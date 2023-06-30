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ВС РФ нанесли удар ОТРК «Искандер» по Антоновскому мосту, под которым находился украинский десант

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ВС РФ нанесли удар ОТРК «Искандер» по Антоновскому мосту, под которым находился украинский десант

Российские войска нанесли мощный удар из ОТРК «Искандер» по Антоновскому мосту в Херсонской области. В результате удара, как сообщают российские военные корреспонденты, сложился пролет моста, расположенный как раз над тем местом, куда высадился малый десант ВСУ. В результате удара из ОТРК «Искандер» было уничтожено не менее 30 украинских боевиков, сообщают российские военные корреспонденты.


Ко времени нанесения ракетного удара украинские боевики уже успели рассредоточиться на местности в районе моста. По утверждению военкоров, численность малого десанта составляла около 70 человек. Таким образом, украинские войска пытаются форсировать реку Днепр небольшими силами.

Однако, как утверждают военкоры, командование ВС РФ допустило определенную ошибку. Не был учтен срок самоликвидации дистанционных мин, то есть не прошло 48 часов с момента минирования. Сейчас украинские формирования предпринимают попытки минометного обстрела прилегающей к Антоновскому мосту территории.






Отметим, что украинские формирования неоднократно предпринимают попытки высадиться под Антоновским мостом с целью захвата плацдарма на левом берегу Днепра. Но российские военные успешно отражают все подобные попытки, оперативно уничтожая высаживающихся украинских боевиков.
Использованы фотографии:
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51 комментарий
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:23
    +22
    Кто это пишет и заявляет уже больше года, что у ВС РФ нет ср-в разрушить все мосты через Днепр? Из-за поставок по этим мостам погибли тысячи наших мужиков, включая музыкантов.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:29
      +2
      Цитата: Румaтa
      Из-за поставок по этим мостам

      1200 предприятий на Украине принадлежат нашим олигархам. По этим мостам и вывозится их продукция.... И причем здесь поставка вооружения для убийства наших солдат и мирных жителей - это БИЗНЕС ! am
      1. sheridans
        sheridans Сегодня, 12:04
        +6
        Вот зачем нести эту ахинею? Кто тебе платит, чебураха?
    2. sasha_cho
      sasha_cho Сегодня, 11:38
      -16
      Нашему МО верхушке!!!!, все равно сколько погибло, бабы еще нарожают
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 12:05
        +9
        Цитата: sasha_cho
        бабы еще нарожают

        Не нарожают. Не хотят.
        1. Волшебник ЗОЖ
          Волшебник ЗОЖ Сегодня, 12:22
          +3
          Цитата: мордвин 3
          Не нарожают. Не хотят.
          Осталось об этом доложить в Министерство Обороны. Ну или куда повыше... yes no
      2. Сарбоз
        Сарбоз Сегодня, 12:36
        -1
        Цитата: sasha_cho
        Нашему МО верхушке!!!!, все равно сколько погибло, бабы еще нарожают

        Вы про своего Резникова?
    3. km-21
      km-21 Сегодня, 12:36
      +2
      Цитата: Румaтa
      Кто это пишет и заявляет уже больше года, что у ВС РФ нет ср-в разрушить все мосты через Днепр? Из-за поставок по этим мостам погибли тысячи наших мужиков, включая музыкантов

      Допустим, разрушили все днепровские мосты. И что? Война на этом закончится?
      Отнюдь. Она просто переместится на правый берег, где снабжение нашей армии сильно осложнится. Вдобавок придется усмирять всю левобережную часть Украины, население которой в значительной своей части настроено не так дружелюбно как в Донбассе.

      Поэтому было принято стратегически верное решение - воевать поближе к материковой территории России, где логистическое преимущество будет в пользу России. При этом ставится задача не захвата территории, а перемалывания ресурсов Киева и Запада. После решения этой задачи все остальное сильно упростится.
      1. 224ВП_МО_РФ
        224ВП_МО_РФ Сегодня, 12:40
        -3
        то есть пришли отжать территории, на которых население не лояльно?)))) а зачем?)))))))))))))
        1. km-21
          km-21 Сегодня, 12:52
          +1
          Затем, чтобы на этой территории американцы не смогли разместить ракеты, направленные на Россию. А население через какое-то время снова станет лояльным. Как в советское время.
        2. Панкрат25
          Панкрат25 Сегодня, 13:00
          0
          то есть пришли отжать территории, на которых население не лояльно?)))) а зачем?)))))))))))))

          С этой территории непрерывно обстреливают Донецк и окрестности. Каждый день гибнут люди. Если бы украинцы не стреляли каждый день по России, боевые действия бы уже давно прекратились.
      2. Alister Kroulegg
        Alister Kroulegg Сегодня, 13:09
        0
        Если ты территории до Днепра были под контролем РФ, то с них ВСУ не могли бы проводить мобилизацию
    4. МБРШБ
      МБРШБ Сегодня, 12:39
      0
      Поганые украинские стратегические мосты, по которым идут поставки оружия и товарооборот -- заколдованы, особенно киевские. Заклинания использованы настолько сильные, что Искандер с Кинжалом их не берут. Поэтому наши даже не пытаются. А Антоновский -- он как бы российский, со всеми вытекающими, уязвим даже для Химарсов.
    5. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 12:43
      0
      Цитата: Румaтa
      Кто это пишет и заявляет уже больше года, что у ВС РФ нет ср-в разрушить все мосты через Днепр?

      Ну Искандер всё-таки оперативно-тактический комплекс. Дальность не так велика. Пролёт моста при точном попадании разрушить можно, а опоры вряд ли. Как показывает опыт, пролёты достаточно оперативно восстанавливаются. хотя согласен с вами, это не повод не разрушать хотя бы пролёты, причём на постоянной основе.
    6. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 12:51
      -1
      Во-первых, у них имеется пять ГЭС на Днепре (исключая Каховскую). Их разрушать нежелательно.
      Во-вторых, не забываем, что они могут легко перекинуть понтонный мост в любом месте.
      Всего у них 23 переправы. Это довольно много. Пока один разрушаем, а это не один и не два Кинжала. Каждый Кинжал - 80 млн.р.
      1. Адрей
        Адрей Сегодня, 13:05
        0
        Цитата: ism_ek
        не забываем, что они могут легко перекинуть понтонный мост в любом месте.

        Понтонная переправа через Днепр, это не легко, не просто и не в любом месте.
  2. Orso
    Orso Сегодня, 11:27
    +4
    Ну что, можем когда хотим! Но почему так долго! Разведка,анализ,принятие решения должны на порядок быть быстрее.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:35
      -3
      Цитата: Orso
      Разведка,анализ,принятие решения должны на порядок быть быстрее.

      Тянули муму не одну сотню часов, а нужно решать максимум за час, т.е. на 2 порядка быстрее.
      1. monetam
        monetam Сегодня, 11:45
        +4
        не одну сотню часов- уточните, сколько сотен часов кто за что тянул, а то ваша претензия непонятна.
        1. Владимир-78
          Владимир-78 Сегодня, 12:11
          +14
          Чтобы "блокировать" город Киев, нужно разрушить всего два моста и в городе наступит коллапс. При этом не надо трогать гражданских, ну если только какой то идиот селфи будет делать, на фоне подлетающей ракеты. А это мероприятие было бы очень убедительным аргументом. Вот о чем идет речь.
          1. Волшебник ЗОЖ
            Волшебник ЗОЖ Сегодня, 12:27
            0
            Цитата: Владимир-78
            Чтобы "блокировать" город Киев, нужно разрушить всего два моста и в городе наступит коллапс.
            Вы хотите сказать что наши женерали могли это сделать год назад? И не было бы десятков тысяч трупов наших парней? А нет ли в ваших словах состава преступления по какой-нибудь новомодной статье? fellow
          2. мазута
            мазута Сегодня, 12:31
            +3
            Для тренировки могли бы и по мостам в Николаеве пуски произвести.Вот бы и посмотрели на результат...Там много куда искандером есть бабахнуть,момент бы "переговорная позиция"улучшилась для нас.Но видимо кому то сильно виднее,чем обитателям этого сайта.
          3. ism_ek
            ism_ek Сегодня, 12:54
            0
            Цитата: Владимир-78
            Чтобы "блокировать" город Киев,

            Так то внутри Киева 5 мостов через Днепр полюс туннели метро и и основная часть города на правом берегу, а наша армия наступала преимущественно с левого берега.
  3. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 11:28
    +21
    Российские войска нанесли мощный удар из ОТРК «Искандер» по Антоновскому мосту в Херсонской области. В результате удара, как сообщают российские военные корреспонденты, сложился пролет моста,

    А кто мне тут мозги парил не один месяц, что мост практически невозможно ракетами разрушить? Как приспичило, так и невозможное становится возможным? Я фигею, елки-моталки...
    1. Aken
      Aken Сегодня, 11:31
      +18
      Да все офигели.
      Оказывается, всегда могли, только кто-то не хотел.
      1. Волшебник ЗОЖ
        Волшебник ЗОЖ Сегодня, 12:29
        0
        Цитата: Aken
        Да все офигели. Оказывается, всегда могли, только кто-то не хотел.
        Да все хотели. Просто не могли потому что ещё мятежа не было.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:40
      +20
      Так не искандером же. На все цели их не хватит. И сейчас непонятно нафига.
      И ещё в статье
      . Однако, как утверждают военкоры, командование ВС РФ допустило определенную ошибку. Не был учтен срок самоликвидации дистанционных мин, то есть не прошло 48 часов с момента минирования

      "Командование ВС РФ допустило ошибку" - мины не успели ликвидироваться, всу ведут обстрел миномётами.
      У меня мозг отказывается воспринимать эту инфрмацию - что за галиматья написана. Есть предположения?
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 11:56
        +8
        Цитата: igorbrsv
        "Командование ВС РФ допустило ошибку" - мины не успели ликвидироваться, всу ведут обстрел миномётами.
        У меня мозг отказывается воспринимать эту инфрмацию - что за галиматья написана. Есть предположения?
        recourse "Хотите вы песен? Их есть у меня." (Интервенция) Если у вас мозг человека, то их инфа не для вас. Это просто словесный понос. request Где мины, когда, кто и зачем? recourse Да и выбросить Искандер за полсотни тупых попугаев... fool
        1. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 12:33
          +2
          Цитата: Mavrikiy
          Да и выбросить Искандер за полсотни тупых попугаев..

          Ну не скажите. Мост, капитальное сооружение с приличным запасом прочности и обычной артой его развалить проблематично. Его сначала бандерлоги окучивали чем ни попадя - Смерчи, Хаймарсы и артой, не могли развалить, пока наши при выходе из Херсона несколько пролётов не уронили при отходе. Сейчас, когда там закрепились бандерлоги, лучше пожертвовать одним Искандером, чем той же полусотней наших бойцов при попытке их выбить. А так и мост уронили и 30 нациков прод ним похоронили.
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 12:42
            0
            Цитата: Ныробский
            лучше пожертвовать одним Искандером, чем той же полусотней наших бойцов при попытке их выбить. А так и мост уронили и 30 нациков прод ним похоронили.

            Это из-за 30 нациков мост обрушили? Чудны твои дела, Господь...
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 12:05
        +3
        Цитата: igorbrsv
        У меня мозг отказывается воспринимать эту инфрмацию - что за галиматья написана.

        Там куча галиматьи... Малые десанты... Рассредоточится... Просто ахинея.
    3. МБРШБ
      МБРШБ Сегодня, 12:56
      0
      Цитата: мордвин 3
      А кто мне тут мозги парил не один месяц, что мост практически невозможно ракетами разрушить?

      Хотелось бы посмотреть список "неможликов".
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:35
    +2
    ВС РФ нанесли удар ОТРК «Искандер» по Антоновскому мосту, под которым находился украинский десант
    . Образцово показательно или указательно? Типа, "ты туда не ходы," снег"башка упадёт, совсем больно будет!"
  5. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 11:42
    +2
    Да прям, ощущение, что долго согласовывали на верху. Сколько укро боевиков там теперь до этого удара бродит по округе.
  6. Комментарий был удален.
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:45
    +3
    Что то не то в новости. У "Искандера" БЧ 500кг, не получится сложить пролёт с одного раза, мне так кажется.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:53
      +3
      Цитата: Копчёный
      Что то не то в новости. У "Искандера" БЧ 500кг, не получится сложить пролёт с одного раза, мне так кажется.

      Как и куда попасть..
      По мостам не специализируюсь, но, как строитель, могу сказать, что, например, девятиэтажку можно и тонной не критично повредить, а можно, при наличии умения и определённых конструктивных особенностей, и тремя центнерами в пыль сложить.
    2. bk-sarmat
      bk-sarmat Сегодня, 12:07
      0
      да этот пролёт,уже на ладан дышал,сколько по мосту то прилетало
      1. Alister Kroulegg
        Alister Kroulegg Сегодня, 12:16
        +2
        То есть украинская дрг пряталась под самым повреждённым пролетом ?
  8. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 11:45
    +8
    Одним ударом сложили пролет моста ...
  9. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 11:53
    +1
    не было бы речки,не было б моста.....могём оказывается,когда захотим,но только хотим чё то, по своим мостам)
  10. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 12:05
    +9
    То есть мосты в тылу противника - это кого надо мосты, их трогать нельзя.
    И что заставило наше "руководство" так опозориться? Полтора года было невозможно, а тут - пожалуйста.
  11. Snay
    Snay Сегодня, 12:16
    +5
    Ч.Т.Д.
    И ПВО уничтожаем и мосты ток когда не мешает бизнесу..
    А когда тысячи жизни своих же бойцов спасти- не могем..
  12. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 12:21
    +4
    Российские войска нанесли мощный удар из ОТРК «Искандер» по Антоновскому мосту в Херсонской области. В результате удара, как сообщают российские военные корреспонденты, сложился пролет моста, расположенный как раз над тем местом, куда высадился малый десант ВСУ.

    Ведь можем-же. Вопрос: по-чему не хотим?
  13. 9PA
    9PA Сегодня, 12:26
    0
    Цитата: мордвин 3
    Цитата: sasha_cho
    бабы еще нарожают

    Не нарожают. Не хотят.

    Не переживайте, гости нарожают
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 12:45
      0
      Цитата: 9PA
      Не переживайте, гости нарожают

      За державу обидно.
    2. Волшебник ЗОЖ
      Волшебник ЗОЖ Сегодня, 12:50
      +1
      Цитата: 9PA
      Не переживайте, гости нарожают
      То что гости рожают на передовой не появляется. Да и гостей самих там не видать. sad
  14. Viktor fm
    Viktor fm Сегодня, 12:27
    +3
    Кажется жареный петушок начал клевать в задницу кремлёвским чинушам.
  15. fax66
    fax66 Сегодня, 12:30
    +3
    Вообще многие эксперты писали - какого ... надобностью туда гонят солдат и технику через весь остров, теряют людей и БМ? Выкурить 100 человек из под моста? Да пусть сидят там, они без поддержки бронёй ни фига не смогут сделать.... 1000 человек под пролёт не запихаешь.
    Но каши командиры упорно хотят их оттуда выбить. Лавры победителей спать не дают?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 12:48
      0
      Цитата: fax66
      1000 человек под пролёт не запихаешь.
      Но каши командиры упорно хотят их оттуда выбить. Лавры победителей спать не дают?

      Там, по-моему, кто то новенький нарисовался и с амбициями. Либо старенький разбушевался.
  16. loga.logan2016
    loga.logan2016 Сегодня, 12:48
    +1
    Цитата: 9PA
    Не переживайте, гости нарожают

    Гости конечно нарожают, вот только воевать за Россию эти гости не хотят и не будут.
  17. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 12:53
    0
    Если это следствие высказывания г-на Путина о продвижении фронтовиков на руководящие посты в МО, то Пригожину стоит поставить памятник.