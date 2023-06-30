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Главком ВСУ: Медленное контрнаступление - это проблемы не Украины, а воспринимающих его как шоу наблюдателей

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Главком ВСУ: Медленное контрнаступление - это проблемы не Украины, а воспринимающих его как шоу наблюдателей

Главнокомандующий ВСУ в резких формулировках прокомментировал вопросы американских журналистов по поводу того, что украинское контрнаступление идёт крайне низкими темпами и фактически не достигает тех целей, о которые ранее в самом Киеве заявляли. Напомним, что командование ВСУ намеревалось максимум к 18 июня взять под контроль Мелитополь, а затем выйти к Крымскому полуострову. Через три дня контрнаступлению ВСУ «исполнится» ровно месяц.


В интервью репортёрам Washington Post Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ – «это не шоу».

Залужный:

Это не шоу, за которым может наблюдать мир и делать ставки и тому подобное. Нам каждый метр даётся кровью.

Далее Залужный фактически повторил вчерашний выпад советника главы офиса Зеленского русофоба Подоляка, обвинившего Запад в том, что тот поставляет недостаточно боеприпасов для нужд ВСУ и практически не поставляет дальнобойных ракет.

Залужный:

Без полного необходимого нам снабжения планы контрнаступления вообще не осуществимы. Но они выполняются. Да, не так быстро, как отдельным, воспринимающим всё как шоу, наблюдателям хотелось бы.

По словам Залужного, это не проблемы Украины, а проблемы именно наблюдателей, воспринимающих контрнаступление как шоу.

Залужный:

Чтобы всё пошло быстрее, нам нужно больше всех видов оружия, уже поставленного, а также истребители F-16.

По заявлению Залужного, сам Запад бы без превосходства в воздухе операцию по наступлению даже не начинал:

А мы, украинцы, начали. Это притом, что превосходство России в артиллерии на ряде участков десятикратное.

Как видно, со стороны Украины всё чаще сыплются обвинения в адрес Запад. Мол, это он плохо вооружает Украину и при этом слишком многого ждёт от ВСУ. А упоминание о том, что Запад бы не начинал операцию без массированного использования авиации, и вовсе свидетельствует о том, что именно Запад толкал Украину к наступлению любой ценой и что киевский режим на это пошёл.
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9 комментариев
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  1. Седов
    Седов Сегодня, 13:00
    0
    Видать не слабо ему череп трепанировали. Повторить удар надо.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:06
      0
      Даже вот как-то сомнительно комментировать того, кого уже давно никто не видел в живую и сомневается в подлинности интервью.
      Зачем ВО подставляться так? recourse
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 13:16
        0
        Видели Залужного много раз после того случая.
        Просто его накануне наступления оттеснили с первых ролей, чтобы все прогнозируемые успехи записать на счет Зеленского. Но не срослось.
  2. flSergius
    flSergius Сегодня, 13:02
    0
    Это не шоу, за которым может наблюдать мир и делать ставки
    Что он несёт? Я подрывы Леопёрдов смотрю под кофеёк и поставил против контрнахрюка кругленькую сумму - думаю обогатиться.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 13:17
      0
      поставил против контрнахрюка кругленькую сумму - думаю обогатиться

      А когда объявят результаты?
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:07
    0
    Да уж какое шоу! Педобардак с потаскаными лЕдями, давно проторчавшими последние мозги. Даже на шоу уродов не тянет. Потому и рейтинги у вас сейчас падают!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:13
    0
    это не проблемы Украины, а проблемы именно наблюдателей, воспринимающих контрнаступление как шоу.
    Нет это проблемы именно Украины, которая через СМИ, в т.ч. зарубежные начала анонсировать свое контрнаступление задолго до его начала. Тем самым превратив его в ожидаемое шоу, которое "друзья Украины" сегодня наблюдают и результатами которого очень недовольны.
    Запад бы без превосходства в воздухе операцию по наступлению даже не начинал: А мы, украинцы, начали
    Даже это себе в заслугу записали. Забыл еще приписать тысячи погибших и раненых в результате "мясных штурмов". И конечно дежурное - дайте.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:15
    0
    Главком ВСУ: Медленное контрнаступление - это проблемы не Украины, а воспринимающих его как шоу наблюдателей
    . А так можно было... с самого начала, заявить?
    А тож, некоторые давно должны/хотели, где то кофе попить, моллюсков поесть и... прочие, разные хотелки.
  6. Болторез
    Болторез Сегодня, 13:18
    0
    воспринимающих его как шоу наблюдателей
    Деньги,и немалые,уплачены- так что представление должно состояться.Все по честному.