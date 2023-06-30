Военное обозрение
Войти Регистрация

В Киеве пригрозили НАТО бойкотом саммита в Вильнюсе, если Украина не получит приглашение в альянс

15
В Киеве пригрозили НАТО бойкотом саммита в Вильнюсе, если Украина не получит приглашение в альянс

Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит приглашение на вступление в альянс. С таким заявлением выступил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.


Украина пригрозила НАТО бойкотом саммита, который планируется провести 11-12 июля в Вильнюсе. По словам Жовквы, Киев должен получить приглашение на вступление в альянс, в противном случае Зеленский на саммит не поедет. Представитель офиса даже стукнул по столу заявив, что Украина давно подала заявку на вступление, а процедуру все никак не начинают. Он призвал НАТО "набраться мужества" и принять "правильное решение", начав процедуру по вступлению Украины в НАТО.

Мы просим начать процедуру (...) Вильнюсский саммит был бы очень хорошим началом для ответа на эту заявку (...) если участники альянса проявят "дефицит мужества", то у Зеленского не будет причин туда ехать

- пригрозил Жовква добавив, что заявки Швеции и Финляндии сразу же удовлетворили, а Украины нет.

Между тем, судя по последним заявлениям генсека НАТО Йенса Столтенберга, да и европейских политиков различного ранга, членство в НАТО Украине не грозит еще долгое время. Так что Зеленский должен сдержать свое слово и не ездить в Вильнюс, пусть они там сами, без него, попробуют решить мировые проблемы. Но, к сожалению, несмотря на все заявления и клятвы, киевский клоун первым побежит на саммит, чтобы в очередной раз униженно выпрашивать членство в альянсе.

Ранее в НАТО заявили, что на Вильнюском саммите не намерены обсуждать приглашение Украины в альянс, основным вопросом будет "поиск путей", которые могли бы приблизить Киев к членству в блоке.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Rage66
    Rage66 Сегодня, 10:53
    +3
    В Киеве пригрозили НАТО бойкотом саммита в Вильнюсе, если Украина не получит приглашение в альянс

    Похоже на истерику yes
    1. grem
      grem Сегодня, 10:59
      -1
      Цитата: Rage66
      Похоже на истерику

      Завалят Зелю англосаксы ,как пить дать и деньги отберут .
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 10:53
    +3
    Напугали ежа (НАТО) голым.... Да там вздохнут свободно, что с Зелей не надо будет общаться!)))
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:02
      0
      Цитата: Егоза
      Напугали ежа (НАТО) голым....

      В НАТО испугались, сразу пригласили Зеленского и решили его, по совместительству, сделать генсеком НАТО?

      Цитата: Егоза
      Да там вздохнут свободно, что с Зелей не надо будет общаться!)))

      Нужен больно им клоун, бегающий небритым, в состоянии наркотической абстиненции и грязной майке "по полям НАТО" и каждого хватающий за рукав: "Дай миллион! Ну, дай миллион!"...
  3. Tenebrosi
    Tenebrosi Сегодня, 10:54
    +2
    Осталось пригрозить резко прекратить войну. Чтоб всё нато от страха обосралось.
  4. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 10:56
    +1
    Enfant terrible становится несносен!
  5. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 10:57
    0
    Жостко. Зеленский зашёл с козырей. И что теперь делать Столтенбергу ? request
  6. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 10:58
    0
    Украина пригрозила НАТО бойкотом саммита, который планируется провести 11-12 июля в Вильнюсе.
    НАТО надо бы после таких заявлений "напрячься", если у Киевского режима не удается "контрнаступ" на востоке, они ведь могут его реализовать на запад. wink laughing
  7. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 10:58
    0
    Украина пригрозила НАТО бойкотом

    Ой...
  8. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 10:59
    0
    Он ещё туда побежит для того, чтобы поклянчить партию оружия (танки, истребители, ракеты и т.п.).
  9. nobody75
    nobody75 Сегодня, 11:00
    0
    Чувствует, что фронт сыпется...
    С Уважением
  10. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 11:00
    +1
    Пытается себя вести как элитная куртизанка, по факту являясь портовой шл..ой.
  11. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 11:01
    0
    Тюю, оно ещё и капризничает. Мания величия однако непомерная, видимо кокса перенюхал.
  12. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 11:02
    0
    Ну все, дурь опять подвезли. Рабы начинают угрожать господину.
  13. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:11
    +1
    Пусть кормят свиней, работают в сельском хозяйстве. Любой труд в подчете. Но НАТО, ЕС, какие то науки- не их уровень. Не дано. В природе все гармонично. Умеешь пасти свиней- паси. Это- твоё, родное.