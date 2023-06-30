Главком ВСУ: У меня много страхов, среди которых и ЧВК «Вагнер»

Честно говоря, мы не почувствовали того, что их защита могла где-то ослабнуть. Однако у меня много страхов, среди которых и ЧВК «Вагнер». И страхи эти не единственные. В настоящее время наша основная задача заключается в подготовке к худшему и наиболее вероятному сценарию. Так что со своей стороны мы должны приложить максимум усилий с тем, чтобы свести к минимуму возможные последствия того, что ещё может произойти

Меня это вовсе не останавливает. Мы продолжаем делать свою работу. Все эти сигналы, приходящие извне, типа «Бойтесь ядерного удара», не должны нас пугать и заставлять сдаваться

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью американской газете Washington Post рассказал о своём видении ситуации вокруг неудавшийся попытки осуществления в России в минувшую субботу военного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер». По утверждению украинского главкома, «вагнеровцы» покинули передовую ещё месяц тому назад, а потому, ситуация в РФ никак не отразилась на фронте.– отметил украинский военачальник.Валерий Залужный:Напомним, что вооружённый мятеж начался в ночь на 24 июня. Куратор частного вооружённого формирования Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в якобы нанесении ими удара по тыловым лагерям компании. Утром того же дня бойцы заняли здание штаба ЮВО в центральной части Ростова-на-Дону, однако уже в тот же вечер Пригожин вывел свои подразделения из города. Несколькими днями позже стало известно о том, что он прибыл в Белоруссию, что подтвердил и глава государства Александр Лукашенко.