WSJ: американские военные отговаривают своих детей поступать на службу в армию

Это засело у меня в голове

Американские военные отговаривают своих детей поступать на службу в армию. Даже ветераны вооруженных сил и потомственные военнослужащие не хотят, чтобы потомки шли по их стопам.Об этом пишет в своей статье обозреватель американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).Пентагон изо всех сил пытается сохранить одни из главных источников поступления новобранцев в армию, которыми являются так называемые армейские или флотские династии. Но семьи военнослужащих, разочарованных в Вооруженных силах, оказывают влияние на молодых людей, убеждая их отказаться от идеи поступать на службу в армию.В качестве примера автор приводит ситуацию в семье молодой 22-летней американки Скай Нисперос. Ее дедушка приехал в страну из Мексики и стал гражданином США, поступив на службу в Военно-морские силы. Отец девушки, Эрнест Нисперос, является действующим офицером ВВС Соединенных Штатов и имеет 20-летний стаж на службе. Да и сама Скай с детства мечтала пойти по стопам отца и деда, став летчиком-истребителем.- рассказала она.Но теперь отец отговаривает Скай от такого шага.Ее случай далеко не единственный. Кроме того, среди молодых американцев складывается мнение, что служба в Вооруженных силах США является непрестижным занятием.Данная проблема далеко не нова. Еще в предыдущие годы в американской прессе неоднократно сообщалось о дефиците новобранцев в Вооруженных силах Соединенных Штатов.