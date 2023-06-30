Сейчас в Брюсселе собрались главы государств и правительств ЕС, чтобы в течение двух дней обсудить ситуацию на Украине и миграционные проблемы, а в это время французы протестуют против полицейского произвола. И сегодня массовые беспорядки распространились из Франции на Бельгию, где сейчас проходит саммит Евросоюза.Об этом сообщает бельгийская газета The Brussels Times.Сейчас в Брюсселе вспыхнули уличные беспорядки. Манифестанты нападают на полицейских, забрасывая их камнями брусчатки. 29 человек протестующих, как утверждает издание RTBF, местная полиция уже задержала. Из них на двоих завели уголовные дела, остальные отделались административными протоколами.Наиболее «жарко» сейчас в столичном квартале Аннисенс. Там даже пришлось временно закрыть станцию метро.Беспорядки в Бельгии вспыхнули в знак солидарности с протестующими Франции. Там поводом для протестов стало убийство сотрудником полиции 17-летнего парня, произошедшее в Нантере – пригороде Парижа. Очень скоро протестное движение развернулось по всей стране. К настоящему моменту правоохранители задержали не менее 400 человек, в основном, за погромы.Между тем, протесты во Франции не стихают уже четвертый день. На улицах французских городов продолжаются погромы. Протестующие поджигают здания и автомобили, устраивают стычки с полицией. И в связи с этим, президент страны Эммануэль Макрон сегодня повторно собрал кризисный штаб на совещание.