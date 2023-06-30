Белоруссия поставила на боевое дежурство очередной дивизион ЗРС С-400

На боевое дежурство заступило подразделение, на вооружении которого состоят современные, самые совершенные зенитные ракетные комплексы С-400. И что еще более важно — произошло это накануне самого главного нашего праздника — Дня Независимости Республики Беларусь

Белоруссия поставила на боевой дежурство очередной дивизион зенитной ракетной системы С-400. об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.Сегодня, 30 июня 2023 года, на боевое дежурство поставлен дивизион ЗРС С-400. Торжественная церемония заступления расчетов зенитных комплексов на охрану воздушного пространства Союзного государства России и Белоруссии прошла при участии командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майора Андрея Лукьяновича.По словам командующего, сегодня знаковый день доя ВВС и войск ПВО, которые получили на вооружение новейший комплекс противовоздушной обороны. Личный состав подразделения прошел необходимую подготовку в Росси и сдал выпускные экзамены на полигоне Капустин Яр.О поставке дивизионного комплекта ЗРС С-400 в республику белорусские военные сообщили в конце мая, новая техника прибыла из России железнодорожным транспортом. Поставка осуществлена в рамках военного сотрудничества России и Белоруссии.Заступивший на боевое дежурство дивизион С-400 вошел в единую систему противовоздушной обороны региональной группировки войск (сил), прикрывающей западное направление. Москва и Минск создают единую систему ПВО.