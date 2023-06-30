МАГАТЭ не увидело признаков подготовки Россией какой-либо «диверсии» на Запорожской АЭС, о чем ранее заявлял украинский режим

В настоящее время специалисты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) не видят никаких признаков подготовки Россией «диверсии» на Запорожской атомной электростанции, о чем ранее заявляли представители Киева. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.По утверждению руководителя агентства, случиться «может все», но сейчас ситуация вокруг Запорожской АЭС «стабилизируется», хотя и остается серьезной. Опасность аварии существовала после подрыва плотины Каховской ГЭС. Руководство атомной электростанции, несмотря на сложную обстановку, предприняло меры по сохранению нужного количества воды. Однако в долгосрочной перспективе запасы воды могут оказаться недостаточными, подчеркнул Гросси.Руководство МАГАТЭ выражает беспокойство по поводу происходящих в непосредственной близости от атомной электростанции боевых действий. Нельзя исключать опасность повреждения Запорожской АЭС в результате перестрелок между российскими военнослужащими и украинскими формированиями, отмечает Гросси.Напомним, что киевский режим не первый день развивает теорию, что Россия якобы собирается организовать некую «диверсию» на Запорожской АЭС. Для чего такой шаг был бы нужен России, не очень понятно, а вот Киеву как раз не помешала бы такая авария, чтобы отвлечь внимание мировой общественности и западных покровителей от явно проваливающегося украинского контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.