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Главком ВСУ: У меня много страхов, среди которых и ЧВК «Вагнер»

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Главком ВСУ: У меня много страхов, среди которых и ЧВК «Вагнер»

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью американской газете Washington Post рассказал о своём видении ситуации вокруг неудавшийся попытки осуществления в России в минувшую субботу военного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер». По утверждению украинского главкома, «вагнеровцы» покинули передовую ещё месяц тому назад, а потому, ситуация в РФ никак не отразилась на фронте.


Честно говоря, мы не почувствовали того, что их защита могла где-то ослабнуть. Однако у меня много страхов, среди которых и ЧВК «Вагнер». И страхи эти не единственные. В настоящее время наша основная задача заключается в подготовке к худшему и наиболее вероятному сценарию. Так что со своей стороны мы должны приложить максимум усилий с тем, чтобы свести к минимуму возможные последствия того, что ещё может произойти

– отметил украинский военачальник.

Валерий Залужный:

Меня это вовсе не останавливает. Мы продолжаем делать свою работу. Все эти сигналы, приходящие извне, типа «Бойтесь ядерного удара», не должны нас пугать и заставлять сдаваться

Напомним, что вооружённый мятеж начался в ночь на 24 июня. Куратор частного вооружённого формирования Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в якобы нанесении ими удара по тыловым лагерям компании. Утром того же дня бойцы заняли здание штаба ЮВО в центральной части Ростова-на-Дону, однако уже в тот же вечер Пригожин вывел свои подразделения из города. Несколькими днями позже стало известно о том, что он прибыл в Белоруссию, что подтвердил и глава государства Александр Лукашенко.
Использованы фотографии:
Соцсети/Залужный
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4 комментария
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 15:09
    +1
    А шо-таки Залужный уже РЕАЛЬНО ожил?
    Да и Буданов, вроде, уже копытами стучит.
    Оба-два как Христос воскресли?
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 15:13
    +1
    Да нет. Это фотка старая. И речь его не похожа на Залужного. Не будет он говорить про "много страхов". Скорее Зеля свою бумажку диктору подсунул.
  3. Добрый
    Добрый Сегодня, 15:15
    0
    Откуда он вещает? Выжил что ли??? Или из параллельного пространства?!!
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:15
    0
    Цитата: Victor_B
    А шо-таки Залужный уже РЕАЛЬНО ожил?
    Да и Буданов, вроде, уже копытами стучит.
    Оба-два как Христос воскресли?

    what Какой к черту Христос...из реанимационной палаты вылезли оба ...и оба с диагнозом психических отклонений.
    Залужного после трепанации черепа страхи мучают...хорошо же его Кинжалом по макушке тренькнуло.
    Буданов еще на петлюровских фронтах контуженный в голову. request
    Психи в ВСУ нормальное явление.