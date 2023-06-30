Обеспечивающий связь с неисправными субмаринами на больших глубинах «аварийный чемоданчик» разработали в России

Экипажи российских спасательных судов будут комплектоваться специальным "аварийным чемоданчиком", способным обеспечить связь с аварийной подлодкой, лежащей на грунте. О разработке рассказали в НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия".
Специальный комплекс звукопроводной связи разработан для Военно-морского флота России, он способен обеспечить устойчивую связь с аварийной подводной лодкой, находящейся на глубине до 600 метров. Из-за своей компактности комплекс назван "аварийным чемоданчиком", поскольку все необходимое действительно размещается в небольшом чемодане.
Весь комплект устройств связи помещается в одном чемоданчике. Позволяет осуществлять устойчивую звукоподводную связь с аварийной подлодкой. Автономность комплекта обеспечивает аккумулятор, который позволяет работать до шести часов
- приводит РИА Новости сообщение НИИ.
Как пояснили в институте, для работы комплекса необходимо, чтобы спасатель на любом надводном корабле, катере или даже лодке, разместился над местом аварии и опустил в воду антенну гидрофона, после чего может спокойно голосом общаться с экипажем аварийной субмарины. Прибор обеспечивает устойчивую связь на глубинах до 600 метров.
Прибор прошел испытания в рамках комплексной экспедиции "Умка-2021" в Арктике, подтвердив свои характеристики при работе с подводной лодкой и даже водолазом. Но у Минобороны были некоторые требования, в связи с чем комплекс был доработан. Модернизированный комплекс был представлен на Международном военно-морском салоне МВМС-2023 в Кронштадте.