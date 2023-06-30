Главком ВСУ: Медленное контрнаступление - это проблемы не Украины, а воспринимающих его как шоу наблюдателей

Главнокомандующий ВСУ в резких формулировках прокомментировал вопросы американских журналистов по поводу того, что украинское контрнаступление идёт крайне низкими темпами и фактически не достигает тех целей, о которые ранее в самом Киеве заявляли. Напомним, что командование ВСУ намеревалось максимум к 18 июня взять под контроль Мелитополь, а затем выйти к Крымскому полуострову. Через три дня контрнаступлению ВСУ «исполнится» ровно месяц.
В интервью репортёрам Washington Post Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ – «это не шоу».
Залужный:
Это не шоу, за которым может наблюдать мир и делать ставки и тому подобное. Нам каждый метр даётся кровью.
Далее Залужный фактически повторил вчерашний выпад советника главы офиса Зеленского русофоба Подоляка, обвинившего Запад в том, что тот поставляет недостаточно боеприпасов для нужд ВСУ и практически не поставляет дальнобойных ракет.
Залужный:
Без полного необходимого нам снабжения планы контрнаступления вообще не осуществимы. Но они выполняются. Да, не так быстро, как отдельным, воспринимающим всё как шоу, наблюдателям хотелось бы.
По словам Залужного, это не проблемы Украины, а проблемы именно наблюдателей, воспринимающих контрнаступление как шоу.
Залужный:
Чтобы всё пошло быстрее, нам нужно больше всех видов оружия, уже поставленного, а также истребители F-16.
По заявлению Залужного, сам Запад бы без превосходства в воздухе операцию по наступлению даже не начинал:
А мы, украинцы, начали. Это притом, что превосходство России в артиллерии на ряде участков десятикратное.
Как видно, со стороны Украины всё чаще сыплются обвинения в адрес Запад. Мол, это он плохо вооружает Украину и при этом слишком многого ждёт от ВСУ. А упоминание о том, что Запад бы не начинал операцию без массированного использования авиации, и вовсе свидетельствует о том, что именно Запад толкал Украину к наступлению любой ценой и что киевский режим на это пошёл.