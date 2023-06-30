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Представители молдавской оппозиции намерены провести в стране референдум о внешнеполитическом курсе развития Молдовы

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Представители молдавской оппозиции намерены провести в стране референдум о внешнеполитическом курсе развития Молдовы

Сторонники уже запрещённой в Молдове оппозиционной политической партии «Шор» подали в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации инициативной группы с целью организации консультативного референдума о внешнеполитическом курсе развития республики, а также статусе нейтралитета. Об этом сообщает Noi.md.


Так, по данным молдавского портала, ещё в начале этого месяца делегаты со всей страны провели собрание в Оргееве, в ходе которого было принято решение об инициировании республиканского плебисцита, который будет носить консультативный характер. Также на встрече было решено, что сбором подписей займётся инициативная группа, руководить которой будет мэр города Павел Вережану.

Сегодня мы предприняли важный шаг, целью которого стало создание группы в поддержку проведения референдума. Только народ вправе решать, какой путь следует избрать Молдавии. Мы действительно прилагаем усилия с тем, чтобы изменить эту страну, так что референдум является наилучшим решением для молдавских граждан

– заявил оргеевский градоначальник журналистам уже после передачи соответствующих документов в ЦИК.

Тем временем около здания ЦИК собрались сторонники оппозиционных сил республики, которые проводят митинг в поддержку проведения плебисцита.

Наша позиция заключается в том, что Молдове необходим тотальный нейтралитет. Мы не должны и не намерены принимать участие в каких-либо геополитических играх

– отметил мэр Оргеева.

Ранее подобные мероприятия в этом отношении «шоровцы» уже проводили в «северной» столице Республики Молдова – Бельцах, а также на юге страны – в Комрате, являющегося столицей Гагаузской автономии. По данным политформирования, с требованием провести соответствующий референдум уже высказалось порядка 60 тыс. человек.
Использованы фотографии:
https://partidulsor.md/
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3 комментария
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  1. alystan
    alystan Сегодня, 13:10
    +2
    Не слишком ли поздно спохватились? Санду-нцы просто так теперь "завоеванное" не выпустят из своих потливых ручек.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 13:11
      +2
      Никто им не даст провести референдум. Санду на максимум будет пытаться разорвать отношения с Россией. Для этого она и избиралась.
      Будет уроком всем евроинтегралистам.
      Россия без Молдовы себя хорошо чувствует. А Молдова без России?
      Россия - не только недорогие энергоресурсы для дружественных соседских стран, но и рынок сбыта ненужных в Европе товаров.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:11
    +2
    Думаю идея с референдумом не пройдёт. Майке в сандалиях это не нужно от слова совсем. Да и её кураторам этот референдум ни к чему. Мнение народа знать необязательно когда указания даны и курс намечен "гегемоном и компанией".