добиться успеха на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Западные военные аналитики считают, что Киев переоценил возможности военной техники европейского и американского производства.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:45
    +2
    Понятно, что за несколько недель невозможно подготовить квалифицированных командиров и механиков-водителей танков и боевых машин пехоты, но командование ВСУ рассчитывало, что западная военная техника и экипажи, подготовленные Североатлантическим альянсом, помогут украинским войскам добиться успеха
    Те кто выживет, в мясорубке, мож чему и научится .... проблема в том, что выживших может стать сильно меньше, чем необходимо для оправдания такого варианта процесса перехода от количества к качеству!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:46
    +2
    Попадание в нишу с БК..Кстати,не взорвалось..Хотя эффект то есть-хана кошке
  3. Комментарий был удален.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:48
    +1
    Они бы и рады никуда не ходить, да только "инвестиции" не позволяют отбояриться. Назвался груздем....., чубатые это точно должны были знать, может на западе по другому говорят, но смысл тот же.
  5. Irokez
    Irokez Сегодня, 10:48
    +1
    низкий уровень подготовки экипажей

    Если танк такая сложная техника для ВСУ, то что говорить о F-16 на которые хотят лётчиков ВСУ переобучить. Там тоже будет подсыпка песка в керосин или разряжать аккумуляторы будут, чтоб не лететь на задание.
    Хорошо если катапульты будут для спасения пилота, а не уничтожения.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:58
    0
    ВСУки- сплошные селяне. Их нельзя ничему ,, обучить» Их уровень- свиноводство, птицеводство. Все остальное для них- космос.
  7. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 11:07
    0
    Противотанковым минам вообще пофигу где и на чём танкисты бандерлогов проходили подготовку и какую технику им взрывать, хоть Леопарды, хоть Абрамсы, хоть Челленджеры. Наехал - получи фашист "разбабаху".