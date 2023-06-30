Если судить о том, заслужила ли этого [получения статуса кандидата на вступление в ЕС] Грузия, то могу сказать о том, что наша страна сумела добиться существенного прогресса в этом направлении. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что 11 из 12 рекомендаций фактически уже выполнены

Грузия выполнила практически все рекомендации, выдвинутые Европейской комиссией, направленные на получение страной статуса кандидата в члены Евросоюза. С таким заявлением грузинский премьер Ираклий Гарибашвили выступил перед парламентом страны. По словам главы грузинского исполнительного органа, Тбилиси приложил немало усилий для достижения этого результата.– подчеркнул Гарибашвили, не уточнив, однако, о какой последней невыполненной рекомендации идёт речь.Вместе с тем, в своей речи перед грузинскими законодателями, глава кабмина выступил с обвинениям в адрес оппозиции, а также отдельных европейских политиков, которые, по его мнению, препятствуют процессу выполнения соответствующих рекомендаций. Как считает он, некоторые не желают получение Грузией статуса кандидата в члены ЕС.Напомним, что до этого премьер-министр страны уже выражал уверенность в получении республикой статуса кандидата к концу нынешнего года.Кстати говоря, ранее один из депутатов Европарламента высоко оценила перспективы Грузии на пути к евроинтеграции, заявив о том, что её возможность стать частью Союза ещё не упущена. Более того, евродепутат напомнила председателю грузинского правительства и о том, что в этом случае его стране придётся сделать свой выбор в пользу сотрудничества либо с Брюсселем, либо с Москвой. Теперь в ЕС принимают при выполнение директивы полного разрыва отношений с Россией, что говорит о тоталитарном характере этого политического образования.