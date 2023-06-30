Главком ВСУ: Медленное контрнаступление - это проблемы не Украины, а воспринимающих его как шоу наблюдателей

Это не шоу, за которым может наблюдать мир и делать ставки и тому подобное. Нам каждый метр даётся кровью.

Без полного необходимого нам снабжения планы контрнаступления вообще не осуществимы. Но они выполняются. Да, не так быстро, как отдельным, воспринимающим всё как шоу, наблюдателям хотелось бы.

Чтобы всё пошло быстрее, нам нужно больше всех видов оружия , уже поставленного, а также истребители F-16.

А мы, украинцы, начали. Это притом, что превосходство России в артиллерии на ряде участков десятикратное.