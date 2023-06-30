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МАГАТЭ не увидело признаков подготовки Россией какой-либо «диверсии» на Запорожской АЭС, о чем ранее заявлял украинский режим

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МАГАТЭ не увидело признаков подготовки Россией какой-либо «диверсии» на Запорожской АЭС, о чем ранее заявлял украинский режим

В настоящее время специалисты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) не видят никаких признаков подготовки Россией «диверсии» на Запорожской атомной электростанции, о чем ранее заявляли представители Киева. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.


По утверждению руководителя агентства, случиться «может все», но сейчас ситуация вокруг Запорожской АЭС «стабилизируется», хотя и остается серьезной. Опасность аварии существовала после подрыва плотины Каховской ГЭС. Руководство атомной электростанции, несмотря на сложную обстановку, предприняло меры по сохранению нужного количества воды. Однако в долгосрочной перспективе запасы воды могут оказаться недостаточными, подчеркнул Гросси.

Руководство МАГАТЭ выражает беспокойство по поводу происходящих в непосредственной близости от атомной электростанции боевых действий. Нельзя исключать опасность повреждения Запорожской АЭС в результате перестрелок между российскими военнослужащими и украинскими формированиями, отмечает Гросси.

Напомним, что киевский режим не первый день развивает теорию, что Россия якобы собирается организовать некую «диверсию» на Запорожской АЭС. Для чего такой шаг был бы нужен России, не очень понятно, а вот Киеву как раз не помешала бы такая авария, чтобы отвлечь внимание мировой общественности и западных покровителей от явно проваливающегося украинского контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.
Использованы фотографии:
Wikipedia / DENAMAX
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7 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:23
    +2
    Опять зрада. Киев кричит о подготовке Россией диверсии, а МАГАТЭ и даже американцы говорят, что признаков подготовки не наблюдают. Киев уже и учения проводит, и йодосодержащие препараты населению выдает, и подсказывают куда эвакуироваться, а "друзья" почему-то не понимают прямых намеков, что следует поддержать этот фейк.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:30
      +1
      Пусть они обопьются этим йодом. Так чтобы из ушей полился. И свинцом обвешиваются.
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:25
    +1
    Теперь Гросси точно попал. Попал в список "Миротворца". В следующий приезд в Kuiv ему обязательно устроят какую-нибудь подляну.
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 14:35
    +1
    Понятно, что МАГАТЭ сильно ангажированная организация. Но, ведь не совсем дураки там! Прекрасно понимают, что в случае серьезной аварии на Запорожской АЭС всему причерноморью ...дец. И средиземноморью тоже достанется. Это ведь не Фукусима с огромным Тихим Океаном.
  4. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:37
    0
    Специалисты могут назвать сроки охлаждения заглушенных год назад реакторов? Сколько лет ещё потребуется поддерживать работу фонтанов в охладительном бассейне? Почему не вывозятся ТВЭЛы во избежание удара и повреждения? Что там греется, если давно нет реакции?
    Наши СМИ будут в десятый раз на день писать про опасности ударов по ЗАЭС, но ни разу не разъяснят эти ключевые вопросы для обывателя - почему так долго стынет?
    Понятно, что отстойники радиоактивных отходов вывезти невозможно. И слить заразу в транспортные ёмкости для утилизации подальше от фронта, слишком опасно. Но дождёмся, как дождались разрушения плотины ГЭС.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:38
    0
    МАГАТЭ не увидело признаков подготовки Россией какой-либо «диверсии» на Запорожской АЭС, о чем ранее заявлял украинский режим
    Говорят так ... потом, когда им кое кто, кое что, дверью прищемит начнут говорить по другому!!!
    Хотя, играться на такой теме, с такими вещами ... не, не, и у них должно ума хватить, что могут повернутся и против них.
    В общем фиг её знает, что будет, как будет, готовится надо к худшему!
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 14:46
    0
    Сегодня утром не видели, а к вечеру поприглядятся и заметят
    Активность окурантов.
    Как надавить и приплатить-так и отчет составят