ВС РФ предприняли контратаку в районе Времевского выступа. Об этом заявил политик Владимир Рогов, руководитель действующего в российской Запорожской области общественного движения «Мы вместе с Россией».
Как отметил Рогов, российские войска контратаковали противника в направлении села Ровнополь в Донецкой Народной Республике. Ранее данная территория была захвачена украинскими формированиями.
По сообщению РИА Новости, ссылающегося на слова Рогова, российские войска нанесли артиллерийские и минометные удары по находящимся в серой зоне селам Великая Новоселка, Павловка и Владимировка, где в настоящее время находятся украинские формирования. В контратаке в районе Ровнополя приняли участие подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота и ОБТФ «Каскад» из ДНР.
Ранее Рогов сообщал, что украинские формирования пытались предпринять попытку нанесения ударов по г. Бердянск Запорожской области, использовав для этой цели ракеты Storm Shadow англо-французского производства. Как известно, ракеты западного производства регулярно применяются украинскими формированиями для нанесения ударов по жилым районам городов и населенных пунктов, по объектам гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы.
Ранее стало известно о серии взрывов в Бердянске Запорожской области. По словам Рогова, украинские военные могли предпринять попытку удара по городу с применением англо-французских крылатых ракет.