ВС РФ нанесли удар ОТРК «Искандер» по Антоновскому мосту, под которым находился украинский десант

Российские войска нанесли мощный удар из ОТРК «Искандер» по Антоновскому мосту в Херсонской области. В результате удара, как сообщают российские военные корреспонденты, сложился пролет моста, расположенный как раз над тем местом, куда высадился малый десант ВСУ. В результате удара из ОТРК «Искандер» было уничтожено не менее 30 украинских боевиков, сообщают российские военные корреспонденты.Ко времени нанесения ракетного удара украинские боевики уже успели рассредоточиться на местности в районе моста. По утверждению военкоров, численность малого десанта составляла около 70 человек. Таким образом, украинские войска пытаются форсировать реку Днепр небольшими силами.Однако, как утверждают военкоры, командование ВС РФ допустило определенную ошибку. Не был учтен срок самоликвидации дистанционных мин, то есть не прошло 48 часов с момента минирования. Сейчас украинские формирования предпринимают попытки минометного обстрела прилегающей к Антоновскому мосту территории.Отметим, что украинские формирования неоднократно предпринимают попытки высадиться под Антоновским мостом с целью захвата плацдарма на левом берегу Днепра. Но российские военные успешно отражают все подобные попытки, оперативно уничтожая высаживающихся украинских боевиков.