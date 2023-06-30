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Грузинский премьер: Грузия близка к полной реализации всех рекомендаций для получения статуса кандидата в члены ЕС

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Грузинский премьер: Грузия близка к полной реализации всех рекомендаций для получения статуса кандидата в члены ЕС

Грузия выполнила практически все рекомендации, выдвинутые Европейской комиссией, направленные на получение страной статуса кандидата в члены Евросоюза. С таким заявлением грузинский премьер Ираклий Гарибашвили выступил перед парламентом страны. По словам главы грузинского исполнительного органа, Тбилиси приложил немало усилий для достижения этого результата.


Если судить о том, заслужила ли этого [получения статуса кандидата на вступление в ЕС] Грузия, то могу сказать о том, что наша страна сумела добиться существенного прогресса в этом направлении. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что 11 из 12 рекомендаций фактически уже выполнены

– подчеркнул Гарибашвили, не уточнив, однако, о какой последней невыполненной рекомендации идёт речь.

Вместе с тем, в своей речи перед грузинскими законодателями, глава кабмина выступил с обвинениям в адрес оппозиции, а также отдельных европейских политиков, которые, по его мнению, препятствуют процессу выполнения соответствующих рекомендаций. Как считает он, некоторые не желают получение Грузией статуса кандидата в члены ЕС.

Напомним, что до этого премьер-министр страны уже выражал уверенность в получении республикой статуса кандидата к концу нынешнего года.

Кстати говоря, ранее один из депутатов Европарламента высоко оценила перспективы Грузии на пути к евроинтеграции, заявив о том, что её возможность стать частью Союза ещё не упущена. Более того, евродепутат напомнила председателю грузинского правительства и о том, что в этом случае его стране придётся сделать свой выбор в пользу сотрудничества либо с Брюсселем, либо с Москвой. Теперь в ЕС принимают при выполнение директивы полного разрыва отношений с Россией, что говорит о тоталитарном характере этого политического образования.
Использованы фотографии:
https://parliament.ge/
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15 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:56
    +2
    С Россией не воюешь, санкции не вводишь - не кандидат ты в ЕС, не кандидат.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:58
    +2
    Теперь в ЕС принимают при выполнение директивы полного разрыва отношений с Россией
    Да и раньше принимали на тех же условиях. Просто принимали страны, которые и без рекомендаций ЕС сами разрывали отношения с Россией стремясь в "светлое будущее". С грузинами понятно - рассчитывают на халяву в ЕС и содержание, а вот ЕС понимает кого хочет пустить в свой "дом"? Хотя им это ни к чему, т.к. прибалтов, болгар и др. румын приняли с охотой.
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 14:04
    +2
    Вина Грузии представлены в России шире, нежели из Италии. Боржоми, фрукты и овощи - не пора ли напомнить грызунам, что всё это мы вполне можем "купить в другом магазине"?! К письму приложить несколько галстуков от наших кутюрье...
  4. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 14:10
    -2
    Как гражданин Европы я поддерживаю вступление новых членов. Мне нравится свободное перемещение товаров и людей, мне нравится иметь единую валюту. Мне нравится пользоваться услугами здравоохранения, когда я путешествую по Европе. Имеют общие нормативные критерии. Однако пришло время изменить некоторые элементы функционирования ЕС. Первое, безусловно, единогласное голосование. Больше так продолжаться не может. Нам нужно ввести большинство или квалифицированное большинство голосов по определенным темам. Тот, кто не согласен, должен уйти. Все они сумели ужиться в Швейцарии, со временем можно будет создать европейскую конфедерацию.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:24
      +2
      . Мне нравится пользоваться услугами здравоохранения, когда я путешествую по Европе.

      А сколько стоит "опция" здравоохранения и что туда входит?
      И ещё вопрос. Надеюсь разрешение гомосятины в условия интеграции не входит? feel Или прям по полной? А то мне что-то подсказывает что евросоюз вскоре ужмется в размерах. Ну или вымрет
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:30
      -1
      Как гражданин России я поддерживаю вступление новых регионов в состав России. Мне нравится свободное перемещение товаров и людей, мне нравится иметь единую валюту. Мне нравится пользоваться услугами здравоохранения, когда я путешествую по России. Имеют общие нормативные критерии.
      А вот все остальное уже не имеет ничего общего с демократическими ценностями ЕС, прочь руки от Венгрии.
    3. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:33
      0
      Цитата: Decimalegio
      Мне нравится пользоваться услугами здравоохранения,

      Вопрос. Сколько у вас зубодерня стоит?
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 14:12
    +1
    А мне нарзан больше нравится, а вино я вообще не пью.
  6. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 14:18
    0
    Знатная, фкусная морковка.
    Сколько там уже десятков лет Турция в кандидатах пребывает?
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:21
    +1
    Грузия близка к полной реализации всех рекомендаций для получения статуса кандидата в члены ЕС

    Господин обещал назначить кандидатом в любимую жену?
  8. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 14:27
    0
    Весь чай с палками собрали, плюс Киндзмараули, и отправили на Колхиде в ЕС. Принимайте меня, принимайте, принимайте такой как я есть...
  9. Goto
    Goto Сегодня, 14:28
    0
    И все еще осел (Грузия) бежит за подвешенной перед носом морковкой )))))))
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:29
    0
    евродепутат напомнила председателю грузинского правительства и о том, что в этом случае его стране придётся сделать свой выбор в пользу сотрудничества либо с Брюсселем, либо с Москвой. Теперь в ЕС принимают при выполнение директивы полного разрыва отношений с Россией, что говорит о тоталитарном характере этого политического образования.
    Сами, всё сами ... какой выбор будет сделан, такое ЩасЬе на них и свалится.
  11. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 14:31
    0
    Грузия выполнила практически все рекомендации, выдвинутые Европейской комиссией, направленные на получение страной статуса кандидата в члены Евросоюза

    Самое смешное в этой истории то, что Грузия, рвущаяся в Европу – это стопроцентная Азия. У той же Турции, которая расположена на полуострове Малая Азия, хотя бы западная часть Стамбула в Европе, а у Грузии и того нет.
  12. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 14:53
    0
    Как вообще азиаты могут стать Европой? laughing