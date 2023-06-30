Военная пресса США: Западные вооружения не очень помогли ВСУ в контрнаступлении, вся надежда на «героизм украинских солдат»

Ежедневная американская газета Stars and Stripes проводит анализ и публикует мнения военных экспертов на предмет того, действительно ли натовское вооружение, предоставленное Западом Украине, дает ВСУ преимущества перед ВС РФ в ходе идущего уже почти месяц контрнаступления украинской армии.
В статье отмечается, на начало военного противостояния в феврале прошлого года украинская армия располагала достаточно большим количеством вооружений и военной техники советского образца, включая танки, артиллерию и боевую авиацию. Однако постепенно все эти вооружения были почти полностью уничтожены российскими войсками. Теперь ВСУ, благодаря многомиллиардной помощи Запада, почти полностью перешли на оружие стандарта НАТО.
Автор материала задается вопросом, насколько переход на натовское вооружение способствует успехам украинской армии. Западные военные аналитики, отвечая на этот вопрос, выражают «осторожный оптимизм».
Украина находится в гораздо лучшем положении для ведения комбинированной военной операции, чем в начале полномасштабного вторжения России в Украину
— уверен российский аналитик Центра стратегических международных исследований Джордж Баррос.
Далее издание, принадлежащее и финансируемое Пентагоном, проводит обзор некоторых видов западного оружия, поставленного на Украину, естественно, сосредоточившись на преимуществах.
Конечно, первыми в обзоре фигурируют РСЗО HIMARS, появление которых у ВСУ в прошлом году позволило «развить стремительное наступление в Херсонской и Запорожской областях». Есть ответ у автора и на вопрос, почему сейчас хваленые высокоточные дальнобойные американские ракетные системы не позволяют украинской армии добиться тех же успехов в ходе нынешнего контрнаступления. Оказывается, все дело в том, что США никак не соглашаются предоставить Киеву более дальнобойные ракеты для этих установок.
С системами ПВО, способными остановить массированные воздушные атаки ВС РФ по тыловым объектам на Украине, у ВСУ все не очень хорошо, признается автор. Хотя Запад поставил Киеву несколько батарей Patriot, Avenger и других ЗРК, этого явно недостаточно, чтобы закрыть украинское небо от российских ракет, дронов и барражирующих авиабомб.
Не хватает украинской армии и боевой авиации. При этом на Западе все еще не готовы внять просьбам Киева и наконец-то предоставить истребители F-16, ну или что-то аналогичное, сетует эксперт.
Касательно артиллерии автор статьи отделался какими-то общими фразами, сообщив, что у ВСУ теперь есть «американские M777 и немецкие гаубицы Panzerhaubitze 2000, обе из которых более точны и мощны, чем те, с которыми она начала войну». Между тем, с той стороны поступает информация, что сами украинские артиллеристы не очень довольны натовскими орудиями, называя их ненадежными и капризными, в отличие от тех же советских Д-30 и Д-20.
Говоря о западных танках, Баррос лишь сравнивает их со старенькими советскими бронемашинами Т-64 и Т-72, которые в основном состояли на вооружении ВСУ на начало конфликта. Естественно, намного более современные Leopard и Challenger намного их превосходят по всем показателям. Только вот как показали события последних недель, горят натовские бронемашины ничуть не хуже, чем старые советские танки. После потери десятков «Леопардов» и «Брэдли», командование ВСУ вообще припрятало британские ОБТ, возможно, по прямому указанию из Лондона, дабы не портить репутацию английской военной техники вслед за немецкой и американской.
Статья завершается очень традиционно и даже символично для «рупора Пентагона», как впрочем, и других западных изданий. Так и не найдя особых преимуществ в западных вооружениях, автор подчеркивает, что главная сила для победы ВСУ — это сами украинцы. Баррос заявил, что «опыт и подготовка украинских войск, а не только оружие, предоставленное Западом, сделали их смертоносной силой».
Пока что смертоносной эта сила становится все более в отношении украинских солдат, насильно согнанных в ряды ВСУ и тысячами погибающих на полях сражений за «идеалы западной цивилизации». Как говорится, таким «героям» и техника не нужна, чтобы победить, только вот что-то не получается.