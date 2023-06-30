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Американское издание: Украинское командование запретило применять в контрнаступлении поставленные Западом танки

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Американское издание: Украинское командование запретило применять в контрнаступлении поставленные Западом танки

Попытки украинской армии с ходу прорвать оборону российских войск с помощью поставленной Западом бронетехники и крупных сил провалились, ВСУ даже не удалось приблизиться к первой линии обороны. Об этом пишет Wall Street Journal.


Американское издание, ссылаясь на заявления украинских военных утверждает, что ВСУ в ходе контрнаступления даже не приблизились к основным российским укреплениям, бои идут на передовых позициях. Авторы публикации не уточняют, о каком именно направлении идет речь, но судя по всему происходящему, это Запорожской или Южно-Донецкое.

Войска еще не подошли к оборонительным сооружениям, построенным русскими, включая противотанковые окопы и другие барьеры, примерно в десятке миль за линией фронта

- пишет издание.

Кроме того, украинское командование больше не посылает в атаку танки западного производства и большие подразделения, предпочитая атаковать мелкими группами и легкой бронетехникой, сделав ставку на "точечные" удары. По-видимому, в Генштабе наконец-то учли опыт первых дней контрнаступления, когда большинство немецких "Леопардов" остались на поле боя, даже не дойдя до позиций российской армии. По данным издания, приказ о неиспользовании западной техники пришел прямиком из офиса Зеленского.

Между тем, как сообщают украинские ресурсы, Киев продолжает готовить операцию с захватом Запорожской ГЭС, поскольку это позволит Зеленскому диктовать свои условия. По крайней мере, он так думает. Готовится провокация с ЗАЭС, реализована она будет в первой декаде июля.
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16 комментариев
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  1. Ermak_Timofeich
    Ermak_Timofeich Сегодня, 13:40
    +3
    приказ о неиспользовании западной техники пришел прямиком из офиса Зеленского.

    Разумно. И близко не подходить, и руками не трогать. За неё ещё расплачиваться. Тут халява не прокатит.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:51
      +3
      Такая чушь рассчитана скорей всего на Россию и должна видимо по расчётам американского издания усыпить нашу бдительность.
      Если военная техника завозится на Украину в огромном количестве, значит её завозят не для музеев, и видимо натовские советники сейчас разрабатывают иной способ её использования, с учётом неудачного контрнаступления.
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 13:55
        +2
        завозилась, сейчас уже не обьемы............
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 14:18
      +2
      Как в анекдоте: « для хох, лов- руками не трогать, кнопки не нажимать. Покормить Шарика.»
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:45
    +2
    Смотреть в оба за делигациями магатэ и прочими, отбится от группы одному телу недолго и заложить чтонибудь.
  3. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 13:46
    +2
    Вот мне нравится, сейчас все и все "знают" про планы противника. Это раньше надо было очень прстараться,что бы получить доступ к секретным планам противника.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:50
    +2
    предпочитая атаковать мелкими группами и легкой бронетехникой, сделав ставку на "точечные" удары
    В этих "точечных ударах" ВСУ также теряют легкобронированную технику и танки если "группа" получила их для усиления. Ежедневно на всех направлениях теряют в среднем батальон пехоты поэтому вынуждены вводить новые резервы. Западные танки берегут для "основного удара", который опять анонсируют. Когда не получится выполнить задуманное "основной удар" переименуют в "плановое прощупывание обороны противника". И так до следующего раза.
  5. Седов
    Седов Сегодня, 13:53
    0
    Хорошо бы укрепиться плотно сейчас на ЗАЭС. Подходы все плотно заминировать. И пускай ломятся..
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 14:12
      -1
      Хорошо бы укрепиться плотно сейчас на ЗАЭС. Подходы все плотно заминировать. И пускай ломятся..

      На карту посмотрите. ЗАЭС и укры на РАЗНЫХ берегах Днепра. Что минировать собрались
      1. Ratmir_Ryazan
        Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:26
        +1
        Дно водохранилища, откуда вода ушла.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:54
    +1
    Еще кредит не выплачен, а уже "тоталь", печалька, если была бы застрахована, то страховая точно попала бы.. Так для интереса, кредиты окраине на риски не возврата кто-нибудь страхует?
  7. kaufman
    kaufman Сегодня, 13:58
    +3
    Ограниченное количество самой разнообразной техники , головняк снабженцев.
    Думаю накапливают , готовятся , расслабляться нельзя
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:05
    0
    Типа это на новый год? Слишком коротко?
  9. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 14:06
    +2
    Видимо планируют прорыв мясом на БТР-ах, а в прорыв пустить танки с пехотой из резервов. sad
  10. grem
    grem Сегодня, 14:28
    +1
    Красивое фото на картинке !!!!! На счет запрета я сомневаюсь ,но после таких потерь англосаксы задумались конкретно .
  11. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 14:49
    0
    Между тем, как сообщают украинские ресурсы, Киев продолжает готовить операцию с захватом Запорожской ГЭС, поскольку это позволит Зеленскому диктовать свои условия.

    Не понял, автор, похоже, свалил всё в одну кучу. Запорожская ГЭС (она же - ДнепроГЭС) находится в г.Запорожье и пока под контролем ВСУ. Наверное всё же речь про Запорожскую АЭС.