В Киеве пригрозили НАТО бойкотом саммита в Вильнюсе, если Украина не получит приглашение в альянс

Мы просим начать процедуру (...) Вильнюсский саммит был бы очень хорошим началом для ответа на эту заявку (...) если участники альянса проявят "дефицит мужества", то у Зеленского не будет причин туда ехать

Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит приглашение на вступление в альянс. С таким заявлением выступил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.Украина пригрозила НАТО бойкотом саммита, который планируется провести 11-12 июля в Вильнюсе. По словам Жовквы, Киев должен получить приглашение на вступление в альянс, в противном случае Зеленский на саммит не поедет. Представитель офиса даже стукнул по столу заявив, что Украина давно подала заявку на вступление, а процедуру все никак не начинают. Он призвал НАТО "набраться мужества" и принять "правильное решение", начав процедуру по вступлению Украины в НАТО.- пригрозил Жовква добавив, что заявки Швеции и Финляндии сразу же удовлетворили, а Украины нет.Между тем, судя по последним заявлениям генсека НАТО Йенса Столтенберга, да и европейских политиков различного ранга, членство в НАТО Украине не грозит еще долгое время. Так что Зеленский должен сдержать свое слово и не ездить в Вильнюс, пусть они там сами, без него, попробуют решить мировые проблемы. Но, к сожалению, несмотря на все заявления и клятвы, киевский клоун первым побежит на саммит, чтобы в очередной раз униженно выпрашивать членство в альянсе.Ранее в НАТО заявили, что на Вильнюском саммите не намерены обсуждать приглашение Украины в альянс, основным вопросом будет "поиск путей", которые могли бы приблизить Киев к членству в блоке.