Попытки украинской армии с ходу прорвать оборону российских войск с помощью поставленной Западом бронетехники и крупных сил провалились, ВСУ даже не удалось приблизиться к первой линии обороны. Об этом пишет Wall Street Journal.
Американское издание, ссылаясь на заявления украинских военных утверждает, что ВСУ в ходе контрнаступления даже не приблизились к основным российским укреплениям, бои идут на передовых позициях. Авторы публикации не уточняют, о каком именно направлении идет речь, но судя по всему происходящему, это Запорожской или Южно-Донецкое.
Войска еще не подошли к оборонительным сооружениям, построенным русскими, включая противотанковые окопы и другие барьеры, примерно в десятке миль за линией фронта
- пишет издание.
Кроме того, украинское командование больше не посылает в атаку танки западного производства и большие подразделения, предпочитая атаковать мелкими группами и легкой бронетехникой, сделав ставку на "точечные" удары. По-видимому, в Генштабе наконец-то учли опыт первых дней контрнаступления, когда большинство немецких "Леопардов" остались на поле боя, даже не дойдя до позиций российской армии. По данным издания, приказ о неиспользовании западной техники пришел прямиком из офиса Зеленского.
Между тем, как сообщают украинские ресурсы, Киев продолжает готовить операцию с захватом Запорожской ГЭС, поскольку это позволит Зеленскому диктовать свои условия. По крайней мере, он так думает. Готовится провокация с ЗАЭС, реализована она будет в первой декаде июля.