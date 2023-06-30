До саммита НАТО, на котором будет обсуждаться дальнейшая военная помощь Украине, остается все меньше времени, а Киеву так и нечем похвастаться в ходе идущего уже почти месяц «контрнаступления» ВСУ. Упорные попытки украинских формирований прорвать российскую оборону на нескольких участках раз за разом терпят неудачу, лишь пополняя списки уничтоженной бронетехники и количество выбывших из строя, часто безвозвратно, боевиков.
На Запорожском направлении ВСУ используют смешанную тактику, пытаясь пробить нашу оборону. Где-то действуют небольшие отряды диверсантов, на других участках украинцы решаются выдвинуться к российским позициям силами бронеколонн. Результаты везде одинаковые: разведка засекает врага, затем идет его уничтожение. Ниже несколько историй на эту тему, коими переполнены российские паблики. Особо стоит отметить очень слаженные действия разведки, пехоты и артиллерии ВС РФ.
По оперативным данным из открытых источников, накануне противник вновь предпринял атаку с использованием танков и БМП по нашим позициям в районе Пятихатки-Жеребянки Запорожского фронта. Техника врага была обнаружена разведывательными беспилотниками еще на марше, после чего в дело вступила артиллерия. Бронеколонна двигалась по грунтовой дороге, опасаясь мин. Вначале был поражен головной танк, после чего движение остальной техники застопорилось и она стала легкой добычей для наших артиллеристов. О количестве подбитых машин не сообщается, известно, что таковых «несколько».
На другом участке Запорожской обороны, в районе села Работино, разведчики 71-го полка ВС РФ засекли группу украинских диверсантов, пытавшихся проделать проход в минном поле. Мешать им не стали, а лишь отследили, куда возвращаются боевики на отдых после тяжелой и опасной работы. В результате был выявлен опорник ВСУ, который наши разведчики и спецназовцы оперативно атаковали и захватили. Взяты трофеи, в том числе и телефон одного из украинских националистов. Информация на нем оказалась не только интересной, но и полезной.
На Времевском выступе (граница Запорожской области и ДНР) группа из семи украинских боевиков выдвинулась на пикапе к одному из наших опорников. И вновь вылазка заранее была обнаружена с помощью БПЛА, последовали точные удары из минометов. Пикап раскурочен, все семеро диверсантов «задвухсочены». При осмотре тел выяснилось, что уничтожены хорошо подготовленные спецназовцы из украинского нацбата.
Еще один сюжет, теперь уже из района Горловки в ДНР. Здесь противник предпринял попытку решительного наступления двумя бронегруппами. Двигались опять же по дорогам, естественно, были обнаружены. По танкам и бронемашинам наши ударили из крупнокалиберной артиллерии. Несколько машин подбиты, остальные спешно развернулись и удрали обратно. Те, кто при отступлении пытались маневрировать и ушли с колеи, подрывались на минах.
Если уйти от живописных сюжетов уничтожения отдельных групп ВСУ, то ситуация на фронте практически не изменилась. Наши продолжили наступление на Кременном направлении: за два часа сегодня бойцы российской армии взяли два опорных пункта украинских боевиков. На Артемовском направлении ВСУ сосредотачивали усилия у водохранилища и в районе Клещеевки на южном фланге. На северном фланге враг ежедневно предпринимает попытки прорыва на участке Васюковка-Раздоловка, идут бои. Под Угледаром отбиты атаки ВСУ со стороны Левадного в направлении села Приютное.
В прифронтовой зоне на своей стороне ВСУ проводят перегруппировку и пополнение изрядно потрепанных частей, приводят в порядок и подвозят новые партии боевой техники. Накапливают боеприпасы. Одним словом, готовятся к еще одному, «самому мощному» удару, который очевидно состоится в канун саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.