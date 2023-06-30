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Обеспечивающий связь с неисправными субмаринами на больших глубинах «аварийный чемоданчик» разработали в России

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Обеспечивающий связь с неисправными субмаринами на больших глубинах «аварийный чемоданчик» разработали в России

Экипажи российских спасательных судов будут комплектоваться специальным "аварийным чемоданчиком", способным обеспечить связь с аварийной подлодкой, лежащей на грунте. О разработке рассказали в НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия".


Специальный комплекс звукопроводной связи разработан для Военно-морского флота России, он способен обеспечить устойчивую связь с аварийной подводной лодкой, находящейся на глубине до 600 метров. Из-за своей компактности комплекс назван "аварийным чемоданчиком", поскольку все необходимое действительно размещается в небольшом чемодане.

Весь комплект устройств связи помещается в одном чемоданчике. Позволяет осуществлять устойчивую звукоподводную связь с аварийной подлодкой. Автономность комплекта обеспечивает аккумулятор, который позволяет работать до шести часов

- приводит РИА Новости сообщение НИИ.

Как пояснили в институте, для работы комплекса необходимо, чтобы спасатель на любом надводном корабле, катере или даже лодке, разместился над местом аварии и опустил в воду антенну гидрофона, после чего может спокойно голосом общаться с экипажем аварийной субмарины. Прибор обеспечивает устойчивую связь на глубинах до 600 метров.

Прибор прошел испытания в рамках комплексной экспедиции "Умка-2021" в Арктике, подтвердив свои характеристики при работе с подводной лодкой и даже водолазом. Но у Минобороны были некоторые требования, в связи с чем комплекс был доработан. Модернизированный комплекс был представлен на Международном военно-морском салоне МВМС-2023 в Кронштадте.
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7 комментариев
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  1. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 12:52
    -2
    Ну-ну. Тут лет пять назад рассказывали про перспективный порох из конопли. И много мы конопляных полей увидели?
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 13:03
      0
      Успокойтесь это про спасение людей, чемоданщик . В нём нет конопли, в основном там кремний и железо + пластик.
      А курить порох так себе идея....... .........wassat
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:53
    -3
    Антарктиду надо присоедиеить. Пингвины поб гнетом британии.
    Спасти пингвина.
    На их частотах можно команды передавать и принимать?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:02
      -1
      Цитата: антивирус
      Пингвины поб гнетом британии.
      Спасти пингвина.

      Там Гундяев был. Так что это наши пингвины. Православные.
  3. alystan
    alystan Сегодня, 13:07
    +1
    ... для работы комплекса необходимо, чтобы спасатель на любом надводном корабле, катере или даже лодке, разместился над местом аварии и опустил в воду антенну гидрофона, после чего может спокойно голосом общаться с экипажем аварийной субмарины.

    И любой желающий, оказавшийся поблизости, может либо просто подслушивать, либо даже присоединиться к беседе... )))
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:12
    0
    Если говорить про атомные подводные лодки, которые могут оказаться на дне неважно какой глубины, это блин уже проблема сама по себе. Они не предназначены ложится на грунт, там вроде система всплытия не как у дизелюх. Нет, хорошо конечно, что можно будет поговорить, если что, не дай Бог.
  5. Konnick
    Konnick Сегодня, 13:12
    0
    О разработке рассказали в НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия".

    Специальный комплекс звукопроводной связи разработан для Военно-морского флота России, он способен обеспечить устойчивую связь с аварийной подводной лодкой, находящейся на глубине до 600 метров.

    Если такой прибор создали, то зачем на каждом углу об этом кричать? И сразу светить на выставке? Опять больше похоже на распил...Иначе секретную работоспособную установку нельзя так афишировать, тем более на выставках.