Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Украине не избежать утраты части своих территорий в результате вооруженного конфликта.
Как сообщает информационное агентство Reuters, выставивший свою кандидатуру на предстоящих выборах президента США Трамп подчеркнул, что считает войну на Украине "нелепой" и хочет прекращения гибели людей в ходе боевых действий. Чтобы остановить вооруженный конфликт Киеву придется уступить России часть украинских территорий.
Трамп также добавил, что, если бы он был президентом США, он бы в качестве посредника поспособствовал завершению вооруженного конфликта на Украине. Экс-президент США также добавил, что украинцы заслужили выделение им большого кредита.
По мнению Трампа, в настоящее время США необходимо обеспечить проведение мирных переговоров между Россией и Украиной, для чего нужно свести обе стороны.
Кроме того, Трамп полагает, что президент России Владимир Путин якобы "несколько ослаб" в результате произошедшей попытки военного мятежа. Однако, американский политик не видит альтернативы Путину на высшей государственной должности в России. По его мнению, возможная альтернатива Путину могла бы быть значительно хуже для Запада.
Стоит отметить, что нынешнее руководство США выступает против прекращения боевых действий до полного вывода российских войск со всех занятых в ходе вооруженного конфликта на Украине территорий. Такой подход, естественно, не устраивает Россию.