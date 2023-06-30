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Политик Рогов сообщил о контратаке ВС РФ в районе Времевского выступа в направлении села Ровнополь

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Политик Рогов сообщил о контратаке ВС РФ в районе Времевского выступа в направлении села Ровнополь

ВС РФ предприняли контратаку в районе Времевского выступа. Об этом заявил политик Владимир Рогов, руководитель действующего в российской Запорожской области общественного движения «Мы вместе с Россией».


Как отметил Рогов, российские войска контратаковали противника в направлении села Ровнополь в Донецкой Народной Республике. Ранее данная территория была захвачена украинскими формированиями.

По сообщению РИА Новости, ссылающегося на слова Рогова, российские войска нанесли артиллерийские и минометные удары по находящимся в серой зоне селам Великая Новоселка, Павловка и Владимировка, где в настоящее время находятся украинские формирования. В контратаке в районе Ровнополя приняли участие подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота и ОБТФ «Каскад» из ДНР.


Ранее Рогов сообщал, что украинские формирования пытались предпринять попытку нанесения ударов по г. Бердянск Запорожской области, использовав для этой цели ракеты Storm Shadow англо-французского производства. Как известно, ракеты западного производства регулярно применяются украинскими формированиями для нанесения ударов по жилым районам городов и населенных пунктов, по объектам гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы.

Ранее стало известно о серии взрывов в Бердянске Запорожской области. По словам Рогова, украинские военные могли предпринять попытку удара по городу с применением англо-французских крылатых ракет.
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2 комментария
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  1. astepanov
    astepanov Сегодня, 13:11
    0
    И каковы итоги удара? Что-то маловато информации от Рогова
  2. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:18
    0
    Tötet alle, lasst keinen von diesen Nazis am leben
    und kommt heil und gesund zurück...!!!