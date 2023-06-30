Главком ВСУ: У меня много страхов, среди которых и ЧВК «Вагнер»

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью американской газете Washington Post рассказал о своём видении ситуации вокруг неудавшийся попытки осуществления в России в минувшую субботу военного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер». По утверждению украинского главкома, «вагнеровцы» покинули передовую ещё месяц тому назад, а потому, ситуация в РФ никак не отразилась на фронте.
Честно говоря, мы не почувствовали того, что их защита могла где-то ослабнуть. Однако у меня много страхов, среди которых и ЧВК «Вагнер». И страхи эти не единственные. В настоящее время наша основная задача заключается в подготовке к худшему и наиболее вероятному сценарию. Так что со своей стороны мы должны приложить максимум усилий с тем, чтобы свести к минимуму возможные последствия того, что ещё может произойти
– отметил украинский военачальник.
Валерий Залужный:
Меня это вовсе не останавливает. Мы продолжаем делать свою работу. Все эти сигналы, приходящие извне, типа «Бойтесь ядерного удара», не должны нас пугать и заставлять сдаваться
Напомним, что вооружённый мятеж начался в ночь на 24 июня. Куратор частного вооружённого формирования Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в якобы нанесении ими удара по тыловым лагерям компании. Утром того же дня бойцы заняли здание штаба ЮВО в центральной части Ростова-на-Дону, однако уже в тот же вечер Пригожин вывел свои подразделения из города. Несколькими днями позже стало известно о том, что он прибыл в Белоруссию, что подтвердил и глава государства Александр Лукашенко.