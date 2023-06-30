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Делегация Судана на встрече с главой МИД РФ попросила помощи в урегулировании конфликта

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Делегация Судана на встрече с главой МИД РФ попросила помощи в урегулировании конфликта

Делегация Судана в ходе встречи в Москве с главой российского МИД Сергеем Лавровым попросила помощи в урегулировании вооруженного конфликта, продолжающегося в этой африканской стране.


Прибывший в Москву заместитель главы переходного суверенного совета Судана Малик Агар в ходе пресс-конференции рассказал, что делегация ознакомила Лаврова с дорожной картой по урегулированию кризиса в стране. Он также добавил, что власти Судана рассматривают Россию как дружественное государство и рассчитывают на разностороннее экономическое и стратегическое взаимодействие.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия с озабоченностью следит за создавшейся в Судане ситуацией и готова оказать содействие в урегулировании конфликта. В настоящее время с заинтересованными в урегулировании кризиса сторонами поддерживает диалог российская дипмиссия в Хартуме.

В Судане с апреля текущего года продолжаются боевые действия между силами быстрого реагирования и регулярными войсками страны. Стороны противостояния обмениваются противоречивыми заявлениями о своих успехах в ходе боевых действий и установлением контроля над объектами, развернув масштабную информационную кампанию в местных СМИ.

По данным, представленным верховным комиссаром ООН по правам человека, по меньшей мере 958 мирных жителей были убиты и почти пять тысяч получили ранения в период продолжения боевых действий 15 апреля по 12 июня.
Использованы фотографии:
МИД РФ
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18 комментариев
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  1. Волшебник ЗОЖ
    Волшебник ЗОЖ Сегодня, 12:17
    +2
    У нас ихтамнетов не осталось. Александр Григорьевич, Ваш выход!
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 12:18
      +3
      боевые действия между силами быстрого реагирования и регулярными войсками

      А откуда пополняют боеприпасы силы быстрого реагирования? Без третьей стороны тут явно не обошлось.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 13:04
      0
      Цитата: Волшебник ЗОЖ
      У нас ихтамнетов не осталось. Александр Григорьевич, Ваш выход!

      Африка, Б. Восток, Балтийские тигры - гастроли у песняров теперь на годы расписаны!
  2. кредо
    кредо Сегодня, 12:19
    +1
    Кроме того, что суданец выглядит "огурцом" он ещё и одет стильно и модно.
    Вот с кем нужно налаживать экономические отношения, а не пресмыкаться перед англосаксами и их европейскими шестёрками.

    Судан и Россия братья на век : good
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:50
      -1
      Цитата: кредо
      Судан и Россия братья навек : good

      Пхай-пхай? lol

      Не подумайте, что я что-то имею против Судана или вашего комментария. Как раз таки "за".
      Просто лозунг "кагбэ" напомнил... lol
    2. Фёдор М
      Фёдор М Сегодня, 12:58
      0
      А как он должен одет?! В шкуре льва?!
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 13:07
      0
      Цитата: кредо
      Судан и Россия братья на век :

      Помню, помню: "Хинди - Руси - пхай, пхай!" А теперь - и нашим и вашим...
      Индия - родина ... цыган!
  3. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 12:25
    +7
    Скажите, я один подумал про очередную африканскую командировку оркестрантов "Вагнера"?
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 12:29
      +2
      Цитата: Пауль Зиберт
      Скажите, я один подумал про очередную африканскую командировку оркестрантов "Вагнера"?

      Нет. Я тоже подумал, что музыка объединяет.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 13:08
      -1
      Цитата: Пауль Зиберт
      Скажите, я один подумал про очередную африканскую командировку оркестрантов "Вагнера"?

      "Песняров"...
    3. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 13:18
      0
      Тут главное не ошибиться, за кого воевать наемникам. И Силы быстрого реагирования и Армия Судана - мятежники, скинувшие законное правительство.
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:28
    0
    власти Судана рассматривают Россию как дружественное государство и рассчитывают на разностороннее экономическое и стратегическое взаимодействие.
     Ежели так,то вот он карт-бланш,России,осталось дело за малым, примирить враждующие группировки..Каждой бан...ээээ группировке пообещать,равное распределение плюшек,от России,что бы никто,не обиделся.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 12:44
      0
      Брать надо ливию. Выдавить италию и ес.
      Ключ к пустыням.
      Рядом алжир и мали. Нигер. Кто то должен выдавить французов из их бывших колоний.
      А кто бритов?
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 13:09
      0
      Цитата: kor1vet1974
      Ежели так,то вот он карт-бланш,России,осталось дело за малым, примирить враждующие группировки..Каждой бан...ээээ группировке пообещать,равное распределение плюшек,от России,что бы никто,не обиделся.

      Только пекарня должна быть под нашим контролем, и чтоб повар-пекарь был с тонким музыкальным слухом...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:35
    0
    Делегация Судана на встрече с главой МИД РФ попросила помощи в урегулировании конфликта
    У них там просто за власть и бабло бодаются или конфликт глубинный, религиозный, племенной???
    1. ReTeplov
      ReTeplov Сегодня, 13:01
      0
      К сожалению ни то и ни другое. Это принципиальная проблема всей Африки (да и не только её). Некое государство (а точнее его финансово-политические элиты) продолжает бороться за мировую гегемонию. В рамках этой борьбы, в том числе и на Африканском континенте, путём организации и финансирования гражданских войн и межгосударственных конфликтов, сдерживается развитие различных регионов потенциально угрожающих гегемонии.
      https://youtube.com/clip/UgkxWMvy_lcmUxh4UkBBWpxJtqOW2K_f0whZ
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 13:11
      0
      Цитата: rocket757
      У них там просто за власть и бабло бодаются или конфликт глубинный, религиозный, племенной???

      Все конфликты - из-за перераспределения потоков...
  6. Дво
    Дво Сегодня, 13:11
    0
    Пускай негры у себя сами бодаются, нас с базой ВМФ динамили, а теперь прибежали.У нас война на Украине. Извините негры, бананьев нема.