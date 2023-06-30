Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Украине не избежать утраты части своих территорий в результате вооруженного конфликта.Как сообщает информационное агентство Reuters, выставивший свою кандидатуру на предстоящих выборах президента США Трамп подчеркнул, что считает войну на Украине "нелепой" и хочет прекращения гибели людей в ходе боевых действий. Чтобы остановить вооруженный конфликт Киеву придется уступить России часть украинских территорий.Трамп также добавил, что, если бы он был президентом США, он бы в качестве посредника поспособствовал завершению вооруженного конфликта на Украине. Экс-президент США также добавил, что украинцы заслужили выделение им большого кредита.По мнению Трампа, в настоящее время США необходимо обеспечить проведение мирных переговоров между Россией и Украиной, для чего нужно свести обе стороны.Кроме того, Трамп полагает, что президент России Владимир Путин якобы "несколько ослаб" в результате произошедшей попытки военного мятежа. Однако, американский политик не видит альтернативы Путину на высшей государственной должности в России. По его мнению, возможная альтернатива Путину могла бы быть значительно хуже для Запада.Стоит отметить, что нынешнее руководство США выступает против прекращения боевых действий до полного вывода российских войск со всех занятых в ходе вооруженного конфликта на Украине территорий. Такой подход, естественно, не устраивает Россию.