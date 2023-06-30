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Белоруссия поставила на боевое дежурство очередной дивизион ЗРС С-400

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Белоруссия поставила на боевое дежурство очередной дивизион ЗРС С-400

Белоруссия поставила на боевой дежурство очередной дивизион зенитной ракетной системы С-400. об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.


Сегодня, 30 июня 2023 года, на боевое дежурство поставлен дивизион ЗРС С-400. Торжественная церемония заступления расчетов зенитных комплексов на охрану воздушного пространства Союзного государства России и Белоруссии прошла при участии командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майора Андрея Лукьяновича.

По словам командующего, сегодня знаковый день доя ВВС и войск ПВО, которые получили на вооружение новейший комплекс противовоздушной обороны. Личный состав подразделения прошел необходимую подготовку в Росси и сдал выпускные экзамены на полигоне Капустин Яр.


На боевое дежурство заступило подразделение, на вооружении которого состоят современные, самые совершенные зенитные ракетные комплексы С-400. И что еще более важно — произошло это накануне самого главного нашего праздника — Дня Независимости Республики Беларусь


О поставке дивизионного комплекта ЗРС С-400 в республику белорусские военные сообщили в конце мая, новая техника прибыла из России железнодорожным транспортом. Поставка осуществлена в рамках военного сотрудничества России и Белоруссии.

Заступивший на боевое дежурство дивизион С-400 вошел в единую систему противовоздушной обороны региональной группировки войск (сил), прикрывающей западное направление. Москва и Минск создают единую систему ПВО.
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7 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:14
    +3
    Всё таки молодец батька - использует любой, возможный, вариант в пользу Беларуси. Как не крути, а хозяин он настоящий! good
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:43
      0
      Цитата: Лешак
      Всё таки молодец батька - использует любой, возможный, вариант в пользу Беларуси. Как не крути, а хозяин он настоящий! good

      Я давно говорю: ВВП пусть мир окучивает, а Батьку - на хозяйство поставить! Вы и представить себе не можете, сколько самолётов пойдёт на взлёт после опубликования подобного Указа!
  2. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 14:31
    +3
    В Белоруссии поставили на боевое дежурство Вагнер. Что гораздо важнее
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:45
      0
      Цитата: Lemur2023
      В Белоруссии поставили на боевое дежурство Вагнер. Что гораздо важнее

      Балтийским кошакам теперь не до сна будет...
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:35
    0
    Белоруссия поставила на боевое дежурство очередной дивизион ЗРС С-400
    Больше систем, комплексов, РАЗНЫХ!!! Ах да, всё остальное, разведка, управление, взаимодействие и ПРОЧЕЕ, туда же, столько же ... сколько надо, короче.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:44
      0
      Та к этому дивизиону априори прилагается столько всего..Эту систему и саму необходимо прикрывать комплексами малой дальности.Теми же "Панцирями"Они для этого и создавались,и только попробовав их в бою ,стали применять как войсковое ПВО
  4. эгссп
    эгссп Сегодня, 14:42
    0
    Наша ПВО - лучшая в мире!
    Ни одна страна в мире не имеет такие совершенные ЗРС и ЗРК. Нам бы ещё сплошное радиолокационное поле в европейской части со способностью с высокой вероятностью обнаружить НЛЦ (в том числе БПЛА, КР и тд).