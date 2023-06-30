Делегация Судана на встрече с главой МИД РФ попросила помощи в урегулировании конфликта

Делегация Судана в ходе встречи в Москве с главой российского МИД Сергеем Лавровым попросила помощи в урегулировании вооруженного конфликта, продолжающегося в этой африканской стране.Прибывший в Москву заместитель главы переходного суверенного совета Судана Малик Агар в ходе пресс-конференции рассказал, что делегация ознакомила Лаврова с дорожной картой по урегулированию кризиса в стране. Он также добавил, что власти Судана рассматривают Россию как дружественное государство и рассчитывают на разностороннее экономическое и стратегическое взаимодействие.Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия с озабоченностью следит за создавшейся в Судане ситуацией и готова оказать содействие в урегулировании конфликта. В настоящее время с заинтересованными в урегулировании кризиса сторонами поддерживает диалог российская дипмиссия в Хартуме.В Судане с апреля текущего года продолжаются боевые действия между силами быстрого реагирования и регулярными войсками страны. Стороны противостояния обмениваются противоречивыми заявлениями о своих успехах в ходе боевых действий и установлением контроля над объектами, развернув масштабную информационную кампанию в местных СМИ.По данным, представленным верховным комиссаром ООН по правам человека, по меньшей мере 958 мирных жителей были убиты и почти пять тысяч получили ранения в период продолжения боевых действий 15 апреля по 12 июня.